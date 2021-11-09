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Происшествия9 ноября 2021 15:21

«Устал, ухожу. Сейфы оставил открытыми»: в Москве нашли тело адвоката Кашпировского

Покончивший с собой известный адвокат Артур Воробьев оставил предсмертную записку
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
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Воробьев оставил свою подпись под посланием

Воробьев оставил свою подпись под посланием

Фото: Личный архив

В квартире на Ломоносовском проспекте в ванной комнате нашли тело Артура Воробьева. Он известный адвокат. Перед смертью он попросил приехать к нему племянника.

Полицию вызвал родственник. 32-летний москвич рассказал сотрудникам, что в ночь с 8 на 9 ноября ему позвонил Артур Воробьев. Просил приехать, жаловался на высокую температуру. Родственник приехал и набрал в скорую помощь.

— Воробьев попросил племянника подождать в соседней квартире. Сказал, что хочет привести себя в порядок. Сам ушел в ванную, закрыл дверь и через некоторое время раздался хлопок. Родственник сломал замок на двери ванной комнаты и нашел тела Воробьева, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Рядом с телом лежала предсмертная записка. Воробьев оставил свою подпись под посланием:

«Все устал, ухожу. Завещание еще давно оставил. Сейфы оставил открытыми, чтобы их не ломали».

Следователи выясняют обстоятельства смерти. Все похоже на самоубийство. Но важно ответить на вопрос: это была воля погибшего или его к этому кто-то подтолкнул.

Артур Воробьев работал в адвокатской коллегии «Канон». Он написал две книги — «Дело Йукоса» как зеркало русской адвокатуры» и «Теория адвокатуры». Оба издания очень популярны в профессиональной среде. В отзывах читатели пишут, что их нужно изучать, вооружившись ручкой с тетрадкой, чтобы конспектировать важное. Также Воробьев был автором журнала «Вопросы адвокатуры».

Среди известных подзащитных юриста был целитель Анатолий Кашпировский. Он также представлял Антонио Вальдес-Гарсиа — которого обвиняли в отмывании денег акционеров ЮКОСа.

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