Эксперты проведут 42 бесплатных вебинара для пап и мам о том, как растить детей

Неделя родительской компетентности - это интересная и бесплатная возможность для пап и мам получить знания о том, как наладить отношения в семье, с собственными детьми. Фото: Shutterstock

Как и зачем играть с детьми. Как научить ребенка выстраивать отношения со сверстниками, развить самостоятельность и уверенность в себе. Как правильно помогать школьнику учиться и справляться со стрессом. Чем опасен родительский перфекционизм. Как уберечь подростка от зависимостей (компьютерные игры, алкоголь, наркотики, самоповреждение). Это лишь часть тем из программы Недели, которую проводят Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) при поддержке Министерства просвещения РФ.

Неделя родительской компетентности - это интересная и бесплатная возможность для пап и мам получить знания о том, как наладить отношения в семье, с собственными детьми. Причем информацией и опытом будут делиться признанные авторитеты. За пять дней ведущие эксперты — психологи, педагоги, специалисты по развитию детей с особенными потребностями — проведут 42 онлайн-встречи: вебинары, мастер-классы, круглые столы.

Каждый день посвящен отдельной теме:

15 ноября - игра,

16 ноября - обучение,

17 ноября - воспитание,

18 ноября - кризисные проблемы,

19 ноября - общение и социализация от рождения до подросткового возраста.

Подробное расписание и регистрация - на сайте бытьродителем.рф.

Ежедневно с 10.00 до 20.00 можно не только послушать экспертов, подключившись к трансляции по специальной ссылке, но и задать вопрос спикеру и сразу получить ответ. Также для каждого родителя доступна бесплатная консультация по запросу. Еще один бонус - индивидуальный комплект информационных материалов от психологов МГППУ, собранный в соответствии с вашими интересами, указанными в форме опроса при регистрации.