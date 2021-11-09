Обязательный техосмотр все-таки отменят: Госдума проголосовала за законопроект в первом чтении

Процедуру техосмотра уже неоднократно пытались реформировать Фото: Евгения ГУСЕВА

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личных авто и мотоциклов. Он, согласно документу, превращается в добровольное мероприятие. В обязательном порядке его надо проходить только при постановке автомобиля или мотоцикла старше четырех лет на учет и смене владельца, а также изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Все это касается именно автолюбителей, которые используют свои машины исключительно в личных целях. Для такси и прочего общественного транспорта, а также грузовиков техосмотр остается обязательным. Как и в случаях, когда личный автомобиль используется в служебных целях.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта был внесен «Единой Россией». Идею поддержало правительство.

- В большинстве случаев этот процесс стал формальностью, на которую люди тратят время, тратят деньги, а дорожно-транспортные происшествия с участием легковых автомобилей, мотоциклов с неисправностями составляют в среднем всего около 1% в год, - заявил, представляя законопроект, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

При этом он напомнил, что действующим законодательством обязанность следить за исправностью и безопасностью своего автомобиля или мотоцикла и так возложена на его владельца.

Процедуру техосмотра уже неоднократно пытались реформировать. С 1 марта 2021 года новые правила предусматривают видеофиксацию процесса. Так предполагалось победить фиктивные техосмотры «за умеренную плату». Но в итоге стало сокращаться число пунктов СТО. Оказалось, что создавать хорошо технически оснащенные пункты СТО с дорогостоящим оборудованием и честно работать, а не просто продавать налево диагностические карты у нас не слишком выгодно. В итоге из-за проблем с прохождением техосмотра водители стали отказываться от покупки полиса ОСАГО. И с 22 августа ОСАГО разрешено приобретать, не предъявляя диагностическую карту, подтверждающую успешное прохождение ТО.

Нынешний законопроект — не первый, которым предлагается отказаться от обязательного техосмотра. Такие идеи — как вспоминали депутаты в ходе дискуссий — обсуждаются уже лет пять. Подход, уместный во времена, когда россияне не были особо избалованы сервисным обслуживанием производителей, сегодня явно устарел. Кроме «единороссовского», на рассмотрение был вынесен и альтернативный законопроект депутатов-справороссов. Как говорилось на заседании, «единороссовский» вариант более проработан. В нем оставлена возможность проходить техосмотр добровольно, а также четко прописан перечень ситуаций, когда он все-таки нужен в обязательном порядке.

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