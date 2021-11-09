Госдума РФ приняла в I чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 9 ноября, Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного технического осмотра для автовладельцев.

Согласно проекту закона, от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», которые принадлежат гражданам и используются ими «исключительно в личных целях».

Нововведение не распространяется на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также в служебных целях. Техосмотр также останется необходим при смене владельца, постановке на учет, а также изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Как писал сайт kp.ru, ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поддержала идею отменить в России процедуру обязательного техосмотра. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что данный законопроект планируют принять до конца текущего года.