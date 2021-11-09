Большое этнографическое путешествие

Чокан Валиханов и Фёдор Достоевский в Омске, 1858 год. Иллюстрация: fedordostoevsky.ru

Академическое сообщество наших стран отмечает день рождения учёного- этнографа, историка, фольклориста, путешественника и просветителя Чокана Валиханова (1835-1865), офицера Генерального штаба Российской армии. Заслуги Валиханова признаны мировой наукой, без ссылок на его исследования не обходится ни один серьёзный учёный, изучающий историю и этнографию народов Центральной Азии.

Выдающийся русский востоковед, академик Николай Веселовский (1848—1918) так писал о нём: «Как блестящий метеор, промелькнул над нивой востоковедения потомок казахских ханов и в то же время офицер русской армии Чокан Чингисович Валиханов. Русские ориенталисты единогласно признали в лице его феноменальное явление и ожидали от него великих и важных откровений о судьбе тюркских народов, но преждевременная кончина Чокана лишила нас этих надежд. За неполных тридцать лет он сделал то, что другие не смогли сделать за всю свою жизнь».

Исследования Валиханова переведены на несколько языков, первое издание его сочинений вышло в свет в 1904 году отдельной книгой, в 1961-1972 и в 1984-1985 годах Академия наук Казахстана выпустила пятитомные собрания сочинений учёного.

Первый переводчик «Манаса»

Будущий учёный и офицер родился в 1835 году. Уже в школе он овладел основами арабского и персидского языков. Чокана Валиханова с детства привлекала наука. В 1847 году 12-летний Чокан поступил в Сибирский кадетский корпус в Омске. Подросток был знаком с крупным востоковедом профессором Ильей Березиным, труды которого побудили его заняться изучением восточных средневековых хроник.

На кадета оказали влияние либеральные идеи Белинского и Герцена, поэзия Пушкина и Лермонтова. Чокан на память знал многие стихи любимых поэтов, читал произведения западноевропейских писателей, штудировал труды ориенталистов. Его образованность и эрудицию отметил путешественник и учёный Петр Семёнов-Тян-Шанский. В 1853 году восемнадцатилетний Чокан окончил кадетский корпус в звании корнета.

Обладая глубокими научными знаниями, владея несколькими восточными и европейскими языками, Валиханов окунулся в научные исследования. Молодой учёный осуществил съёмку бассейна Иссык-Куля, исследовал историю и культуру киргизского народа, написал книги «Дневник поездки на Иссык-Куль» и «Записки о киргизах». Валиханов записал большой отрывок народного эпоса «Манас» – киргизской «Одиссеи».

В 1855 году он совершил большое этнографическое путешествие по Центральному Казахстану, собирая исторические предания и памятники литературы.

В 1856 году Чокан Валиханов посетил китайский город Кульджа, где вёл переговоры с властями об улучшении торговых связей между двумя странами. В 1858-1859 годах он совершил поездку в китайский уезд Кашгар, бывший «белым пятном» в европейском востоковедении. Попутно исследователь познакомился с политическим и экономическим устройством Восточного Туркестана, собрал материалы по истории и этнографии, важные для науки коллекции рукописей. Фундаментальное исследование «О состоянии Алтышара» посвящено истории, географии, социальному укладу жизни народов Восточного Туркестана, получило высокую оценку в академических кругах.

«Человек, совместивший национальную образованность с европейской»

Во время сравнительно короткого периода жизни в Санкт-Петербурге (1859-1861) Чокан Валиханов общался с поэтами Аполлоном Майковым, Яковом Полонским, писателем Фёдором Достоевским. Последний исторический труд Валиханова был посвящён восстанию дунган в Цинской империи. Он увидел свет в 1865 году на страницах газеты «Русский инвалид».

Научное наследие великого казахского учёного огромно. Его работы «Аблай», «Казахское родословие», «Мусульманство в степи», «Следы шаманства у казахов», «The Russians in Central Asia», «О кочёвках казахов» и многие другие послужили основой изучения истории казахского народа и целого ряда этносов Центральной Азии.

Вот что говорит в интервью telegram-каналу KeyNews заведующая отделом урало-алтайских языков Института языкознания Российской академии наук, тюрколог Анна Дыбо:

«Такие люди, как Чокан Валиханов, имеют большое значение для истории. Валиханов работал в период первоначального накопления европейской наукой данных о Центральной Азии. Он собрал значительный этнографический и фольклорный материал. В то же время он – человек, совместивший традиционную национальную образованность с европейской, он общался с петербургской интеллигенцией, учёными и писателями. Таким образом, в его лице осуществлялось взаимопроникновение и взаимопонимание культур, что, собственно, и важно для цивилизации».

В 1988 году на месте захоронения учёного в Алматинской области был построен мемориальный комплекс «Алтын-Эмель» с музеем Валиханова. В честь Чокана Валиханова в Казахстане воздвигнуто пять памятников и один бюст. В Семее у музея Достоевского установлена парная бронзовая скульптура «Чокан Валиханов и Ф. М. Достоевский» (1977). Имя Валиханова носят государственный университет и педагогический институт в Кокшетау, Кадетский корпус Министерства обороны Республики Казахстан в городе Щучинск, а также Институт истории, археологии и этнологии Национальной Академии наук Казахстана. Его именем названа вершина хребта Заилийский Алатау (4234 метра) и родник в национальном парке Алтын-Эмель. Улица Валиханова или школа, названная в его честь, есть практически в каждом городе Казахстана.

В России имя Чокана Валиханова носит улица в центре Омска. Мемориальная доска учёного украшает здание Омского кадетского корпуса, где он учился, в этом же городе в 2004 году у здания консульства Республики Казахстан ему был установлен памятник. По словам ректора Омского педагогического университета, председателя местного отделения Русского географического общества Ивана Кротта, в истории города имя выдающегося учёного и просветителя-демократа Чокана Валиханова занимает видное место. Ректор напомнил, что в 1847–1860 годах Валиханов учился и служил в Омске.

«Одной из красивейших улиц в нашем городе является улица Валиханова, которая сейчас является центром притяжения молодёжи, своеобразным омским Арбатом. Очень часто там прогуливаюсь с семьёй, оттуда прекрасный вид на Иртыш. Там своеобразная аура, очень завораживающая. Очень приятно видеть студентов Омского педагогического университета, которым тоже нравится эта точка притяжения, это современное городское пространство, – сказал Иван Кротт. – Наш университет сотрудничает с несколькими вузами Казахстана, и особенно приятно, что среди них есть Институт истории и этнологии имени Валиханова (Алматы) и Кокшетауский государственный университет им. Чокана Валиханова».