«Андрей Малахов стал похож на Пола Маккартни»: Зачем телеведущий избавился от шикарных волос

За два месяца до 50-летия Андрей Малахов меняет имидж. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

49-летний Андрей Малахов впервые изменил стрижку. Теперь перед съемками его густые непослушные волосы стилист вытягивает и укладывает по-новому. Это тут же спровоцировало жаркие споры между телезрителями. Часть поклонников привыкли к прежнему стилю Андрея, поэтому отреагировали просьбами вернуть старую прическу. А вот стилисты сходятся во мнении, что Малахов успешно следует модным трендам. Что же произошло с волосами ведущего ток-шоу «Прямой эфир»?

Коллеги Андрея Малахова видят его до начала съемок без укладки, поэтому знают – очень густые непослушные волосы звезды сами не лягут в прическу, особенно после стрижки. Стоило Малахову впервые за долгие годы в эфире сменить имидж, как тут же это стало предметом обсуждения в сети – кто-то даже пошутил насчет парика у телеведущего.

Зрители активничают в соцсетях Малахова, пишут свои версии: считают, что Андрей с новой прической стал похож на – Сергея Безрукова, Максима Галкина, Пола Маккартни.

А вот стилисты уже обсудили перемены звезды ТВ – и считают, что Андрею они к лицу. Звездный топ-стилист Анвар Очилов объяснил kp.ru: «На тех кадрах, которые обсуждают - волосы уложены на утюжок. У Андрея градуированное каре или еще эту стрижку называют – каскад. Эта универсальная стрижка – классика, которая всегда актуальна как для женщин, так и мужчин. У телеведущего осталась практически та же форма, которая и была. Что изменилось? Немного подкорректировали объем, создали новые текстуру и форму. Мне кажется, что Малахову очень хорошо идет эта стрижка. Он стал другим человеком. Я бы даже сказал, что стал похож на англичанина».

Новая прическа телеведущего в разных вариациях. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Некоторые стилисты в кулуарах предположили, что Андрей немного подкрасил волосы. Но он это отрицает. Волосы отрастут, но кажется Малахов не намерен возвращаться к старому образу. Через два месяца у Андрея юбилей – 50 лет. А это хороший повод для перемен, которые он себе и устроил.