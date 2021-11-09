Минобороны опубликовало видео с новым броневиком, который получил защиту от противотанковых мин и мощное сердце от комбайна

Ведомство презентовало бронеавтомобиль из семейства «Тайфун» под названием «Линза» для армии «ВПК-Урал». Фото: «Военно-промышленная компания» (ВПК)

Только сегодня Минобороны презентовало бронеавтомобиль из семейства «Тайфун» под названием «Линза», которые были задействованы в учениях «Нерушимое братство». Такие вездеходы могут эвакуировать раненых прямо с заминированного поля боя. Восемь килограммов взрывчатки выдерживает защищенный корпус «Линзы». Взрыв если и происходит под ее корпусом, так взрывная волна расходится в стороны, не повредив линзообразную капсулу кабины.

Подобная концепция используется и оборонным предприятием «Военно-промышленная компания» (ВПК) при создании многоцелевого бронеавтомобиля «ВПК-Урал». Его фото и видео появилось в сети после серии испытаний на Ближнем Востоке и широкомасштабных учениях «Кавказ-2020», где его буквально гоняли по буеракам при температуре выше +45. Он все выдержал.

Только сегодня Минобороны презентовало бронеавтомобиль из семейства «Тайфун» под названием «Линза», которые были задействованы в учениях «Нерушимое братство». Фото: «Военно-промышленная компания» (ВПК)

Соревноваться с таким монстром на пересеченной местности бесполезно. Он развивает скорость в 130 километров в час с 12 вооруженными пассажирами сохраняя при этом дорожный просвет в 400 мм.

Машина длиной 6500 мм, шириной 2550 мм и высотой почти в 3 метра может с комфортом доставить группу спецназа в самое пекло боя, прорвать уличные заграждения, подвести боеприпасы под минометным огнем или, как «Линза» эвакуировать раненых в антитравматических креслах.

При всем этом «ВПК- Урал» массой в 14,5 тонны легко управляется одной ногой. Автоматическая трансмиссия с формулой 4х4 уже отлично показался себя с новым 360-сильным дизельным ярославским тракторным мотором «ЯМЗ-536». Эти рядные шестицилиндровые двигатели жидкостного охлаждения, с турбонаддувом уже несколько лет используются для установки на сельскохозяйственные тракторы и комбайны.

Так, что любой комбайнер в армии легко подружится с «ВПК-Урал» и сможет отремонтировать его в любом сервисе. Все узлы и агрегаты броневика серийного российского производства.

Такие вездеходы могут эвакуировать раненых прямо с заминированного поля боя. Фото: «Военно-промышленная компания» (ВПК)

На кузове производитель под заказ готовит крепления под различные пулеметы и гранатометы. Ими экипаж сможет управлять удаленно из салона. На крыше есть два люка, которые позволяют управлять оружием любому члену экипажа.

Сейчас броневик проходит доводку в войсках, после чего может получить рекомендации к принятию на вооружение.