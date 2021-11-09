74% россиян поддерживают идею запрета фильмов с сексуальными извращениями в онлайн-кинотеатрах

В России хотят запретить показ фильмов с нетрадиционными сексуальными отношениями в онлайн-кинотеатрах Фото: Shutterstock

В России хотят запретить показ фильмов с нетрадиционными сексуальными отношениями в онлайн-кинотеатрах. Роскомнадзор намерен ввести новые требования к контенту на видеосервисах и запретить кино и сериалы, пропагандирующие ЛГБТ, садизм, мазохизм и прочие девиации. Сайт KP.RU провел собственное исследование и выяснил, как россияне относятся к потенциальному запрету.

Мы задали респондентам вопрос «Как вы относитесь к намерению Роскомнадзора запретить показ фильмов с сексуальными отклонениями в онлайн-кинотеатрах?» и узнали, сколько в стране сторонников и противников подобных мер.

Оказалось, что три четверти россиян полностью поддерживают введение такого запрета. По мнению 74% опрошенных, в России уже давно пора ужесточить цензуру и запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

«Цензура должна быть, и это не обсуждается», - заявил категорично один из участников исследования.

«Просто чудесно, что мы живем в адекватной стране, где подавляющее большинство населения выступает за семейные ценности и здоровые отношения», - отметил другой.

Еще 13% опрошенных заявили, что запрещать такой контент не стоит, но вот возрастная маркировка для него обязательна. По мнению участников исследования, дети и подростки не должны смотреть такие фильмы.

6% россиян полагают, что кино и сериалы не способны оказать существенного влияния на психику человека, поэтому запрещать их не стоит.

«Сейчас практически в любом зарубежном сериале или фильме встречается персонаж гей. Да еще со времен «Секса в большом городе». Ну и что теперь, все запретить? Никто из моего окружения от кино ни геем, ни лесбиянкой не стал», - отметила одна из опрошенных.

«Интересно, по какому критерию отбор будет. Что будет считаться сексуальным отклонением. Так, «Друзья», «Доктор Хаус», «Теория большого взрыва» - все эти сериалы окажутся под запретом?», - удивилась другая.

4% опрошенных считают, что фильмы можно снимать обо всем. Ведь в мире происходят разные вещи: жестокость, насилие, война. Так почему же в кино нельзя показывать эту сторону жизни?

А еще 3% респондентов отметили, что кино – это искусство. А значит, как и любое другое творчество, ограничивать его неправильно.

«Я защищаю свободу индивидуального выбора. Кино, это искусство. И нельзя ограничивать художника в выборе материала (цвет красок, например) для своего произведения. Разумны ограничения в рамках общественного пространства. Но ограничения личного пространства недопустимы», - заявил еще участник исследования.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 6,5 тысячи человек.