На охоте под Киевом в хозяйстве Залесье Брежнев обычно использовал тульский «Штуцер 10-09» с 9-кратным прицелом и горизонтальными стволами под патрон 9х53. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/ТАСС

10 ноября 1982 года не стало генсекретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. От предшественников - Сталина и Хрущева - его отличала страсть к роскошным машинам, к высоким наградам и к оружию.

«КП» посмотрела, что стало с наследством Ильича после его кончины.

ПЕРВУЮ ИНОМАРКУ ПОДАРИЛ ХРУЩЕВ

Ильич любил порулить до последних дней своей жизни. Его автопарк мог конкурировать с «конюшнями» арабских шейхов. Формировался гараж генсека из подарков первых лиц государств и из сделанных почти вручную шедевров советского автопрома. Сколько машин было в коллекции? От 52 до 68 (некоторые исследователи считают, что более ста). В большинстве своем это эксклюзивные экземпляры и по внутренней отделке, и по характеристикам двигателей. Большая часть автомобилей на рубеже 1980 - 1990-х разошлась по частным коллекциям, не принеся наследникам ни рубля, ни доллара.

Первая личная иномарка Брежнева - бело-зеленый двухдверный Chevrolet Bel Air Sport Coupe Hardtop (самая дорогая из моделей фирмы в то время). Его презентовал глава компартии Хрущев первому секретарю ЦК КП Казахстана Брежневу в конце 50-х. Эта машина (уже весьма пожилая) досталась дочери Ильича Галине еще до его смерти в 1982-м. Впоследствии ушла коллекционерам по смешной цене.

В 1965-м гараж Брежнева в крымском Мисхоре пополнил Buick Electra 225 Riviera Hardtop sedan. Позже машина ушла в киностудию имени Довженко в Киеве. С 90-х кочевала по частным коллекциям.

В 1966-м Брежнев ощутил мощь черного восьмицилиндрового 325-сильного Chrysler 300, а также темно-синего 360-сильного Oldsmobile Ninety-Eight LS Sedan. Первый «американец», на котором генсек немного поездил в Крыму, потом передали киностудии имени Горького. Машина спустя годы оказалась на Кавказе и будто бы сгорела там во время одного из межнациональных конфликтов. Второе авто затерялось в частных коллекциях.

«МАЗЕРАТИ» ОТ КОММУНИСТОВ

В 1966-м коммунисты Италии подарили Ильичу новую спортивную 4-литровую Maserati Quattroporte в 256 лошадиных сил (подарок «случайно» совпал по времени с контрактом СССР с FIAT на строительство крупнейшего предприятия ВАЗ в Тольятти). После смерти Ильича машину почему-то передали в гараж... ЦК Эстонии. Откуда итальянский жеребец на рубеже 90-х ускакал в частную охранную фирму, которую будто бы крышевали бывшие сотрудники госбезопасности. И потом ее путь теряется на финских просторах.

В 1969-м Брежнев опробовал 230-сильный золотистый седан с черным виниловым верхом Opel Diplomat V8, черный 370-сильный седан Chrysler Newport Custom и 140-сильный вишневый седан Mercedes 280 SL. «Немец» и «американец» ушли в частные коллекции в 80-х. Как полагают, по бросовым ценам. А вот «Мерседес-280» достался дочери Галине. Так же как и 240-сильный синий Mercedes-Benz 500 SEL - подарок 1979 года от лидера социалистической Германии Эриха Хонеккера.

Другой презент главе СССР от товарища Эриха, синий Mercedes- Benz 280 SEL (W116), как позже писали, однажды всплыл у издателя Евгения Гергокова, одного из организаторов ралли Москва - Монте-Карло.

«ЛИНКОЛЬН» ОТ НИКСОНА

В 1971-м президент США Никсон подарил коллеге Брежневу черный Cadillac Eldorado. В столицу Советского Союза машину доставили бортом американских ВВС. В 90-е он был продан в частную коллекцию.

В 1972-м бронированный Lincoln Continental, на котором, по легенде, передвигался сам Никсон, был им презентован Брежневу. А годы спустя оказался среди экспонатов Моторомузея в столице Латвии.

Этот «Линкольн-Континенталь», который Брежневу в начале 70-х подарил президент США Никсон, оказался в рижском музее раритетных авто. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН

Президент Франции Жорж Помпиду подарил Брежневу 188-сильное спортивное купе Citroen SM. Автомобиль имел инжекторный двигатель Maserati V6. После смерти Ильича машину передали в МАДИ. В числе хозяев этого агрегата, по данным СМИ, оказались впоследствии глава КГБ УССР (и МВД СССР) генерал Федорчук, балерина Плисецкая и один коллекционер в Крыму. После развала Союза машина вроде бы кочевала по Европе - ее будто бы видели в Германии и в Голландии.

Канцлер ФРГ Вилли Брандт одарил Леонида Ильича черным шестидверным лимузином Mercedes-Benz 600 Pullman (W100). Спустя годы машину, как писали, выкупил один из известных столичных банкиров.

Из более чем полусотни автомобилей Брежнева, большинство которых были приписаны к гаражу особого назначения (ГОН), его наследникам (в первую очередь дочери Галине) достались, как говорили, четыре. Судьба этих машин после смерти Галины Брежневой в 1998 году неизвестна.

ИЛЬИЧА РАДОВАЛИ ОРДЕНА И ОРУЖИЕ

Леонид Брежнев собрал, пожалуй, наибольшую «коллекцию» наград за всю советскую и постсоветскую историю - более 100 орденов и медалей. Ряд наград сегодня у нумизматов оцениваются очень высоко (от 10 до 100 тысяч долларов).

Брежнев был награжден четырьмя Звездами Героя Советского Союза и одной Звездой Героя Социалистического Труда. А также уникальным (их было не более 20) орденом «Победа». А это 81 грамм платины, золота, бриллиантов и рубинов. Указ о награждении Брежнева данным орденом Горбачевым в 1989 году был отменен, после чего семья вынуждена была вернуть эту награду.

На похоронах Леонида Ильича в Колонном зале была представлена вся сотня его наград. Фото: Владимир АКИМОВ/РИА Новости

Большая часть коллекции оружия Ильича оказалась в Центральном музее Вооруженных сил. Туда ее передали после 1987 года из арсенала Кремлевского полка. В составе коллекции - 11 револьверов и пистолетов, 13 охотничьих ружей, штуцеров и карабинов, шесть кортиков, ножей и кинжалов. Из 30 единиц две считались наградными. Это маузер К-96, полученный Ильичом «за боевые заслуги» от командования 18-й армии в 1943 году. И другая бесценная награда - маршальский кортик, изготовленный в уральском Златоусте. Его клинок декорирован орнаментом, а рукоять - дубовыми листьями. Деревянные ножны обтянуты черной кожей особой выделки. Детали эфеса и ножен позолочены. Брежнев получил этот кортик от Вооруженных сил в честь своего юбилея, а также юбилея ВС СССР.

Из наград и оружия Брежнева у его потомков не осталось практически ничего.

ОСОБНЯКИ ЗАБРАЛИ, ОСТАЛАСЬ ЛИШЬ КВАРТИРА

Практически вся недвижимость генсека принадлежала не ему лично, а советскому государству.

После смерти Ильича за семьей Брежневых была сохранена госдача на западной окраине столицы, объединенная (из двух) квартира на Кутузовском проспекте, автомобиль представительского класса «Чайка» с персональным водителем и 5 человек прислуги.

Ни Андропов, ни Черненко эти привилегии у наследников дорогого Ильича отбирать не решились. Но позже, при генсекретаре-реформаторе Горбачеве, семья Брежневых постепенно стала лишаться всех своих объектов недвижимости.

Ну а некоторые просто и не могли быть в собственности Брежневых по законам страны развитого социализма.

Этот особняк в Днепропетровске Брежнев занимал в бытность секретарем обкома, а потом его собственником стал украинский банк... Фото: wikimedia.org

Это одноэтажный дом в мавританском стиле начала ХХ века на улице Рогалева, 1 (Крутогорный спуск), в Днепропетровске, где Брежнев жил, когда руководил областью. В 1990-е он перешел к крупному украинскому банку, а в ХХI веке был выставлен на продажу за 4 миллиона долларов.

Дом на улице Матеевича, 67, в Кишиневе, где Ильич жил как глава компартии Молдавии, в XXI веке был снесен, несмотря на статус памятника архитектуры национального значения.

Экс-особняк купца Головизина на улице Фурманова (ныне проспект Назарбаева, 162) в Алма-Ате, где жил Брежнев как 1-й секретарь компартии Казахстана, ныне здание, охраняемое государством, входящее в комплекс правительственных резиденций.

Дача Брежнева в подмосковном Заречье-6 в 1991-м была передана в пользование тогдашнему мэру Москвы Гавриилу Попову. Сейчас на месте той дачи в районе Сколково располагается элитный загородный комплекс.

Большой жилой блок на 4-м этаже знаменитого дома по адресу Кутузовский проспект, 26, в Москве некоторое время был местом, где жили наследники Брежнева. Из общей площади этого пространства в 185 метров его малую часть (которую можно считать 2-комнатной квартирой) несколько лет занимала дочь Брежнева Галина с внучкой генсека Викторией. Эту 54-метровую двушку после смерти Галины в 1998-м наследники, по информации СМИ, смогли продать за 18 миллионов рублей.

В другой, большей части квартиры (более 100 метров) жил внук генсека Леонид Юрьевич со своей семьей. Но после развода он квартиру на Кутузовском покинул, оставив ее бывшей супруге и дочери Алине, которые проживали там и в дальнейшем.

Для Брежнева также предназначался 6-й этаж дома в Гранатном переулке. Сам он в тех хоромах, введенных в строй в 1978-м, практически не жил. Какое-то время на 170 квадратных метрах обитала его дочь Галина, в начале 90-х квартиру передали главе Верховного Совета России Руслану Хасбулатову.

На месте «охотничьего домика Брежнева» в Завидове, где была не только гостиница на 12 номеров, но также коптильня и баня, сейчас госрезиденция «Русь».

Можно сказать, что через 39 лет после смерти Брежнева никто из его прямых потомков не живет там, где жил и работал их знаменитый дед и прадед.

ЧТО НА СБЕРКНИЖКЕ?

Зарплата Леонида Брежнева в основном копилась на его сберкнижке. Известно (в том числе по доступным в архивах документам), что серьезных трат в семье Брежневых не фиксировалось. Да и на что было тратить? В СССР нельзя было приобретать в личное пользование самолеты, яхты или зарубежные виллы даже первым лицам, ну, до горбачевской перестройки точно.

Зарплата Ильича в начале его руководства страной (1964) составляла 800 рублей, а инженер тогда получал 120 рублей. Заработная плата генсека достигла 1200 рублей в 1982-м. Счетов за рубежом Брежнев (не будем о золоте партии!), как полагают, не имел. В итоге на сберкнижке к моменту его смерти могло скопиться не менее 150 тысяч рублей.

Откуда такая сумма? Она состояла из 25 тысяч рублей Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1973), 25 тысяч Ленинской премии по литературе (1979), а также не менее 100 тысяч в качестве гонораров за вышедшие 15-миллионным тиражом книги «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». А также того, что оставалось от его высоких зарплат.

С чем сравнить сумму в 150 тысяч рублей в 1982 году? Это 30 автомобилей «Жигули» или 15 кооперативных трехкомнатных квартир в центре Москвы.

Эти деньги по закону должны были достаться прямым наследникам - вдове Виктории, а также дочери Галине и сыну Юрию. Информации о том, смогли ли они эти средства получить, в открытых источниках нет. А после смерти вдовы (1995), дочери (1998) и сына (2013) объективные данные о средствах, которыми они могли распоряжаться, отсутствуют.

Вдове, Виктории Петровне Брежневой (Денисовой), долго оставаться на госдаче в Заречье не позволили - она доживала жизнь в одиночестве в квартире на Кутузовском. Ее пенсия составляла сначала 300, впоследствии 700 рублей. Ей, диабетику, было предоставлено специальное медобеспечение и уход со стороны государства. А похоронили ее рядом с родителями на Новодевичьем кладбище.

О том, кто и как именно распорядился весьма крупной по советским меркам суммой, оставшейся на сберкнижке ее мужа, достоверных данных нет, кроме известных по телешоу жалоб некоторых наследников Брежнева на хроническое безденежье...

КСТАТИ

Откуда бриллианты у дочери

Единственной существенной «статьей расходов» Леонида Брежнева могла быть его дочь Галина, любившая жить на широкую ногу. Генсек не одобрял загулов дочери, но деньгами ей все-таки помогал (через жену), иногда дарил драгоценности.

На одном из многочисленных приемов Ильич целует дорогую жену Викторию, за спиной которой сияет дочь Галина. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН

Впрочем, у Галины Леонидовны всегда были очень обеспеченные мужья и богатые поклонники. Первый муж, директор Московского цирка и Герой Соцтруда

Евгений Милаев, дарил Брежневой бриллианты и соболей. Второй муж, знаменитый

иллюзионист Игорь Кио, тоже баловал Галину (хотя их и заставили расторгнуть брак). Третий брак, с замминистра МВД Юрием Чурбановым, продлился 20 лет, при разводе Галина отсудила отцовский «Мерседес», коллекцию мебели и оружия. Среди поклонников дочери генсека значились знаменитые журналисты и солисты ведущих театров, дорогие презенты там были с обеих сторон...

А в конце 1980-х Галина Брежнева выиграла процесс по конфискации ее дачи, машины и других подарков, которые ей делал дорогой папа - Леонид Ильич…