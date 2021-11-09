В «Артеке» стартовал финал конкурса «Большая перемена» для старшеклассников

9 ноября в Международном центре «Артек» в Крыму состоялась церемония открытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для учеников 9-11 классов.

Гостями церемонии стали Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель проекта «Большая перемена», директор

ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков и исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Приветствие финалистам направила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. «Я хочу поздравить каждого из вас с выходом в финал этого масштабного конкурса, который объединил более 2,5 миллионов ребят со всей России. Вы вошли в число финалистов, а значит¸ успешно справились со всеми конкурсными заданиями. Вы уже стали лучшими!», – говорится в приветствии.

«Сегодня в «Артеке» собрались полторы тысячи авторов перемен со всей страны,

из каждого региона нашей Родины. Впереди у вас пять самых ярких дней. Вас ждут мотивирующие лекции, испытания, решения кейсов, шоу роботов, мюзикл, который стал уже традиционным и в этом году носит название «Мечтатели», – обратился к финалистам Сергей Новиков. – Каждого из вас дома ждет ваша группа поддержки: ваши родители, ваши родственники, ваши друзья. Я хочу поблагодарить их, я уверен, что лучи поддержки, которые они вам посылают из вашего родного дома, достигнут вас, и эта поддержка поможет вам проявить свои лучшие качества и победить в конкурсе «Большая перемена» 2021 года. Желаю вам извлечь максимум пользы из вашего пребывания в Артеке».

Руководитель проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова поздравила школьников

с выходом финал конкурса: «Большая перемена» – это намного больше, чем просто конкурс. Здесь не оценивают, а ценят – и это не просто слова. Каждый, кто прожил эти полтора года с момента начала «Большой перемены», знают, что нас всех объединяет дружба, товарищество, настоящие человеческие качества, такие как взаимная поддержка, желание делать мир, в котором мы живем, лучше. Ребята, которые сегодня находятся в «Артеке», действительно оказались одними из лучших среди миллиона старшеклассников, которые приняли участие в конкурсе в этом году. Я желаю вам всем огромной удачи! Главное, что вы обрели в «Большой перемене» – это большую команду единомышленников, людей, которые дышат с вами одним воздухом», – сказала Наталия Мандрова.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков обратился к конкурсантам: «Каждый из вас вовлечен в «Большую перемену» с весны этого года. Вы уже преодолели заочные испытания и очные полуфиналы, которые проходили в знаковых местах для школьников по всей стране. Вы по праву стали финалистами, каждый из вас это заслужил. Конкурс на место в финале был по-настоящему колоссальный – тысячи школьников на 1 место. А это больше, чем в любой вуз нашей страны. Желаю каждому из вас получить на конкурсе новые знания, интересные знакомства, а также заряд энергии на долгие годы вперед. Наша платформа приготовила для вас много активностей на каждый из дней финала: лекции и мотивационные встречи с победителями конкурса «Лидеры России», мастер-классы от проектов «ТопБЛОГ» и «Культурный код». Все дни соревнований будет работать стенд платформы «Россия – страна возможностей». Кроме того, здесь можно зарегистрироваться на проекты платформы. Для каждого из вас с «Большой перемены» все только начинается».

В решающем этапе конкурса принимают участие 1500 старшеклассников со всей России, прошедших дистанционные этапы «Большой перемены» и очные полуфиналы. Объединившись в команды «авторов перемен», финалисты будут решать кейсовые задания

по 4 направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

Церемония открытия дала старт четырехдневной программе финала «Большой перемены», который второй год подряд проходит в «Артеке». Программа мероприятий включает мотивационные дискуссии, познавательные и творческие мастер-классы, которые для школьников проведут ученые, журналисты, артисты, художники, спортсмены, блогеры

и представители общественных движений.

Впервые в рамках финала пройдет первый слет Всероссийского сообщества «Большая перемена», участие в котором примут лидеры региональных команд «Большой перемены», участники Детской дирекции проекта, выпускники – победители первого сезона конкурса, педагоги-наставники победителей «Большой перемены» и финалисты второго сезона конкурса.

Также в «Артеке» состоится премьера мюзикла «Мечтатели» с участием популярного исполнителя Вани Дмитриенко и 40 конкурсантов «Большой перемены» – победителей Всероссийского кастинга талантов.

По итогам финала победителями станут 600 старшеклассников – 300 учеников 11 классов

и 300 – 9-10 классов. Ученики 11 классов получат по 1 миллиону рублей, которые смогут направить на образование, а ученики 9-10 классов – по 200 тысяч рублей на образование

и саморазвитие. Педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат по 150 тысяч рублей, а топ-30 школ по итогам рейтинговой оценки – по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.