Билеты на концерты больше не продаются: почему зрители перестали тратить деньги на звезд

Сергей Лазарев без работы не останется: он и ведущий на ТВ, и в «Песне года» с Лерой Кудрявцевой работает. На концерты Лазарева поклонники готовы и по QR-кодам ходить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Билеты на выступления звезд в концертных залах Москвы и Подмосковья продаются теперь с обязательным напоминанием – вход на мероприятие по QR-коду. Есть артисты (Билан, Рева и другие), которые перенесли концерты на следующий год. Есть звезды, которые решили работать по новым правилам уже сейчас. С турами по регионам все сложнее: катаются сейчас единицы – так, к примеру, на Сергея Лазарева поклонницы готовы и по QR-кодам ходить. Рассказываем, как QR-коды повлияли на продажи билетов.

Все очень сложно

Из-за пандемии отмены и переносы концертных туров случились не только в России. Мировые звезды, выступления которых ждали миллионы фанатов - тоже все отменяют, переносят. Концертные залы и театры закрыты по всему миру. Так Билли Айлиш уже дважды переносила полностью проданные (за несколько часов) концерты – теперь они намечены на 2022 год.

О перспективе наших QR-кодов рассуждает эксперт в области культуры и развлечений, главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. Евгений Сафронов рассказал kp.ru, что отрасль переживает непростые времена, а разрушают ее непродуманные действия: «Ограничения и запреты вводятся не только без участия организаторов концертов и спектаклей, но часто даже без предупреждений. Есть примеры запрета властями крупных фестивалей за 12 часов до начала. В результате организаторы закономерно разоряются и некому возвращать средства, потраченные зрителями на билеты. И так уже полтора года, некоторые концерты и фестивали перенесены уже два-три раза. Поэтому неудивительно, что желающих заранее покупать билеты становится все меньше, хотя тяга населения к культуре всегда только растет. На мой взгляд, вход по QR-кодам - из двух зол меньшая, вынужденная и неэффективная мера. Индустрия вряд ли сможет развиваться в таких условиях, так что не думаю, что у QR-пропуска есть будущее. Даже с момента полной отмены ограничений отрасль сможет восстановиться до объема 2019 года лишь через 1-1,5 года, а с QR-кодами - даже не через десятилетия, а никогда. И, конечно, самая серьезная проблема - это лишение артистов контакта со зрителями и, соответственно, возможностей творческого роста».

Многие продюсеры говорят о том, что все предприниматели в сфере культуры разобщены – нет профильного отраслевого ведомства. Поэтому в этой индустрии каждый сам за себя. Часть звезд шоу-бизнеса распустила коллективы. Большие артисты (Лобода, Гагарина, Лазарев и другие) все это время платят зарплаты и полностью сохранили команду. Часть музыкантов стали вести телешоу и активно соглашаться на участие в проектах — ТВ главное из доступных развлечений и гарантия стабильного заработка. Телеведущими стали Валерия, Сергей Лазарев, Николай Басков, Альбина Джанабаева и другие музыканты.

Как работают новые правила

Билеты сейчас продаются плохо – и на спектакли, и на концерты. Люди боятся посещать массовые мероприятия из-за серьезной ситуации с заболеваемостью COVID-19 и из-за перспектив отмены мероприятий. Единственный шанс проводить концерты при нынешнем огромном количестве заболевших, не подвергая зрителей рискам — система входа на мероприятия по QR-кодам (переболевшие и привитые зрители) и удостоверениям личности.

Артисты надеются, что к весне ситуация нормализуется. К примеру, на сольный концерт звезды шоу «Голос» Сергея Волчкова 3 апреля в Кремлевском дворце почти все билеты проданы. На этой неделе начались продажи на премьеру шоу Сергей Лазарева: 6 апреля в «Крокус Сити Холл» - этот концерт обещает стать аншлаговым. Сейчас билеты реализуются с предупреждением – вход по QR-кодам. Но есть надежда, что до весны ситуация нормализуется и ограничения отменят. Такая же ситуация в регионах – в разных городах билеты на 2022-й год продают по действующим сейчас правилам. К примеру, выставлены 50% зала, а когда ограничения отменят – в продажу поступят оставшиеся билеты. Ездят по гастролям сейчас единицы: собрать зал в QR-кодами не всем под силу. Сергей Лазарев – один из любимчиков публики, поклонницы пишут, что ради его концертов готовы и QR-коды получать. В тех городах, где концерты не запретили – Лазарев этой осенью выступает.

Многие артисты от гастролей отказались. Причин несколько. К примеру, туры по регионам выстроены таким образом, что ночами артист переезжает из одного города в другой. Когда цепочка «рвется» (из-за ежедневно меняющейся эпидемиологической ситуации случаются отмены концертов), то нарушается логистика. На это жаловалась Ваенга, у которой перенос ноябрьских региональных концертов. Региональные организаторы «стонут»: некоторым предоплату за аренду залов после отмен не возвращают.

Звезды в декабре будут зарабатывать на новогодних частных мероприятиях. Здесь рынок потерял больше половины заказов, но работа будет. Есть смельчаки, которые выступят до нового года на большую аудиторию. К этим артистам и по QR-кодам придут. Еще можно купить билеты на выступления Григория Лепса, Максима Галкина, Павла Воли, Олега Газманова, Игоря Николаева, Кристины Орбакайте, Сергея Галанина, группы «Руки Вверх», «Би-2», «Звери», «Иванушки International», «Наутилус Помпилиус».