«Вся наркоторговля связана с бананами!» Скандальные цитаты и эпизоды биографии экстравагантного главы МХАТ им. Горького Владимира Кехмана

Владимир Кехман. Фото: Тимур ХАНОВ

27 октября Владимир Кехман был назначен новым гендиректором МХАТ им. Горького и с тех пор убаюкивающее театральное болото озаряется яркими вспышками пламени. То из театра ушли спонсоры, то новый босс срывает портрет старого, снимая это на камеру, то он пишет письмо в «КП» с приказом не допустить журналистов издания до второго по значимости МХАТа. А пока энергия пассионарного руководителя не иссякла, мы вспоминаем его самые громкие цитаты*. Необязательно связанные с искусством.

КОКАИН И БАНАНЫ

«Вся наркоторговля полностью связана с бананами! В Колумбии даже порта нет. Судно стоит на рейде, к нему приезжают военные корабли, бананы привозят на барже и все судно обыскивается водолазами и так далее. Но бесполезно. Наш пароход однажды должен был выйти из Эквадора в Россию. И когда он дошел до Сирии, местная полиция поймала членов команды судна с наркотиками. Арестовали судно, бедолаг посадили. Это была не наша вина. Тут нет ничего экстраординарного, мы даже ничего не доказывали. Нам принадлежат фрукты, а не судно (только в 2009 году Кехман окончил продюсерский факультет СПбГАТИ, а в 2019 году поступил на платное отделение режиссерского факультета РАТИ, до этого он торговал бананами — был основателем импортирующей фрукты компании JFC, на судне которой в 2010 году нашли три сумки со 120 килограммами кокаина; в 2015 году фирма была признана банкротом: Лондонский суд обязал предпринимателя вернуть кредиторам 140 миллионов долларов, а Арбитражный суд Петербурга включил в реестр требования кредиторов в размере 9 млрд рублей и признал обоснованными требования в 11 млрд рублей — Авт.)

Владимир Кехман и Ксения Собчак, 2011 год. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЛИЧНАЯ ЛАВОЧКА В ПЕТЕРБУРГЕ В 90-Е

«У меня в морском порту Санкт-Петербурга была собственная лавочка. На которую никто не мог [не имел права] даже сесть. Это я о том, что в 90-е в Петербурге был абсолютный порядок на определенном уровне. В 20 лет я был заместителем генерального директора Росоптпродторга. Как так вышло? У меня был знакомый, Михаил Петрович Городнов, который пригласил меня как перспективного молодого человека. В Петербурге тогда даже не было продовольствия. Мы занимались сахаром. Так что истории с бандитами, Союзконтрактом, «подольскими» к нами не имели отношения. Единственный раз к нам приехали из Союзконтракта, решив, что мы хотим заниматься курицей, как они. Тогда мы поделили: мы не занимаемся курицей, они не занимаются фруктами»

ДЕКРЕТ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ

«Это огромный тяжелый труд! У меня четвертый ребенок, и троих детей я ночью никогда не видел. Сейчас мне удобно: она [дочь] просыпается с 5 до 6 утра, я ее забираю к себе [в комнату], начинаю работать в Новосибирске — плюс пять часов [временной разницы между Каннами и Новосибирском] как раз очень удобно. Работаю, отдаю маме, потом иду сам спать. Это такой очень серьезный труд» (как только в Новосибирске над Кехманом нависла угроза увольнения из театра оперы и балета, он поспешно переквалифицировался в няню и взял отпуск по уходу за ребенком, которого ему родила светская львица Ида Лоло, и уехал на Лазурный берег в Канны, где, по данным СМИ, имел площадь 190 кв. м. с кухней, гостиной, тремя спальнями, тремя ванными, четырьмя винными погребами и двумя парковочными машино-местами; эти апартаменты тоже были арестованы Судом высшей инстанции города Граса в счет долгов Кехмана— Авт.).

МИЛЛИАРД ПРИБЫЛИ И МИЛЛИОН ЗРИТЕЛЕЙ

«На сегодняшний день мы [МХАТ им. Горького] должны исправить ту экономическую ситуацию, в которой находимся. Я не хочу приводить конкретных цифр, потому что они катастрофические просто. Могу привести одну цифру: хочу в 2024 году, чтобы у нас был 1 миллион зрителей и 1 миллиард [рублей] — вне бюджета. Вот план мой»

ОДОБРЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ

«Для меня лучше, чтобы цензура была. Мне нравится. Вы знаете, это должна быть комбинация, директор [театра] должен бояться, что ему отрежут голову, уши или еще что-то, если он будет заниматься [ерундой]. Мы знаем, что было в Новосибирске, этот «Тангейзер». Большего богохульства Лев Толстой даже такого не делал. Это была катастрофа. Директор и худрук, у кого есть право совершать то или иное действие, знали, что за такие вещи последует наказание. Вот и все. А цензура это будет или худсовет, [неважно]. Наш президент очень демократичный человек, очень. Но не надо злить гусей»

БОНУС: ВСТРЕЧА С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Мало кто помнит, что 30 мая 2010 года Владимир Кехман участвовал в той самой встрече премьер-министра Владимира Путина с интеллигенцией, где был «Юра, музыкант». Чтобы напомнить о себе, Кехман вмешался в разговор и напомнил, что он тоже причастен к творчеству. Правда, закончилось всё бананами.

В.А.Кехман: ...Я новый человек в этой отрасли, всего три года я являюсь директором театра.

В.В.Путин: Мы слышали об этом. Мы сейчас шли, я говорю: «Это вы бананами занимались?» Он говорит: «Я». Я говорю: «Мы вот открыли новую линию, связывающую Санкт–Петербург с Латинской Америкой, поэтому вы еще больше должны помогать».

В.А.Кехман: Больше того, начинаем производство в Эквадоре вместе с вами.

В.В.Путин: Что?

В.А.Кехман: Производство в Венесуэле начинаем… А сейчас — Эквадор. 95% — это Эквадор.

В.В.Путин: Объем большой там?

В.А.Кехман: Миллион тонн. Мы — самые большие. Мы контролируем 30% эквадорского рынка, 5% мирового.

В.В.Путин: А оборот какой у вас?

В.А.Кехман: Нашей компании? У нашей компании оборот 680 миллионов.

Л.И.Ярмольник: Это сейчас о чем — о корюшке? (Смех)

В.В.Путин: Сейчас, Леня, поймешь. Сейчас речь пойдет о благотворительной помощи вашему фонду.

Л.И.Ярмольник: Спасибо.

По материалам РИА Новости, ТАСС, РБК, «Коммерсант», «Россия 24», «Дождь», «Ленправда», официальный сайт правительства РФ