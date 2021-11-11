Великая Октябрьская сексуальная революция: красные феминистки Инесса Арманд и Александра Коллонтай хотели построить в Стране Советов половой коммунизм

В молодости - на снимке ей 21 год - Инесса Арманд была очень привлекательной. Недаром Ленин на нее запал... Фото: wikimedia.org

Большевики отрекались от «старого мира» с его буржуазной семьей, церковным браком. Любовные страдания не должны были мешать главному - работе на революцию.

Знаменитый фантаст Герберт Уэллс, посетивший в 1920 году Ленина в Москве, удивлялся, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма, излишне просто». Завидовал…

Возглавили ту Великую сексуальную революцию красные феминистки Инесса Арманд и Александра Коллонтай.

- Они принципиально отличались от нынешних западных феминисток, - утверждает писатель Арсений Соболевский, автор книги «Революция любви или вырождение?» - Имели традиционную половую ориентацию, любили мужчин, рожали детей. Арманд была даже многодетной матерью.

Боевая подруга вождя

Инесса Арманд известна широкой публике как любовница Ильича.

- Судя по свидетельствам соратников и по сохранившимся письмам Арманд Ленину, их действительно связывали самые близкие, интимные отношения, - сказал «Комсомолке» доктор исторических наук Владимир Лавров, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, автор трудов о революции 1917 г. - Инесса была красивой и авантюристичной социал-демократкой. Ради служения революции Ленин предпочел остаться с законной женой, с которой, кстати, венчался, являясь воинствующим атеистом. Надежда Константиновна приняла его отношения с Арманд. И в этом треугольнике между женщинами постепенно установились даже дружеские отношения.

Дочь французского оперного певца и актрисы Элизабет-Инес Стефан д'Эрбенвиль родилась в Париже в 1874 г. В 15 лет уехала в Москву к тете, работавшей в богатой семье обрусевших текстильных промышленников Армандов. В 19 лет вышла замуж за старшего сына, Александра Арманда. Родила ему четверых детей. Тогда же стала феминисткой. Возглавила московское «Общество улучшения участи женщин», боролась с «позорным явлением» - проституцией. В 28 лет ушла от мужа к его младшему брату Владимиру, 17-летнему студенту-революционеру. Родила ему сына, сама подалась в революционное движение. Загремела в ссылку на север Архангельской области. Сбежала, по поддельным документам перебралась в Париж. Там в 1910 году встретила Ленина, влюбилась. Прекрасная пианистка, Инесса, по воспоминаниям Крупской, часто исполняла для Ильича его любимую «Аппассионату» Бетховена.

В эмиграции Арманд сочинила брошюру «Свобода любви для женщины». Ленину нравился главный тезис Инессы - брак препятствует свободной любви.

В апреле 1917 года Ленин, Крупская, Арманд вернулись в Россию в одном купе легендарного «пломбированного вагона». Осенью большевики захватили власть в стране. Ильич поставил Арманд на Женский отдел ЦК партии большевиков. Воспитывать женщин в духе социализма. Она организовала и руководила 1-й Международной женской коммунистической конференцией в 1920 году. Направляла борьбу революционерок с традиционной семьей.

В 1920-м заболела, хотела уехать в Париж к знакомому доктору. Ильич настоял на лечении на юге России. Там она заразилась холерой и умерла в Нальчике. Ей было всего 46. Похоронили красную феминистку на Красной площади у Кремлевской стены. «Боюсь, - писала Крупская, - чтобы смерть Инессы не доконала Володю. Он плачет и смотрит в одну точку».

Половой коммунизм

После смерти Арманд Женотдел ЦК возглавила Александра Коллонтай, главный теоретик и практик Великой сексуальной революции большевиков.

Дворянка, дочь генерала Домонтовича, героя русско-турецкой войны, троюродная сестра знаменитого поэта Игоря Северянина, которого в молодости соблазнила. Вышла замуж за другого троюродного брата, будущего генерала Владимира Коллонтая. Спустя пять лет оставила его с маленьким сыном. «В те годы женщина во мне еще не была разбужена. Наши супружеские отношения я называла «воинской повинностью».

Александра с головой бросилась в омут революционной борьбы. В 1913 году опубликовала программную работу «Новая женщина». Революционерка, провозглашала Коллонтай, должна быть самостоятельной, сексуально раскрепощенной, не принадлежать мужу или родителям, отказаться от ревности, уважать свободу мужчины и его право выбирать полового партнера. «Жены, дружите с возлюбленными своего мужа!» (Крупская, напомню, дружила с Арманд.)

Сразу после победы Октября стала наркомом государственного призрения (социального обеспечения) в первом советском правительстве. Первая женщина-министр в мировой истории! Коллонтай вносила в большевистское правительство проекты декретов о замене церковного брака гражданским, о юридическом равенстве супругов, полноте прав детей, рожденных вне брака…

И продолжала развивать теорию сексуальной революции в статьях «Любовь трудовых пчел», «Дорогу крылатому Эросу», повестях, рассказах… Ей же приписывают теорию «стакана воды».

- Александра Коллонтай ввела в обиход понятие «половой коммунизм», - говорит писатель Арсений Соболевский. - В 1919 году в Петрограде вышла ее брошюра «Новая мораль и рабочий класс». Идеальной формой супружества она считала «последовательную моногамию», то есть брак, но не до гроба, как бывало раньше, а один за другим. Кстати, за много веков до Коллонтай эту идею озвучил Платон в концепции идеального государства: брак заключается на год. Каждый мужчина за жизнь имеет 15 - 20 жен, а каждая женщина - 15 - 20 мужей.

В отличие от древнегреческого философа русские революционерки понимали, что в семье, кроме любви, есть еще и домашнее хозяйство, которое в те годы отнимало у женщин уйму времени. Хозяйкам почти все приходилось делать вручную: стирать в корыте, крутить мясорубку и часами стоять у плиты. Поэтому лозунг «Долой кухонное рабство!» стал одним из самых популярных среди революционно настроенных женщин. Обычным явлением того времени были комсомольские коммуны. На добровольной основе в такой «семье» обычно проживало 10 - 12 лиц обоего пола. Они вели совместно хозяйство и половую жизнь. «Дома-коммуны для семейных и особенно для одиноких получают широкое распространение, - писала Коллонтай в «Революции быта». - Жить в доме-коммуне намного удобней, сподручней. Дома-коммуны всегда лучше оборудованы, в них имеется центральная кухня, прачечная, при других ясли или детский сад. Обитателям домов-коммун завидуют все, кто живет на частных квартирах».

Свою теорию Коллонтай активно применяла на практике. Еще до революции меняла любовников как перчатки. В эмиграции красавица крутила романы с Плехановым, известным меньшевиком-экономистом Масловым. «Мне нравилось, что мы лежали, прижавшись, и среди ласк и поцелуев толкуем и разбираем вопросы о ренте, о производительных силах, о перераспределении...» Подбивала клинья к самому Ленину. Но Инесса Арманд крепко держала оборону. Тогда Коллонтай бросилась в объятья ленинского любимца Шляпникова, будущего наркома труда в большевистском правительстве. Он был на 13 лет моложе.

Самый известный ее «партнер» после Октября - нарком по морским делам Павел Дыбенко.

Бурный роман Коллонтай с наркомом Дыбенко закончился первым советским гражданским браком, впрочем, краткосрочным. Фото: С. Арановоич/РИА Новости

- В самые тяжелые для Советской власти дни вдруг исчезли из столицы Коллонтай и Дыбенко, - рассказывает доктор исторических наук Владимир Лавров. - На юг рванули. Товарищи по партии это расценили как дезертирство. И на заседании Совнаркома Троцкий предложил их расстрелять. Воцарилось молчание, никто не выступил против. А Ленин говорит: «Нет, расстрел - недостаточно суровое наказание за такой проступок. Коллонтай и Дыбенко надо приговорить к пожизненной верности друг другу». Все рассмеялись. Это спасло жизнь двум революционерам.

Но им пришлось официально объявить в «Правде» о вступлении в первый советский гражданский брак. Большевистское «наказание верностью» длилось недолго. Коллонтай была на 17 лет старше мужа. Вскоре Дыбенко ушел с вещами к ее молоденькой секретарше. Валькирия революции также нашла утешение в объятиях очередного молодого любовника.

Знаменитый социолог Питирим Сорокин писал: «Очевидно, что ее революционный энтузиазм - не что иное, как опосредованное удовлетворение ее нимфомании. Несмотря на ее многочисленных «мужей», Коллонтай все еще не пресыщена. Она ищет новые формы сексуального садизма. Я хотел бы, чтоб ее понаблюдали Фрейд и другие психиатры. Это был бы для них редкий объект». «Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот (ангелоподобный) тип среди прирожденных преступниц и проституток», - вторил Сорокину Иван Бунин, некогда хорошо знакомый с Коллонтай.

К несчастью пламенной феминистки, она была раскрепощена не только сексуально. Стала идейно спорить с Лениным, вошла в «Рабочую оппозицию». Ее отправили на дипломатическую работу в Норвегию. Первая в мире женщина-посол!

В Норвегии у посла Советского Союза был страстный роман с французским коммунистом Марселем Боди, на 20 лет моложе. Потом с секретарем советского посольства Семеном Мирным.

Ей - 58, ему - 32…

В фильме 1969 года «Посол Советского Союза» посла Елену Кольцову, чьим прообразом была Коллонтай, сыграла народная артистка Юлия Борисова. Фото: Кадр из фильма

«В СССР секса нет!»

В Москве тем временем Сталин все больше прибирал власть к рукам. Расправлялся с политическими противниками. Заодно задушил сексуальную революцию, насадив социалистическую аскетическую мораль.

Между делом Иосиф Виссарионович расстрелял Шляпникова, Дыбенко, других любовников Коллонтай. Но главного теоретика и практика Великой сексуальной революции почему-то не тронул. Наоборот, перевел из Норвегии послом в Швецию, ввел в состав советской делегации в Лиге Наций, предтечи ООН. Лишь весной 45-го, после второго инсульта, Александра Коллонтай вернулась на родину. Умерла весной 1952 года от инфаркта. Ей было 79. Спустя год ушел в мир иной Сталин.

- Даже память о той революции постарались уничтожить в сталинские времена, - говорит писатель Арсений Соболевский. - Но многие

сведения все-таки сохранились благодаря фундаментальной работе «Сексуальная революция» немецкого ученого Вильгельма Райха, написанной в 1933 году.

Второй этап революции грянул в 60-е уже на Западе. На родине же той революции в перестройку в ходе советско-американского телемоста Владимира Познера и Фила Донахью прозвучала знаменитая фраза «В СССР секса нет!».

Старая большевичка Александра Коллонтай наверняка перевернулась в гробу на Новодевичьем кладбище.

КСТАТИ

Любовь втроем на Третьей Мещанской

В 20-х годах прошлого века «Комсомольская правда» написала, как в родильный дом к молодой матери пришли сразу два отца ее новорожденного сына. Она была одновременно женой обоих и потому не могла знать, кто конкретно папаша младенца. Все три героя публикации - комсомольцы, студенты рабфака. Они называли свои отношения «любовью втроем». Дескать, комсомольская любовь лишена ревности, частнособственнических инстинктов. Все согласно принципам Александры Коллонтай. Статьей «Комсомолки» вдохновился известный писатель, сценарист Виктор Шкловский. Предложил сюжет режиссеру Абраму Роому. На пару они быстро сочинили сценарий фильма «Третья Мещанская» («Любовь втроем»). Он вышел на советские экраны в 1927 г. Картина вызвала обиду Владимира Маяковского. Поэт посчитал, что прототипами стали он и супруги Брик, также крутившие любовь втроем.