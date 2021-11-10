После смерти первой жены Хабенского бабушка Инна Глебовна (на фото) заменила Ване маму. Фото: fedoseeva2533/Instagram

49-летнего Константина Хабенского трое детей. В нынешнем браке с актрисой МХТ имени Чехова Ольгой Литвиновой он воспитывает двух дочек - пятилетнюю Александру и двухлетнюю Веру. А еще у него растет сын Иван от первого брака с журналисткой Анастасией Федосеевой. Анастасии поставили страшный диагноз - рак головного мозга, когда она была беременна. Жена артиста отказалась от химиотерапии, опасаясь, что это может навредить ребенку. Ваня появился на свет в 2007 году в Москве, но вскоре его вывезли в Америку, где мама проходила дорогое лечение. Анастасии провели две операции, применяли экспериментальную вакцину. Константин, всеми силами пытавшийся спасти любимую, остался в России, чтобы зарабатывать на ее лечение.

Вторая жена Ольга Литвинова родила актеру двух дочерей. Фото: Chris JACKSON/Getty Images

Провел в Испании девять лет

Ване Хабенскому был годик, когда его мама умерла. Константин тяжело переживал трагедию, после перенесенных стрессов чувствовал себя опустошенным. Заботу о мальчике полностью взяли на себя родители умершей жены актера. Бабушка Инна Глебовна заменила ребенку маму. Позже ее муж тоже умер от онкологии. Инна Глебовна отмечала, что Ивану давно рассказали о трагичной судьбе его матери. Мальчик с детства привык называть мамой свою бабушку.

Анастасии не стало, когда ее сыну исполнился годик. Фото: Наталья ЛОГИНОВА/Global Look Press

Хабенский в память об умершей жене создал фонд помощи детям, больным раком, занимается благотворительностью. С годами рана зарубцевалась, и в 2013 году он женился второй раз на Ольге Литвиновой. Знакомые говорят, что Ольга ревновала мужа к сыну и не слишком стремилась к тому, чтобы мальчик вошел в ее семью. Последние девять лет Ваня вместе с бабушкой жил в Испании. Для обучения сына Хабенский выбрал платную школу в Барселоне, где мальчик получал образование с первого класса.

До прошлого года Иван Хабенский проходил обучение по европейской системе. Константин, когда выпадало время, навещал его в Испании. В Барселоне Иван активно посещал спортивные секции, изучал языки. Мальчик растет эрудитом и свободно владеет четырьмя иностранными языками: испанским, каталонским, английским, французским. Русскому его научила бабушка. Отец настаивал, чтобы дома Иван говорил только по-русски, хотя парень время от времени сбивается и переходит на английский. Инна Глебовна приучила внука читать наизусть стихи, разбираться в живописи и искусстве. Вместе с бабушкой он много путешествовал по миру.

Переезд в Москву

Так выходило, что в России сын Хабенского бывал лишь в гостях и на каникулах. Константин старался вырваться к нему в любую рабочую паузу. Но прошлый пандемийный год буквально отрезал отца от сына. Границы были закрыты, и за год актеру ни разу не удалось выехать к мальчику. Не было возможности и Ване, скучающему по папе, приехать в Москву. Такое положение вещей очень огорчало звезду «Ночного Дозора». Константин решил, что сын должен вернуться в Россию и продолжить учебу в Москве. Предложение отца Иван воспринял с радостью.

Как рассказал «КП» знакомый актера, Хабенский купил для сына и его бабушки отдельную квартиру в Москве. В сентябре 13-летний наследник знаменитого актера начал учиться в московской гимназии. Все хлопоты о мальчике по-прежнему лежат на бабушке. Мачеха практически не участвует в его воспитании. Хотя Иван с удовольствием видится и прекрасно ладит с младшими сестренками, любит с ними играть, что радует его отца.

После переезда в Москву Инна Глебовна продолжает заботиться о внуке. Фото: fedoseeva2533/Instagram

Хабенский предпочитает не рассказывать публике о сыне, чтобы у мальчика не развилась звездная болезнь. В Барселоне мало кто обращал внимание на его фамилию, а в Москве задают вопросы. Здесь Ваня понял, что его отец - звезда, и теперь особенно гордится им.

По словам знакомого Хабенского, не только пандемия, но и желание больше общаться с сыном стало причиной возвращения Ивана на Родину.

- Костя невыносимо скучал по Ване. А Ваня даже немножко обижался, хотя и понимал, что встречи с отцом были невозможны по объективным причинам пандемии, - рассказал нам приятель актера. - Костя говорил, что с этого года подход к обучению в Барселоне поменялся и это ему очень не понравилось. В частности, сократили часы обучения иностранным языкам. А практикуемый в католической школе упор на изучение религии не нравился самому Ване. Возможно, чтобы оградить наследника от нежелательных западных веяний, Костя увез сына подальше от Европы, которая в своей пропаганде однополых отношений порой сходит с ума.

У Кости болит душа за сына. У Вани переходный возраст, ему сейчас особенно нужен совет отца, и Костя настроен больше времени проводить с ним, жить его заботами. Мальчик не любит шумных компаний, чтобы пропадать во дворе - не про него. У Кости не было возможности общаться с педагогами Вани в Барселоне. Теперь он рассчитывает исправить эту ошибку.

КСТАТИ

Унаследовал папины гены

По словам знакомых, Хабенский планирует постепенно вовлекать сына в свою актерскую деятельность. Ваня уже принимал участие в детских актерских фестивалях, устраиваемых Хабенским. В будущем артист надеется больше задействовать сына и в благотворительных делах. Также в его планах найти время для детского кинематографа. В соцсетях Хабенский написал, что ищет таланты для создания детского, подросткового кино, понятного и близкого нашим людям. Возможно, в нем найдется работа и для сына. Коллеги Хабенского отмечают, что Иван артистичен, уверенно декламирует стихи и явно унаследовал актерские гены. Ваня уже приходил в театр к отцу на репетиции. Вел себя по-европейски раскованно, окружающие отмечают, что у него нет барьера в коммуникации. Доброжелательный улыбчивый парень. Хабенский-младший пока не определился с профессией, но не исключает, что может пойти по стопам отца.