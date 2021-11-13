Подстава, косяк персонала или игры в ковбоя: Кто виноват в том, что Алек Болдуин убил девушку-оператора

Алек Болдуин на съемках не раз брал в руки оружие. Он был хорошо знаком с техникой безопасности. Фото: Кадр из фильма

22 октября во время съемки одной из сцен фильма «Ржавчина» популярный американский актер Алек Болдуин выстрелил из револьвера, который должен был быть заряжен холостыми патронами, в сторону камеры - в кадр, где находились оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Девушка была тяжело ранена. На вертолете ее доставили в госпиталь, где она скончалась. Мужчине осколками повредило ключицу, он отделался легким испугом. Мир облетели кадры, где рыдающий Болдуин звонит адвокату на фоне пустошей Нью-Мексико, в месте съемок вестерна. Каждый день всплывают новые подробности трагедии: то на площадке нашли боевые патроны, то вскрылся конфликт из-за нарушений требований безопасности, против которых выступала в том числе застреленная Хатчинс, то ассистент по оружию вспомнил про патроны с дырками внутри револьвера Болдуина. Вопросов от этого становится все больше. «КП» разобрала их вместе с экспертом по кинострельбе - главным пиротехником-оружейником «Мосфильма» Евгением Голиковым, работающим с оружием на съемках уже почти 40 лет.

От выстрела артиста погибла оператор Галина Хатчинс. Фото: Instagram.com

1. Можно ли на съемках стрелять боевыми патронами, хотя бы в воздух?

- У нас все мосфильмовское оружие охолощенное (просверлены стволы, удалены или заменены пружины и так далее). Оно так и называется - СХП, стреляющее холостыми патронами. Поэтому выстрелить из него боевым патроном технически невозможно. В теории есть механизмы, при которых доставить боевой патрон в демилитаризованное оружие возможно, но при выстреле просто разорвет ствол, в результате чего ранит стреляющего, а не того, в кого стреляют.

2. Выстрел в камеру - как это снимается?

- Обычно в кино можно приврать. Если человек стреляет в человека, то он ставится спиной, и расстояние скрадывается за счет того, что мы не видим реальной дистанции между ними. К тому же не видим ствол, он скрыт спиной, поэтому целится актер в этом случае в сторону и может хоть в упор стрелять холостыми. Но если ставится задача выстрелить в объектив (как в фильме «Ржавчина»), то на камеру ставится защитное стекло (об этом в случае с Болдуином не упоминается) и увеличивается расстояние до стреляющего, потому что техника безопасности стоит на первом месте. Оператор обычно находится у камеры, иногда отходит, а иногда его накрывают плотной тканью, чтобы отгородить от частиц несгоревшего пороха и газовой струи - но пуля в него не летит.

3. Есть ли техника безопасности? Актеры проходят инструктаж? Или просто берут в руки оружие и ходят с ним по площадке, вживаясь в образ?

- Обязательно есть. И документы об ответственности за использование оружия они подписывают. И инструктаж проходят. Даже при выстреле холостыми из ствола вылетает огонь, частицы несгоревшего пороха, поэтому есть нормативы по безопасному расстоянию в зависимости от вида оружия. При выстреле из пистолета Макарова оно гораздо ниже, чем при выстреле из трехлинейной винтовки: разные патроны, разная длина ствола, разная дистанция безопасности. Это отработано годами. Оружие выдает оружейник.

4. Пишут, что пламя от выстрелов иногда дорисовывают? Разве так не безопаснее?

- В низкобюджетных картинах иногда берут ММГ - макеты массо-габаритные, то есть автоматы или пистолеты, похожие на настоящие по размеру и весу, но из таких даже холостыми не выстрелишь. Они - как игрушка. И на стадии постпродакшена огонь из ствола дорисовывают графикой, накладывают звук. Скажем так, это менее правдоподобно.

5. Что за заглушка ставится на оружие? Может, проблема в ней?

- На автоматическое оружие в ствол специально ввинчивается втулка. Для того, чтобы можно было стрелять холостыми патронами из боевого оружия. Это называется втулка холостой стрельбы. Кто служил в армии, тот знает. Но накручивают ее не на ствол, чтобы она торчала, как глушитель, и всем было видно, что оружие холостое, а внутрь (в случае с трагической гибелью Брэндона Ли в 1993 году как раз заглушка и вылетела из револьвера после выстрела боевым патроном и пробила живот актера). В район патронника заваривается штырь-ограничитель, чтобы нельзя было доставить боевой патрон. При усилии загнать можно, но при выстреле развернет патронник, пуля не вылетит, но взорвется с пистолетом в руках стреляющего. Так что даже если такая втулка на револьвере Болдуина была, он мог ранить только сам себя.

6. Появилась информация про загадочные патроны с дырками в револьвере, из которого стрелял Болдуин. Три из них были пробиты, один - нет. Что это значит?

- Были раньше такие револьверы кольцевого воспламенения, где удар после спуска крючка идет не по донышку или центру гильзы, а именно сбоку. Может, это и есть патроны для такого раритетного пистолета. Но в любом случае, если оператора убило пулей, явно патрон был боевой. Или что-то еще вкатили в сам ствол. Если в гильзе есть отверстия, то патрон просто не выстрелит.

7. Как тогда мог произойти выстрел на площадке «Ржавчины»?

- Для меня это дикость, потому что иной альтернативы, кроме как выстрел из боевого оружия, представить сложно. Как оно там оказалось, не знаю. Сложно делать предположения, но иное просто невозможно. Я работал с американцами на фильме «Святой» 1997 года, и каждый день на площадке у них присутствует и следит за безопасностью safety officer, что у нас называется инженер по технике безопасности. Мы тогда делали контрольные отстрелы: брали газетный лист и стреляли в него из разного оружия с разного расстояния. Таким образом именно на площадке при помощи реквизитного оружия устанавливалось расстояние, на каком лист повреждается, а на каком нет. То есть все очень строго. Для меня этот случай выглядит очень странно. Или халатность, или злой умысел. То есть подстава.

8. В некоторых исторических проектах в аренду берется дорогое антикварное оружие, но дезактивировать, то есть портить, его нельзя. В барабан кладут холостые патроны и используют их. Может, это тот случай?

И кто-то совершил диверсию, подсунув актеру боевой патрон?

- Может, и так. Старый боевой револьвер. Ключевое слово, повторюсь, боевой. Потому что выстрелить так, чтобы ранить двух человек пулей из охолощенного оружия, физически нельзя. Из раритетных кремневых и капсульных пистолетов и ружей, как мы знаем, в свое время было убито весьма немало людей.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Осудят ли актера?

Весь мир облетели кадры, на которых рыдающий Болдуин звонит своему адвокату сразу после происшествия. Фото: Jim Weber/Associated Press/East News

Конечно, Болдуин сразу подключил лучших адвокатов. Вступились за актера и продюсеры, заинтересованные в том, чтобы фильм был доснят. Алек публично покаялся и обещал помогать семье погибшей. Обвинение против него до сих пор не выдвинуто. Но поможет ли это избежать модной нынче отмены - негласного волчьего билета, который выписали судимому, но реабилитированному Кевину Спейси и даже Джонни Деппу (его выгнали из франшиз «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари» после скандального развода с Эмбер Херд)? Съемки «Ржавчины» по понятным причинам заморожены - площадка стала полем работы следователей. А вот одну из премьер с Болдуином уже отменили. Показ документального фильма «Флинт: Кому ты можешь верить?», посвященный экологическим проблемам американского города Флинт, отложен на неопределенный срок. Премьера должна была состояться 29 октября, но была перенесена «из уважения к недавним трагическим событиям». А ведь Алек всего лишь читал там закадровый текст.

Старший сын Дональда Трампа, бывшего президента США, которого Болдуин часто пародировал в ночных телешоу, Дональд выпустил футболки с надписью Guns don,t kill people, Alec Baldwin kills people («Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей»). В Твиттере множатся тысячи сообщений с хештегом #AlecForPrison (#Алекавтюрьму).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Блатная оружейница не справилась

Всем уже понятно, что Болдуин стрелял боевым патроном. Но как? Почему в таком строго регламентированном месте, как Голливуд, допускается такое разгильдяйство? Виной всему может оказаться женщина. 24-летняя Ханна Гутьеррес-Рид, готовившая оружие для съемок «Ржавчины», была новичком в профессии. Всего месяц назад на радио рассказала о своем дебюте в картине «Старый путь».

- Она была неосторожна с пистолетами, размахивала ими постоянно, - вспомнил один из участников съемочной группы этого фильма.

Именно она должна была проверять, чем заряжен револьвер. Помощник режиссера Дэйв Холлс, передавший оружие Болдуину с одобрения молодой оружейницы, произнес слово cool («холодное»), что на жаргоне кинематографистов означает безопасное, с холостыми патронами. Сам мужчина уверяет, что не проверял барабан, а доверился коллеге. Когда револьвер открыли после ЧП, в нем было как минимум «четыре холостых патрона с дыркой в боку». При этом в одном патроне такой дырки не было.

Как же тогда столь молодой девочке доверили держать в руках столь большие пушки? Ханна - дочь известного голливудского оружейника Телла Рида, работавшего с Квентином Тарантино («Джанго освобожденный», «Однажды в... Голливуде»). Выходит, блат процветает не только в России.

КСТАТИ

Изображая Клинта Иствуда

Режиссеру Джоэлу Соузе осколками повредило ключицу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анонимные источники американской прессы утверждают (официальных показаний на этот счет нет), что Болдуин очень легкомысленно относился к револьверу и даже поигрывал с оружием в перерыве, сидя на крыльце церкви, отстроенной для съемок. Он якобы пытался по-ковбойски вытащить пистолет из кобуры - правда, не правой, а левой рукой. Выписанный из больницы режиссер «Ржавчины» Джоэл Соуза сказал, что трагедия случилась, когда актер наставил пистолет на оператора даже не во время съемок, а на репетиции, когда вместе с Галиной Хатчинс они выбирали нужный ракурс для дубля, ведь после изначальной установки аппаратуры в кадре возникала нежелательная тень.

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Жертва интриг

Следствие пока не раскрывает эти сведения, но источники американской LA Times сообщили о конфликте на съемках «Ржавчины», который случился буквально за несколько часов до трагедии. Якобы определенная часть сотрудников проекта выступила против нарушений условий безопасности, которые допускались в проекте. В том числе связанных с оружием. Дошло до того, что они саботировали работу и покинули съемочную площадку. В числе протестующих была и Галина Хатчинс - она продолжала снимать, но активно выступала за соблюдение правил и протоколов. Дико звучит, но чего только не бывает в мире кино и искусства (вспомним пресловутое битое стекло в пуантах балерин), так что почему бы тем, кто конфликтовал с борцами за регламент, не свести счеты с несогласными таким вот бесчеловечным и символичным способом - реальным выстрелом в камеру?

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Другие ЧП, случившиеся на площадке

Гибель на площадке по неосторожности не такая уж и редкость. Все помнят трагедию с Брэндоном Ли, сыном Брюса Ли, погибшим в 28 лет на съемках фильма «Ворон» (1993) как раз-таки от выстрела учебным боевым патроном. А вот еще какие случайные и непоправимые ЧП происходили на съемках.

1920 год, «Испуганные призраки». Комик Гарольд Ллойд схватился за бомбу с горящим фитилем, решив, что это реквизит. Ему оторвало большой и безымянный пальцы.

1948 год, «Скрываемый факт». В перерыве Джон-Эрик Хексум приставил заряженный холостыми патронами пистолет к своему виску, имитировав игру в русскую рулетку. После выстрела вставка-заглушка в стволе из бумаги и пластика вызвала ударную волну, повлекшую смерть актера.

1956 год, «Завоеватель». Съемки проходили в 220 километрах от места, где в 1953 году армия США проводила наземные испытания ядерного оружия. Четыре года спустя режиссер Дик Пауэлл умер от рака, а еще через четверть века вскрылось, что 91 участник съемочной группы заболел раком, половина умерла.

1982 год, «Сумеречная зона». Пиротехника, закрепленная на вертолете, разрушила хвостовой винт, и лопасти обезглавили актера Вика Морроу и маленького мальчика (7 лет), которые, по сценарию, убегали от него, еще одну девочку (6 лет) пронзил полоз шасси.

1984 год, реклама Pepsi. Пиротехника сработала слишком рано и сожгла волосы Майкла Джексона. Он получил ожоги второй и третьей степени и добился компенсации в полтора миллиона долларов.

1989 год, «Меч султана Типу». 62 статиста и технических работника оказались запертыми в горящей студии и погибли, а звезда Санджай Кхан перенес 72 операции после пожара.