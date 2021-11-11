Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 7:01

Из Холмогор в Москву: как я повторила путь Михаила Ломоносова

Наш корреспондент преодолела путь великого ученого
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
У памятника молодому Михаилу Ломоносову в Вельске.

У памятника молодому Михаилу Ломоносову в Вельске.

Фото: Алиса ТИТКО

Сбежал из дома Михаил Ломоносов, когда ему исполнилось 19 лет. Он хотел в Москву - учиться. Отец с мачехой не поддерживали желание, а хотели поскорее его женить. Думали, что семейная жизнь выбьет из него эту «дурь».

Однако Михайло мечтал заниматься науками, поэтому в декабре 1730 года он взял всего две книги - грамматику и арифметику, надел теплый тулуп и присоединился к торговому обозу - мужики как раз везли рыбу в столицу.

За три недели Ломоносов вместе с торговцами преодолел более 1200 километров. Корреспондент «КП», накануне 310-летия со дня рождения ученого, решила проехать по тому же маршруту, и посмотреть, как сейчас живут в городах и деревнях Русского Севера. Путь занял десять дней.

Какой маршрут?

Точного маршрута, по которому шел Михаил Ломоносов, никто не знает. И это первое, что я узнала, когда добралась в Архангельск, откуда затем переехала в Холмогоры.

- Такие исследования не проводились. В Вельск наверняка будете заезжать? – спрашивает администратор гостиницы.

- Да.

- Вот там доказывают, что Ломоносов заходил к ним, и даже год назад на набережной поставили ему памятник, а другие утверждают, что он шел по другому берегу реки Ваги. Через Архангельск он точно не шел – наш город севернее. Но Ломоносов - гордость всего нашего края, его знает весь мир и нам нравится «присутствие» умного человека в названиях улиц, в искусстве, в музеях. Поэтому, какой бы вы дорогой не поехали, маршрут Ломоносова был плюс-минус таким.

Добраться из Москвы до Архангельска можно было на самолете – время в пути около 2 часов, по стоимости от 7500 рублей (туда-обратно). На машине – около 15 часов в одну сторону, на бензин около 9000 рублей (туда-обратно).

Был выбран второй вариант, чтобы заезжать туда, где предположительно бывал Михаил Ломоносов: Холмогоры, Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, Шенкурск, Вельск, Вологда, Ярославль, Ростов Великий, Москва.

Мастер Алексей Бессонов из Шенкурска показывает, как можно из бересты делать различные изделия.

Мастер Алексей Бессонов из Шенкурска показывает, как можно из бересты делать различные изделия.

Фото: Алиса ТИТКО

Архангельск: строят лодки и вокзал

Русский Север всегда ассоциируется с рыбой, морошкой и сильным холодом. Но люди здесь приветливые, знающие историю и влюбленные в свои земли.

- Ловим треску, мойву, семгу, пикшу, палтуса. Что-то продаем в соседние города, что-то отправляем на экспорт. Поменьше бы власти ограничивали нас с выловом – вообще бы идеально жили, - говорят местные рыбные предприниматели.

Новый речной вокзал строят – готовность уже 80%. Пока же местные покупают билеты прямо на борту теплохода. Доплыть до Кегострова можно всего за 37 рублей.

- Это у нас такая «маршрутка». Иначе никак не добраться. Вот сейчас вокзал достроят – хотят открыть в 2022 году, может и теплоходы обновят. Вокзал-то современный, вон какие буквы «Архангельск» большие – на все окна, - рассказывает местная жительница Анна Михайлова.

- А о Ломоносове тут помнят?

- А как же. Известно, что здесь он, когда ходил с отцом на лодках за рыбой, обращал внимание на храмы, древние икон, рукописные книги. Он поэтому и захотел обучаться грамоте. Поздно начал - в 12 лет. Отец-то учил только рыбу ловить.

Вместе с отцом будущий ученый побывал и на Соловецких островах, и на Кольском полуострове. Передвигались на деревянной лодке. Не исключено, что отправлялись на карбасе (парусно-гребное промысловое и транспортное судно среднего размера). Ныне строят судна из металла, но в Архангельске есть удивительная мастерская «Товарищество поморского судостроения», где строят деревянные карбасы (стоимость от 250 тысяч рублей) для учения морскому делу и даже проводят мастер-классы.

В Архангельске строят деревянные карбасы – так здесь называют лодки.

В Архангельске строят деревянные карбасы – так здесь называют лодки.

Фото: Алиса ТИТКО

- Впервые сшивные карбасы упоминаются в 1591 году в «Таможенной грамоте» Соловецкого монастыря, то есть почти 500 лет назад. Сейчас на карбасах выходят в море больше ради развлечения, не ради промышленного улова, - рассказывает Михаил Крупенин, главный конструктор Товарищества поморского судостроения.

- Деревянные лодки даже как экопроекты не привлекают людей?

- К сожалению, нет. Постепенно уходят из жизни и мастера судостроения. Чтобы их опыт не исчез бесследно, мы попросили жителей Архангельской области присылать сохранившиеся фотографии судов, чертежи. И под заказ изготавливаем деревянные карбасы.

Архангелогородцы посоветовали мне поехать в Северодвинск - к Белому морю, чтобы пройти по белому песку, прикоснуться к ледяным волнам. Послушать море и поймать самый красивый розово-оранжево-фиолетовый закат.

- А люди там купаются?

- Холодно даже летом. Поэтому купаются только подводные лодки, - шутят местные. – Это же внутреннее море Северного Ледовитого океана.

На берегу Белого моря очень красивые закаты.

На берегу Белого моря очень красивые закаты.

Фото: Алиса ТИТКО

У этого моря какая-то своя особая, сдержанная красота. И даже в осенние дни сюда приезжают местные, чтобы насладиться красотой. А туристам рассказывают, что вернуться сюда нужно обязательно – чтобы помахать в ответ тюленю, плывущему на весенней льдине.

С чего начинается Родина

А я уже на Курострове – здесь, в деревне Мишанинской, 19 ноября 1711 года родился Михаил Ломоносов. Вот только сейчас такой деревни на карте нет. До середины XVIII века существовали Денисовка и Мишанинская, а после их объединили в одно село. Название Ломоносово утвердили в 1911 году, когда широко отмечалось 200-летие со Дня рождения самого известного уроженца.

От Архангельска нужно ехать до Холмогор – это около 78 км. Федеральная трасса М8 прекрасная, ехать можно быстро, кругом сказочная природа – желтая листва и зеленые ели. Кто-то останавливается вдоль дороги и идет собирать ягоды. Но меня ждет потомок самого Ломоносова.

- Добраться до Ломоносово можно только на пароме. Во времена юного Ломоносова именно Холмогоры были крупным центром, где были и церкви, и школы. И торговые обозы на Москву тут формировались. Путь Михаила Васильевича точно начинался в Холмогорах, - рассказывает местный житель Владимир Ульянов.

- Вы потомок Ломоносова. Это правда?

- Да, в 12 поколении. Но не самого Ломоносова, а его мачехи. Здесь, в Холмогорах, я родился, учился ездить на лошади, преподавал в школе и занимался лыжами. Супруга моя увлеклась творчеством Михаила Ломоносова десять лет назад, перечитала все книги о нем из нашей библиотеки, стала писать заметки, инициировала создание аллеи Ломоносова.

В Холмогоры часто приезжают экскурсии. Но Спасо-Преображенский собор более 10 лет в строительных лесах, а ведь именно сюда на колокольню поднимался будущий ученый, чтобы изучать погодные явления, при храме 12-летний Ломоносов и учился читать. Заброшенным стоит и здание первой в России Мореходной школы торгового флота, которое построили по указу Екатерины II.

В Холмогорах Спасо-Преображенский собор уже более 10 лет стоит в строительных лесах.

В Холмогорах Спасо-Преображенский собор уже более 10 лет стоит в строительных лесах.

Фото: Алиса ТИТКО

Ломоносово: деревню переименовали, дом не сохранили

Паром в Ломоносово осенью совершает пять рейсов в день.

- И жителей, и машины транспортируем по реке. Всего 15 минут, и будете в Ломоносово, - говорит кассир.

Добраться до родного села Ломоносова можно на пароме.

Добраться до родного села Ломоносова можно на пароме.

Фото: Алиса ТИТКО

Билет туда-обратно стоит 50 рублей, за машину придется платить 700 рублей. Местные говорят, что нужно решать вопрос с паромом: он старый, стоит дорого и рейсов мало. К тому же на одном пароме всего пять машин помещается.

Дом великого ученого не сохранился. Приблизительно в этом месте построили музей памяти Михаила Ломоносова. Но вместо музея мне удалось побывать в настоящем северном доме.

- Он достался мне от родителей. Тут сохранился колорит: русские печи, росписи, замки, шкафы, самовар, сани. Наш дом в 2018 году признали «Домом образцового содержания», - рассказывает Павел Петрович Горбатов.

Павел Горбатов в своем доме – «образцового содержания».

Павел Горбатов в своем доме – «образцового содержания».

Фото: Алиса ТИТКО

- Мне хочется скорее затеять тут ремонт, но при этом исторические детали, конечно, сохранить. Но все какие-то дела, - говорит Галина Горбатова, супруга Павла Петровича. - Мы же тут постоянно не живем, приезжаем из Архангельска, и дети с внуками приезжают. Картошку высаживаем, кабачки. Растет все, и даже клубника. Яблонька все никак не хочет, не хватает ей тепла. Тут зимы знаете какие стоят, сугробы метровые.

Семья Горбатовых с питомцем Арчи из деревни Ломоносово.

Семья Горбатовых с питомцем Арчи из деревни Ломоносово.

Фото: Алиса ТИТКО

Галина Горбатова из Ломоносово показывает вышивку в своем доме.

Галина Горбатова из Ломоносово показывает вышивку в своем доме.

Фото: Алиса ТИТКО

Дома в Ломоносово - один краше другого. Кто-то пытается обшивать сайдингом, но многие сохраняют красоту деревянных срубов.

Заготовки на зиму уже начала делать Татьяна Митусова: солит капусту, закрывает аджику, готовит ягодное варенье. В свободное от огорода и молочного хозяйства время женщина еще и занимается художественной резьбой по кости.

Татьяна Митусова из Ломоносово показывает, как из кости делает украшения.

Татьяна Митусова из Ломоносово показывает, как из кости делает украшения.

Фото: Алиса ТИТКО

- Много лет я работала на фабрике. Мы делали из костей и бивней животных брошки, браслеты, рамки для фото. А потом почти все мастера стали работать сами на себя. Работа сложная: зачистить кость, сделать ее гладкой, отбелить, а потом превратить в тонкое кружево, - рассказывает Татьяна Митусова.

- А кто заказывает у вас такие украшения?

- И москвичи, и местные. Кому-то на подарок за границу. У меня в коллекции есть даже кубок, который готовили в подарок Путину, но потом визит отменили. А подарок ждет.

Кубок из кости планировали подарить Владимиру Путину.

Кубок из кости планировали подарить Владимиру Путину.

Фото: Алиса ТИТКО

Колоритный Вельск: росписи и аллея

В Вельске сейчас живет более 22 тысяч человек. Впервые он упоминается в летописях даже раньше Москвы — в 1137 году. Тут еще можно увидеть деревянные дома, характерные для Русского Севера, а недавно в Вельске открыли аллею Ломоносова.

Вельск сохранил исторические дома.

Вельск сохранил исторические дома.

Фото: Алиса ТИТКО

- Ее заложили в честь 300-летия со Дня рождения Ломоносова. Сейчас набережная благоустроенная, гулять тут одно удовольствие. Прошлым летом установили памятник Михаилу Васильевичу. Обратите внимание, что Ломоносов тут еще молодой парень в валенках, тулупе и шапке. И он с книжками идет в Москву, - рассказывает Валентина, местная жительница.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, который основан в 1520 году.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, который основан в 1520 году.

Фото: Алиса ТИТКО

- Говорят, что он якобы шел в столицу по другому берегу Ваги и не заходил в Вельск...

- Споры продолжаются до сих пор. Недавно в деревне Покровской установили верстовой столб.

В Вельске несколько гостиниц и замечательный музей. Туристы идут смотреть на домовые росписи, деревянную Успенскую церковь 1796 года. А вот Преображенский собор в советское время превратили в культурный центр, Сейчас тут торгуют шубами и проводят концерты.

В Вельск перевезли избу, в которой сохранились росписи.

В Вельск перевезли избу, в которой сохранились росписи.

Фото: Алиса ТИТКО

Пежма: самая уютная остановка

В 20 километрах от Вельска - старинное село Пежма. Заговорили о нем, когда сюда на время «удаленки» вернулась местная жительница Галина Никулина. Она вместе с подростками обустроила обычную остановку – убрала мусор, установила торшер, повесила ковер. Посмотреть на самую уютную остановку поехали блогеры и журналисты.

В Пежме самая уютная остановка «Возвращайся домой».

В Пежме самая уютная остановка «Возвращайся домой».

Фото: Алиса ТИТКО

- Сельские власти мне потом сами позвонили и сказали: «Так у тебя хорошо все выходит, мы тоже хотим помогать». Под Новый год мы организовали 12-метровую деревянную горку для катаний, поставили качели. Это был такой праздник для детворы. Приезжали кататься даже из соседних сел, - рассказывает Галина Никулина.

Возвращаться на работу Галина не стала – уволилась из event-компании в Екатеринбурге. Стала учить молодежь не сорить, обустраивать летний кинотеатр, с местным фермером договорилась об установке детской площадки – для футбола и баскетбола. А теперь хочет создать «место встреч» для подростков. Это будет не кафе. Никакого алкоголя. Просто культурный центр с телевизором, Wi-Fi, чаем и печеньем, мастер-классами, лекциями.

Галина Никулина мечтает проводить в Пежме фестиваль граффити.

Галина Никулина мечтает проводить в Пежме фестиваль граффити.

Фото: Алиса ТИТКО

- В селе нет пространств для молодежи, где они могли бы просто собираться: кто-то рисовать, кто-то болтать, кто-то смотреть видео на телефонах. Как правило, дети всегда собираются на улице. Не все могут позвать домой, а кафе - и вовсе не по карману, - говорит Галина Никулина.

Блогеры, глядя на пример жительницы, стали помогать финансами на стройку и ремонт. А Никулина мечтает, чтобы их село стало туристическим местом и хочет проводить здесь фестиваль граффити.

В Пежме блогеры стали помогать восстанавливать храмы.

В Пежме блогеры стали помогать восстанавливать храмы.

Фото: Алиса ТИТКО

Вологодское кружево

Русский Север закончился. Ближе к Вологде поселки все меньше напоминают северные деревни.

Сама Вологда еще сохранила «резные палисады», а еще традиционное кружево. Предприятие, которое имеет право на бренд «вологодское кружево», в городе единственное – это фирма «Снежинка».

- Родители несколько лет назад купили это предприятие и передали мне. Я увлеклась кружевами, сама научилась их делать, позвала на работу кружевниц. Изучаю историю, разрабатываем новые рисунки. Получается, что именно «Снежинка» сохранила традиции вологодского кружевного искусства с 1930 года, когда было образовано это предприятие, - рассказывает Олеся Агапова, владелица фирмы.

Вологодское кружево по-прежнему пользуется спросом.

Вологодское кружево по-прежнему пользуется спросом.

Фото: Алиса ТИТКО

- Какие у вас были самые неожиданные заказы?

- Заказывают чаще воротнички, украшения для свадебного образа, но однажды нам заказали шторы – мы остановили цех на несколько месяцев, так как объем был на 6 млн рублей. Еще один запоминающийся заказ – елочки и снежинки для одного крупного предприятия, было очень большое количество, мы их запомнили надолго.

Ярославль: дороги и купола

Москва все ближе. Следующая остановка в Ярославле, точнее близ Церкви Иоанна Златоуста, построенной в 1649–1654 годах в Коровниках. Так называется слобода, которая сейчас находится в черте города.

- Увидеть фрески церкви непросто: старообрядцы редко пускают горожан на свою территорию, если только смотритель Сергей все-таки разрешит, - писали в интернете.

Экскурсионной группе, в том числе и мне, повезло попасть не только в храм, но и на колокольню, откуда открывается вид на окрестности Ярославля. Проводником стал тот самый смотритель Сергей, который нашел приют в этом храме – у него здесь комната и ключи от всех дверей.

С колокольни Церкви Иоанна Златоуста в Коровниках открывается вид на Ярославль.

С колокольни Церкви Иоанна Златоуста в Коровниках открывается вид на Ярославль.

Фото: Алиса ТИТКО

- Я вам покажу самый большой в мире изразец. Обойдем храм, - посоветовал Сергей.

Со стороны реки окно действительно украшено огромным изразцом темно-зеленого цвета, который тонко и искусно раскрашен.

Окно с изразцами – жемчужина Церкви Иоанна Златоуста в Коровниках.

Окно с изразцами – жемчужина Церкви Иоанна Златоуста в Коровниках.

Фото: Алиса ТИТКО

Москва: академия и школа

До Москвы оставалось около 250 км. Город Михаил Ломоносов увидел в январе 1731 года. Три года он учился в Славяно-греко-латинской академии, где выучил старославянский язык, прошел курс богословских и гуманитарных наук. Теперь именем ученого названы район, проспект, университет, школа. Ученики Ломоносовской школы десять лет назад повторили его путь из Холмогор в Москву.

- «Ломоносовским обозом» - на автобусах - мы с учениками шли десять дней, И наш маршрут был приурочен к 300-летию со дня рождения Ломоносова. Путь завершился на Красной площади. А потом, на Ломоносовской ассамблее, мы чествовали 300 лучших учеников со всей России, - рассказала директор Ломоносовской школы Наталья Локалова.

Директор Ломоносовской школы Наталья Локалова вспомнила поездку на Родину великого ученого вместе со школьниками.

Директор Ломоносовской школы Наталья Локалова вспомнила поездку на Родину великого ученого вместе со школьниками.

Фото: Алиса ТИТКО

Мне кажется, ломоносовский путь остается актуальным – за знаниями едут в Москву, пытаются достигать новых высот. И сколько бы ни было сказано про Ломоносова, его величественной фигуре будет тесно в наших заметках и роликах для Youtube. Его вклад в науку и образование – масштабнее и на века.

О РАЗНОМ