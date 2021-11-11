Из Холмогор в Москву: как я повторила путь Михаила Ломоносова

У памятника молодому Михаилу Ломоносову в Вельске. Фото: Алиса ТИТКО

Сбежал из дома Михаил Ломоносов, когда ему исполнилось 19 лет. Он хотел в Москву - учиться. Отец с мачехой не поддерживали желание, а хотели поскорее его женить. Думали, что семейная жизнь выбьет из него эту «дурь».

Однако Михайло мечтал заниматься науками, поэтому в декабре 1730 года он взял всего две книги - грамматику и арифметику, надел теплый тулуп и присоединился к торговому обозу - мужики как раз везли рыбу в столицу.

За три недели Ломоносов вместе с торговцами преодолел более 1200 километров. Корреспондент «КП», накануне 310-летия со дня рождения ученого, решила проехать по тому же маршруту, и посмотреть, как сейчас живут в городах и деревнях Русского Севера. Путь занял десять дней.

Какой маршрут?

Точного маршрута, по которому шел Михаил Ломоносов, никто не знает. И это первое, что я узнала, когда добралась в Архангельск, откуда затем переехала в Холмогоры.

- Такие исследования не проводились. В Вельск наверняка будете заезжать? – спрашивает администратор гостиницы.

- Да.

- Вот там доказывают, что Ломоносов заходил к ним, и даже год назад на набережной поставили ему памятник, а другие утверждают, что он шел по другому берегу реки Ваги. Через Архангельск он точно не шел – наш город севернее. Но Ломоносов - гордость всего нашего края, его знает весь мир и нам нравится «присутствие» умного человека в названиях улиц, в искусстве, в музеях. Поэтому, какой бы вы дорогой не поехали, маршрут Ломоносова был плюс-минус таким.

Добраться из Москвы до Архангельска можно было на самолете – время в пути около 2 часов, по стоимости от 7500 рублей (туда-обратно). На машине – около 15 часов в одну сторону, на бензин около 9000 рублей (туда-обратно).

Был выбран второй вариант, чтобы заезжать туда, где предположительно бывал Михаил Ломоносов: Холмогоры, Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, Шенкурск, Вельск, Вологда, Ярославль, Ростов Великий, Москва.

Мастер Алексей Бессонов из Шенкурска показывает, как можно из бересты делать различные изделия. Фото: Алиса ТИТКО

Архангельск: строят лодки и вокзал

Русский Север всегда ассоциируется с рыбой, морошкой и сильным холодом. Но люди здесь приветливые, знающие историю и влюбленные в свои земли.

- Ловим треску, мойву, семгу, пикшу, палтуса. Что-то продаем в соседние города, что-то отправляем на экспорт. Поменьше бы власти ограничивали нас с выловом – вообще бы идеально жили, - говорят местные рыбные предприниматели.

Новый речной вокзал строят – готовность уже 80%. Пока же местные покупают билеты прямо на борту теплохода. Доплыть до Кегострова можно всего за 37 рублей.

- Это у нас такая «маршрутка». Иначе никак не добраться. Вот сейчас вокзал достроят – хотят открыть в 2022 году, может и теплоходы обновят. Вокзал-то современный, вон какие буквы «Архангельск» большие – на все окна, - рассказывает местная жительница Анна Михайлова.

- А о Ломоносове тут помнят?

- А как же. Известно, что здесь он, когда ходил с отцом на лодках за рыбой, обращал внимание на храмы, древние икон, рукописные книги. Он поэтому и захотел обучаться грамоте. Поздно начал - в 12 лет. Отец-то учил только рыбу ловить.

Вместе с отцом будущий ученый побывал и на Соловецких островах, и на Кольском полуострове. Передвигались на деревянной лодке. Не исключено, что отправлялись на карбасе (парусно-гребное промысловое и транспортное судно среднего размера). Ныне строят судна из металла, но в Архангельске есть удивительная мастерская «Товарищество поморского судостроения», где строят деревянные карбасы (стоимость от 250 тысяч рублей) для учения морскому делу и даже проводят мастер-классы.

В Архангельске строят деревянные карбасы – так здесь называют лодки. Фото: Алиса ТИТКО

- Впервые сшивные карбасы упоминаются в 1591 году в «Таможенной грамоте» Соловецкого монастыря, то есть почти 500 лет назад. Сейчас на карбасах выходят в море больше ради развлечения, не ради промышленного улова, - рассказывает Михаил Крупенин, главный конструктор Товарищества поморского судостроения.

- Деревянные лодки даже как экопроекты не привлекают людей?

- К сожалению, нет. Постепенно уходят из жизни и мастера судостроения. Чтобы их опыт не исчез бесследно, мы попросили жителей Архангельской области присылать сохранившиеся фотографии судов, чертежи. И под заказ изготавливаем деревянные карбасы.

Архангелогородцы посоветовали мне поехать в Северодвинск - к Белому морю, чтобы пройти по белому песку, прикоснуться к ледяным волнам. Послушать море и поймать самый красивый розово-оранжево-фиолетовый закат.

- А люди там купаются?

- Холодно даже летом. Поэтому купаются только подводные лодки, - шутят местные. – Это же внутреннее море Северного Ледовитого океана.

На берегу Белого моря очень красивые закаты. Фото: Алиса ТИТКО

У этого моря какая-то своя особая, сдержанная красота. И даже в осенние дни сюда приезжают местные, чтобы насладиться красотой. А туристам рассказывают, что вернуться сюда нужно обязательно – чтобы помахать в ответ тюленю, плывущему на весенней льдине.

С чего начинается Родина

А я уже на Курострове – здесь, в деревне Мишанинской, 19 ноября 1711 года родился Михаил Ломоносов. Вот только сейчас такой деревни на карте нет. До середины XVIII века существовали Денисовка и Мишанинская, а после их объединили в одно село. Название Ломоносово утвердили в 1911 году, когда широко отмечалось 200-летие со Дня рождения самого известного уроженца.

От Архангельска нужно ехать до Холмогор – это около 78 км. Федеральная трасса М8 прекрасная, ехать можно быстро, кругом сказочная природа – желтая листва и зеленые ели. Кто-то останавливается вдоль дороги и идет собирать ягоды. Но меня ждет потомок самого Ломоносова.

- Добраться до Ломоносово можно только на пароме. Во времена юного Ломоносова именно Холмогоры были крупным центром, где были и церкви, и школы. И торговые обозы на Москву тут формировались. Путь Михаила Васильевича точно начинался в Холмогорах, - рассказывает местный житель Владимир Ульянов.

- Вы потомок Ломоносова. Это правда?

- Да, в 12 поколении. Но не самого Ломоносова, а его мачехи. Здесь, в Холмогорах, я родился, учился ездить на лошади, преподавал в школе и занимался лыжами. Супруга моя увлеклась творчеством Михаила Ломоносова десять лет назад, перечитала все книги о нем из нашей библиотеки, стала писать заметки, инициировала создание аллеи Ломоносова.

В Холмогоры часто приезжают экскурсии. Но Спасо-Преображенский собор более 10 лет в строительных лесах, а ведь именно сюда на колокольню поднимался будущий ученый, чтобы изучать погодные явления, при храме 12-летний Ломоносов и учился читать. Заброшенным стоит и здание первой в России Мореходной школы торгового флота, которое построили по указу Екатерины II.

В Холмогорах Спасо-Преображенский собор уже более 10 лет стоит в строительных лесах. Фото: Алиса ТИТКО

Ломоносово: деревню переименовали, дом не сохранили

Паром в Ломоносово осенью совершает пять рейсов в день.

- И жителей, и машины транспортируем по реке. Всего 15 минут, и будете в Ломоносово, - говорит кассир.

Добраться до родного села Ломоносова можно на пароме. Фото: Алиса ТИТКО

Билет туда-обратно стоит 50 рублей, за машину придется платить 700 рублей. Местные говорят, что нужно решать вопрос с паромом: он старый, стоит дорого и рейсов мало. К тому же на одном пароме всего пять машин помещается.

Дом великого ученого не сохранился. Приблизительно в этом месте построили музей памяти Михаила Ломоносова. Но вместо музея мне удалось побывать в настоящем северном доме.

- Он достался мне от родителей. Тут сохранился колорит: русские печи, росписи, замки, шкафы, самовар, сани. Наш дом в 2018 году признали «Домом образцового содержания», - рассказывает Павел Петрович Горбатов.

Павел Горбатов в своем доме – «образцового содержания». Фото: Алиса ТИТКО

- Мне хочется скорее затеять тут ремонт, но при этом исторические детали, конечно, сохранить. Но все какие-то дела, - говорит Галина Горбатова, супруга Павла Петровича. - Мы же тут постоянно не живем, приезжаем из Архангельска, и дети с внуками приезжают. Картошку высаживаем, кабачки. Растет все, и даже клубника. Яблонька все никак не хочет, не хватает ей тепла. Тут зимы знаете какие стоят, сугробы метровые.

Семья Горбатовых с питомцем Арчи из деревни Ломоносово. Фото: Алиса ТИТКО

Галина Горбатова из Ломоносово показывает вышивку в своем доме. Фото: Алиса ТИТКО

Дома в Ломоносово - один краше другого. Кто-то пытается обшивать сайдингом, но многие сохраняют красоту деревянных срубов.

Заготовки на зиму уже начала делать Татьяна Митусова: солит капусту, закрывает аджику, готовит ягодное варенье. В свободное от огорода и молочного хозяйства время женщина еще и занимается художественной резьбой по кости.

Татьяна Митусова из Ломоносово показывает, как из кости делает украшения. Фото: Алиса ТИТКО

- Много лет я работала на фабрике. Мы делали из костей и бивней животных брошки, браслеты, рамки для фото. А потом почти все мастера стали работать сами на себя. Работа сложная: зачистить кость, сделать ее гладкой, отбелить, а потом превратить в тонкое кружево, - рассказывает Татьяна Митусова.

- А кто заказывает у вас такие украшения?

- И москвичи, и местные. Кому-то на подарок за границу. У меня в коллекции есть даже кубок, который готовили в подарок Путину, но потом визит отменили. А подарок ждет.

Кубок из кости планировали подарить Владимиру Путину. Фото: Алиса ТИТКО

Колоритный Вельск: росписи и аллея

В Вельске сейчас живет более 22 тысяч человек. Впервые он упоминается в летописях даже раньше Москвы — в 1137 году. Тут еще можно увидеть деревянные дома, характерные для Русского Севера, а недавно в Вельске открыли аллею Ломоносова.

Вельск сохранил исторические дома. Фото: Алиса ТИТКО

- Ее заложили в честь 300-летия со Дня рождения Ломоносова. Сейчас набережная благоустроенная, гулять тут одно удовольствие. Прошлым летом установили памятник Михаилу Васильевичу. Обратите внимание, что Ломоносов тут еще молодой парень в валенках, тулупе и шапке. И он с книжками идет в Москву, - рассказывает Валентина, местная жительница.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, который основан в 1520 году. Фото: Алиса ТИТКО

- Говорят, что он якобы шел в столицу по другому берегу Ваги и не заходил в Вельск...

- Споры продолжаются до сих пор. Недавно в деревне Покровской установили верстовой столб.

В Вельске несколько гостиниц и замечательный музей. Туристы идут смотреть на домовые росписи, деревянную Успенскую церковь 1796 года. А вот Преображенский собор в советское время превратили в культурный центр, Сейчас тут торгуют шубами и проводят концерты.

В Вельск перевезли избу, в которой сохранились росписи. Фото: Алиса ТИТКО

Пежма: самая уютная остановка

В 20 километрах от Вельска - старинное село Пежма. Заговорили о нем, когда сюда на время «удаленки» вернулась местная жительница Галина Никулина. Она вместе с подростками обустроила обычную остановку – убрала мусор, установила торшер, повесила ковер. Посмотреть на самую уютную остановку поехали блогеры и журналисты.

В Пежме самая уютная остановка «Возвращайся домой». Фото: Алиса ТИТКО

- Сельские власти мне потом сами позвонили и сказали: «Так у тебя хорошо все выходит, мы тоже хотим помогать». Под Новый год мы организовали 12-метровую деревянную горку для катаний, поставили качели. Это был такой праздник для детворы. Приезжали кататься даже из соседних сел, - рассказывает Галина Никулина.

Возвращаться на работу Галина не стала – уволилась из event-компании в Екатеринбурге. Стала учить молодежь не сорить, обустраивать летний кинотеатр, с местным фермером договорилась об установке детской площадки – для футбола и баскетбола. А теперь хочет создать «место встреч» для подростков. Это будет не кафе. Никакого алкоголя. Просто культурный центр с телевизором, Wi-Fi, чаем и печеньем, мастер-классами, лекциями.

Галина Никулина мечтает проводить в Пежме фестиваль граффити. Фото: Алиса ТИТКО

- В селе нет пространств для молодежи, где они могли бы просто собираться: кто-то рисовать, кто-то болтать, кто-то смотреть видео на телефонах. Как правило, дети всегда собираются на улице. Не все могут позвать домой, а кафе - и вовсе не по карману, - говорит Галина Никулина.

Блогеры, глядя на пример жительницы, стали помогать финансами на стройку и ремонт. А Никулина мечтает, чтобы их село стало туристическим местом и хочет проводить здесь фестиваль граффити.

В Пежме блогеры стали помогать восстанавливать храмы. Фото: Алиса ТИТКО

Вологодское кружево

Русский Север закончился. Ближе к Вологде поселки все меньше напоминают северные деревни.

Сама Вологда еще сохранила «резные палисады», а еще традиционное кружево. Предприятие, которое имеет право на бренд «вологодское кружево», в городе единственное – это фирма «Снежинка».

- Родители несколько лет назад купили это предприятие и передали мне. Я увлеклась кружевами, сама научилась их делать, позвала на работу кружевниц. Изучаю историю, разрабатываем новые рисунки. Получается, что именно «Снежинка» сохранила традиции вологодского кружевного искусства с 1930 года, когда было образовано это предприятие, - рассказывает Олеся Агапова, владелица фирмы.

Вологодское кружево по-прежнему пользуется спросом. Фото: Алиса ТИТКО

- Какие у вас были самые неожиданные заказы?

- Заказывают чаще воротнички, украшения для свадебного образа, но однажды нам заказали шторы – мы остановили цех на несколько месяцев, так как объем был на 6 млн рублей. Еще один запоминающийся заказ – елочки и снежинки для одного крупного предприятия, было очень большое количество, мы их запомнили надолго.

Ярославль: дороги и купола

Москва все ближе. Следующая остановка в Ярославле, точнее близ Церкви Иоанна Златоуста, построенной в 1649–1654 годах в Коровниках. Так называется слобода, которая сейчас находится в черте города.

- Увидеть фрески церкви непросто: старообрядцы редко пускают горожан на свою территорию, если только смотритель Сергей все-таки разрешит, - писали в интернете.

Экскурсионной группе, в том числе и мне, повезло попасть не только в храм, но и на колокольню, откуда открывается вид на окрестности Ярославля. Проводником стал тот самый смотритель Сергей, который нашел приют в этом храме – у него здесь комната и ключи от всех дверей.

С колокольни Церкви Иоанна Златоуста в Коровниках открывается вид на Ярославль. Фото: Алиса ТИТКО

- Я вам покажу самый большой в мире изразец. Обойдем храм, - посоветовал Сергей.

Со стороны реки окно действительно украшено огромным изразцом темно-зеленого цвета, который тонко и искусно раскрашен.

Окно с изразцами – жемчужина Церкви Иоанна Златоуста в Коровниках. Фото: Алиса ТИТКО

Москва: академия и школа

До Москвы оставалось около 250 км. Город Михаил Ломоносов увидел в январе 1731 года. Три года он учился в Славяно-греко-латинской академии, где выучил старославянский язык, прошел курс богословских и гуманитарных наук. Теперь именем ученого названы район, проспект, университет, школа. Ученики Ломоносовской школы десять лет назад повторили его путь из Холмогор в Москву.

- «Ломоносовским обозом» - на автобусах - мы с учениками шли десять дней, И наш маршрут был приурочен к 300-летию со дня рождения Ломоносова. Путь завершился на Красной площади. А потом, на Ломоносовской ассамблее, мы чествовали 300 лучших учеников со всей России, - рассказала директор Ломоносовской школы Наталья Локалова.

Директор Ломоносовской школы Наталья Локалова вспомнила поездку на Родину великого ученого вместе со школьниками. Фото: Алиса ТИТКО

Мне кажется, ломоносовский путь остается актуальным – за знаниями едут в Москву, пытаются достигать новых высот. И сколько бы ни было сказано про Ломоносова, его величественной фигуре будет тесно в наших заметках и роликах для Youtube. Его вклад в науку и образование – масштабнее и на века.