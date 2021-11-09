«Внук, внучка, два правнука»: Композитор Александр Зацепин раскрыл секрет киношлягеров и объяснил, почему уехал во Францию

Композитор Александр Зацепин. Фото: YouTube

Редко можно встретить человека в 95 лет — да и еще и в таком трезвом состоянии ума, бодрости духа и интереса к жизни. Александр Зацепин — как раз тот самый пример. Автор десятков суперхитов из советской киноклассики (комедии Леонида Гайдая, «Красная палатка», «Земля Санникова» и др.) поговорил с ютуб-блогом «По студиям» и раскрыл несколько секретов профессионализма.

О ПЕСНЕ ПРО ЗАЙЦЕВ

«Поначалу не получалось сделать запев. Был один, второй, третий неинтересно. А потом появились эти три ноты — и они запоминаются. И эти три ноты — самое трудное. А бывает напишешь другое, не цепляет. Мелодия пришла мне, когда я брился. Думал о ней неделю, ничего не приходило в голову. Нужно было найти комбинацию. Приходится искать»

О ПЕСНЕ «ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ»

«Леонид Дербенев принес мне этот текст. Я почитал, мне очень понравилось. Он говорит: «Покажи Гайдаю». Но надо было написать мелодию. Это получилось быстро. Идея возникла сразу, записал на магнитофон, потом повез к Гайдаю и придумал, в каком месте ее можно поставить в фильме, ведь в сценарии ее не было. Гайдай слушает и говорит: «Песня мне нравится очень, но куда ее поставить? Метража нет, поставить негде». А я отвечаю: «Вот там на палубе они [герои Андрея Миронова и Юрия Никулина] о погоде говорят — скука же, неинтересно. Пусть споет. Так и вышло. А потом Пырьев на худосвете сказал, что этот вставной номер задерживает действие: «Вырежи ее, все равно никто такую петь не будет». Но Гайдай не вырезал»

О МУЗЫКЕ К «ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ»

«Когда мы создавали музыку к погоне, сначала был записан какой-то смешной аккомпанемент — для какого-то другого эпизода. Потом виолончель играла на другой скорости. В общем, я искал тембры, которые подходили бы к сцене погони и были бы с юмором. Некоторые произведения ритмически приходилось ускорять»

ОБ АЛЛЕ ПУГАЧЕВОЙ

«Если бы мы с ней продолжили работать, то в фильме «31 июня» песню «Ищу тебя» пела бы она, а не Татьяна Анциферова. Но мы расстались (во время съемок фильма «Женщина, которая поет» Пугачева записала на студии Зацепина песни собственного сочинения, солгав, что это композиции некоего Бориса Горбоноса — узнав, композитор очень огорчился) и больше не работали. Последний раз виделись недавно. Первый канал выпускал программу к моему юбилею. Она говорила очень теплые слова»

О ЖИЗНИ В 95 ЛЕТ

«Писать музыку успеваю еле-еле, слушать тем более не успеваю. Сейчас пишу партитуру для оркестра — на песню «Давным-давно была война» из фильма «Командир счастливой «Щуки» (1973). Кроме этого, сделал музыку для театра кукол в спектакль «Барон Мюнхгаузен». Еще написал музыку для мюзиклов «31 июня» и «Тайны третьей планеты». Еще сделал музыку для мюзикла «Иван Царевич и серый волк». Вроде бы и сказка, но очень современно. Еще один мюзикл должен выйти в театре Нонны Гришаевой (Московский областной государственный театр юного зрителя), но он сгорел, скоро должна выйти премьера после ремонта».

О ПЕРЕЕЗДЕ ВО ФРАНЦИЮ

«Я там живу, потому что дочь очень хорошо за мной ухаживает. Зять — с ним прекрасные отношения. У меня там внук, внучка, два правнука — одному 7 лет, другому 3 года. Зять еще в советское время получил там работу: организация охраны интеллектуальной собственности. Проработал более 20 лет. Купил дом, сад. Живут стационарно. Люблю и Россию, и Москву. Когда приезжаю, хочу тут остаться, а потом приезжаю туда — хочу там остаться».