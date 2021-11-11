Достоевский наставлял детей императора, бешено ревновал жену и вечно жил в долг

Федор Достоевский, 1879 г. Фото: ru.wikipedia.org

ЛИТЕРАТОР, НЕОЦЕНЕННЫЙ СОВРЕМЕННИКАМИ

Один из самых читаемых авторов в мире, Федор Михайлович Достоевский, при жизни имел славу неважного, а то и вовсе плохого писателя. Этакого литератора-строкогона типа модных в середине XIX века французских сочинителей, романы которых «пишутся за месяц, читаются за вечер и забываются через пару дней». Даже «Братьев Карамазовых» считали чем-то вроде наспех сделанного бытового криминального романчика.

Доставалось классику не только от современников, но и от наследников. Вот, например, Владимир Набоков, не стесняясь, говорил: «Достоевский есть не что иное, как низкопробное трюкачество, не имеющее себе равных по глупости во всей мировой литературе. К тому же все его известные сочинения создавались в условиях крайней спешки».

Пожалуй, именно «условиями крайней спешки» можно объяснить некоторые «ляпы» Достоевского. Ведь писатель постоянно был в долгах и старался как можно быстрее сдать новое сочинение издателям. Отсюда и появлялись вот такие «огрехи»: «В гостиной стоял круглый стол овальной формы». Да и насчет банальностей... Разнообразные героини «со следами бывшей красоты на лице» так густо населяют его романы, что впору прореживать.

Нападки коллег на Достоевского можно объяснить и элементарной завистью, а иногда и ревностью, которую испытывал к нему сам Лев Толстой. Ревновать было к чему - решался вопрос, кто в литературе будет «главным исповедником загадочной русской души».

ВЕЧНЫЙ ДОЛЖНИК

Федор Михайлович почти всю жизнь писал под взятый от издателя аванс. Более того, когда аванс проедался (или, того хуже, проигрывался в рулетку), к издателям летела новая слезная просьба - выдать деньги. Ему не отказывали – да и попробовали бы они не отказать, если публикация произведений Достоевского могла за год поднять тираж литературного журнала в 3 раза! «Мое имя стоит миллион», - как-то написал Федор брату Михаилу.

Но платили ему в 2-3 раза меньше, чем остальным, - 150 рублей за печатный лист, в то время как Тургенев, Толстой, Гончаров получали по 500 рублей. Надолго денег не хватало. Поэтому иногда он был вынужден продавать издателям права уже на свои будущие произведения.

Писатель Федор Достоевский в 1863 году. Фото: ru.wikipedia.org

Очень часто случалось так: две-три главы его произведения уже вышли из печати, четвертая только набиралась в типографии, а пятая (в рукописи) шла по почте в журнал. Остальные главы были еще не написаны, а только задумывались. И ни разу в жизни (за исключением его первой повести «Бедные люди») не удалось Федору Михайловичу написать произведение не наспех, а обдумав обстоятельно план романа и обсудив все его детали.

НЕИСПРАВИМЫЙ РЕВНИВЕЦ

Поначалу личная жизнь у Достоевского не складывалась. Первая жена – Мария Исаева - вышла за писателя скорее из жалости. Детей у них не было, брак распался. У следующей женщины, в которую влюбился Федор Михайлович, - Аполлинарии Сусловой, он взаимности не нашел.

Может, виной всему была ревность писателя? Ее приступы охватывали Достоевского внезапно, возникая подчас на ровном месте. Он мог неожиданно вернуться домой и начать обшаривать шкафы, заглядывать под кровати. Или ни с того ни с сего устроить супруге скандал. Поводом мог послужить любой пустяк. Например: если жена слишком долго смотрела на такого-то, или слишком широко улыбнулась такому-то!

Для второй жены – Анны Сниткиной, Достоевский выработал ряд правил, которых она, по его требованию, стала придерживаться впредь: не ходить в облегающих платьях, не улыбаться мужчинам, не смеяться в разговоре с ними, не красить губы, не подводить глаза.

МУЖ ЖЕНЫ-МЕНЕДЖЕРА

В конце 1860-х годов Достоевский находился в безвыходном материальном положении. Он заложил ростовщикам за копейки буквально все, что мог, даже свое ватное пальто. И все равно оставались долги. До сдачи нового романа в полторы сотни страниц остался месяц, а у Федора Михайловича не написано ни строчки. По кабальному контракту при несдаче рукописи в срок он лишался авторских прав на 9 лет на все последующие произведения.

Друзья предложили пригласить стенографистку, которой стала юная Анна Григорьевна Сниткина. Роман «Игрок» был продиктован ей за 26 дней и сдан в срок. Достоевский же сделал юной девушке предложение и получил согласие. Сниткина стала второй женой писателя. Ей тогда было 20 лет, ему - 45.

Мать невесты – известная домовладелица, давала за дочкой многотысячное приданое. Что подвигло юную Аню, богатую, хорошо воспитанную невесту, отдать себя пусть и известному, но уже немолодому, больному и нищему писателю, непонятно. К тому же при первой встрече он ей не понравился. Но 26 дней совместной работы, очевидно, не могли пройти бесследно. То чувство, которое объединило Федора Михайловича и Анну Григорьевну потом, уже не нуждается в догадках. Это была настоящая любовь.

Жене удалось решить многие финансовые проблемы мужа. Она «построила» многочисленных кредиторов покойного брата Михаила. Потом выяснила, что типографии, при условии известности автора, охотно печатали книги с отсрочкой платежа. В результате изданные Анной Григорьевной «Бесы» вместо предложенных издателями 500 рублей принесли семейству Достоевских 4000 рублей чистого дохода. Можно сказать, что Федору Михайловичу бесплатно достался один из лучших менеджеров его времени. Ведь этот менеджер еще и беззаветно любил его, рожал детей. Кроме того жена работала у своего мужа стенографисткой.

Анна Григорьевна сохранила верность мужу до своего конца. В год его смерти ей исполнилось лишь 35 лет, но она сочла свою женскую жизнь оконченной и посвятила себя служению его имени. Издала семь полных собраний сочинений писателя (причем сама была и корректором), собрала письма и заметки мужа, заставила друзей подготовить его биографию, основала школу Достоевского, написала воспоминания. В 1918 году, в последний год ее жизни, к Анне Григорьевне пришел начинающий тогда композитор Сергей Прокофьев и попросил сделать в его альбом, «посвященный солнцу», какую-нибудь запись. Она написала: «Солнце моей жизни - Федор Достоевский».

Художник Василий Перов. "Портрет писателя Фёдора Михайловича Достоевского", 1872 год.

ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОГО «ЖИВОГО ЖУРНАЛА»

В 1873 году Достоевский начал редактировать еженедельный журнал «Гражданин». Он не ограничился редакторской работой и решил печатать собственные статьи, очерки, фельетоны и рассказы. Федор Михайлович при этом вел постойный диалог с читателем.

Так начал создаваться «Дневник писателя», которому Достоевский посвятил в последние годы жизни много сил, превратив его в отчет о важнейших событиях общественной и политической жизни. «Дневник писателя» выходил раз в месяц отдельными номерами.

Внимание Достоевского привлекают железнодорожные катастрофы, судебные процессы, увлечение интеллигенции спиритизмом, распространение самоубийств среди молодежи, его беспокоит распад семейных связей.

«Дневник» имел огромный успех. Достоевский не только получал большое количество писем от своих читателей, но и вступал с ними в личную переписку, а иногда отвечал на их письма на самих страницах «Дневника». По сути, это был прообраз «живого журнала», который принес Достоевскому общероссийскую славу.

НАСТАВНИК ДЕТЕЙ ИМПЕРАТОРА

В начале 1878 года к Достоевскому пришел Дмитрий Арсеньев, воспитатель великих князей Сергея и Павла, сыновей императора Александра II. Оказалось, что государь хочет, чтобы Федор Михайлович беседовал с юношами. Да, так бывает: царь, помнивший инсценировку в 1849 году расстрела Достоевского вместе с другими участниками кружка петрашевцев, спустя почти тридцать лет привлек бывшего смертника в качестве наставника своих детей.

Два с лишним года писатель посещал великих князей и беседовал с ними на политические темы. А поговорить было о чем: наступила эпоха террора – как революционного, так и правительственного. В период всеобщего смятения умов молодым великим князьям был необходим авторитетный собеседник. На Достоевского рассчитывали, как на психолога и моралиста - самого признанного из всех.

Есть сведения, что классик аттестовал великих князей как людей милых, но малообразованных. Федор Михайлович хотел донести до представителей власти свое понимание исторического будущего России. Будучи убежденным монархистом, он пытался закрепить в сознании правителей образ «самодержавия с человеческим лицом». Но его призывы не были услышаны.

ВЕЛИКИЙ ПРОРОК

Достоевский первым предугадал развитие жестокой этики ХХ века. Он предвосхитил утверждение экстремистов о том, что зло может быть оправдано. Эта идеология потом в ХХ веке привела к чудовищным экспериментам над людьми.

А вот как о недавнем нашем прошлом автор «Бесов» пишет как о будущем. «…Каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом… Все рабы и в рабстве равны..».

Автор «Бесов» и «Братьев Карамазовых» был тем пророком, кто смог заглянуть и в конец XX века. Вот послушайте: «Во всякое переходное время поднимается эта сволочь, которая есть в каждом обществе. ...Эти дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть. …Развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собою женский вопрос. Всё это вдруг взяло над нами верх».

Ничего вам не напоминает? Не о нашем ли недавнем времени, не о начале ли 90-х российской новейшей истории писал эти строки Федор Михайлович?

БОЛЬШОЙ ПСИХОЛОГ

Произведения Достоевского проходят в школе, во многих вузах, - и не только в литературных, но и в медицинских, когда изучают проявления психиатрических болезней.

Современные врачи поражаются четкости и точности, с которой Достоевский соединяет воедино характер и внешность героев. Ведь между телом и душевным рисунком существует четкая взаимосвязь, которая осуществляется через эндокринную систему. Но это знают специалисты, живущие уже в XXI веке. Достоевский же смог удивительно точно описать через внешние признаки характерологические особенности того или иного героя еще в середине позапрошлого века.

Писатель страдал тяжелым заболеванием – эпилепсией. Возможно, именно из-за этого расстройства он очень тонко чувствовал болезненные проявления человеческой психологии. В произведениях Достоевского психически здоровых людей практически нет. Он великолепно описывает различные патологии, особенно в женских характерах, и это тоже очень интересно читать специалистам. Правда, сам писатель такого дара в себе не видел. «Меня называют психологом – неправда, я лишь реалист в высшей степени этого слова, я изображаю все глубины души человеческой».

ОДИН ИЗ САМЫХ ЧИТАЕМЫХ КЛАССИКОВ

По данным ЮНЕСКО, вот уже целый век Достоевский чуть ли не самый читаемый писатель в мире. А по числу изданий среди классиков – он лидер. Федор Михайлович не устаревает, так как все, что он писал в XIX веке, и сегодня звучит актуально и злободневно.

Эта популярность Достоевского у западного читателя лишь в определенной мере определена чисто художественными достоинствами его произведений. Достоевского ценят за рубежом в первую очередь как религиозного мыслителя и жизненного наставника.

Вот, например, руководство исправительной колонии в американском городе Бомонт (штат Техас) наняло профессора в области русской литературы, который рассказывает несовершеннолетним арестантам о творчестве классика. Достоевский затрагивает вопросы, которые особенно интересуют заключенных: «кто я» и «почему я здесь».

Федор Михайлович легко переводим на другие языки (в отличие, например, от Гоголя), и именно поэтому для иностранного читателя он – главный толкователь загадочной русской души, ее полпред и пропагандист… Известно, что одним из главных мотивов, побуждающих американских студентов изучать русский язык, является желание читать Достоевского в подлиннике.

Немало мировых писателей посвятили его творчеству свои эссе, статьи, книги. Есть даже журнал, специально посвященный русскому классику и его литературному наследству. Международное общество Достоевского каждые три года проводит свои симпозиумы в разных городах мира (от Мексики до Новой Зеландии), на которых собираются десятки ученых из разных стран.