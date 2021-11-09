Советский композитор Александр Зацепин в 95 лет раскрыл секрет бодрости и долголетия

Композитор Александр Зацепин. Фото: YouTube

Поскольку мы живем не в Японии, пример долгожителей, тем более в творческой среде, где стресс и искушения зачастую приводят к проблемам со здоровьем, вызывают восторг. Один из таких живых памятников — Александр Зацепин, автор музыки к незабвенным комедиям Леонида Гайдая (и не только к ним), который отметил в этом году 95 лет, однако остроты ума, хватки и профессионального задора не теряет. В беседе с ютуб-блогом «По студиям» Александр Сергеевич объяснил, что держит его на плаву и как надо строить день, чтобы пребывать в столь бодром состоянии.

Несмотря на то, что композитор много времени проводит по Франции, где живет его семья (дочь, зять, внуки и правнуки), с Россией его по-прежнему связывает очень много. Он часто пишет музыку для мюзиклов, партитуры для оркестров, а еще прилетает перезаписывать музыку уже выпущенных кинохитов («Тайны третьей планеты», «31 июня», «Фантазии Веснухина») по восстановленным партитурам и с максимально похожими тембрами, чтобы сохранить музыкальное наследие.

При этом активную работу Зацепин ведет и в музыкальной студии во Франции.

- У меня там внизу огромная комната 45 квадратных метров, ванная, выход в сад, - говорит композитор. - Я там работаю с громко работающими колонками, даже не надевая колонки. Никто не слышит. Тружусь с открытой в сад дверью. Очень удобно.

Александр Сергеевич пользуется последними изобретениями музыкальной индустрии, новейшей аппаратурой и программами для записи и оцифровки музыки. Назвать его динозавром язык не поворачивается — помнит все песни, фильмы, названия новых проектов и так далее. Секрет прост: жесткий, как сейчас говорят, тайминг. То есть советская дисциплина. Прямо во время записи интервью у Зацепина звонит будильник. Это напоминание о приеме пищи.

- Это мне ужинать пора, - оправдывается классик. - Стараюсь соблюдать график. Стоит раз не сделать зарядку, уже чувствую себя неудобно: почему не сделал, почему ослабил внимание, нехорошо это. Многое надо успеть сделать. Все машины эти (компьютеры и программы) глючат, виснут. Пишут «серьезная проблема». А ничего серьезного там нет. Приходится постоянно перегружать. Теряешь время. Так что расслабляться некогда. Работать надо.