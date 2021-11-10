Вакцинация от ковида детей в возрасте от 5 до 11 лет в Нью-Йорке, США. Фото: REUTERS

Дания

Два месяца назад в стране отменили ковидные паспорта и попытались вернуться к нормальной жизни. Этот эксперимент признали неудачным, и теперь Дания возвращает прежние ограничения. Если инициативу правительства поддержит парламент, чтобы войти в бар или ресторан, а также другие развлекательные заведения, датчанам понадобится пропуск, свидетельствующей о полученной прививке.

Хотя почти 86% взрослых датчан прошли оба этапа вакцинации, в последнее время фиксируется рост числа новых заболеваний. Сейчас их в 4 раза больше чем в начале сентября, когда власти принимали решение об отмене пропусков. Премьер-министр Дании Матте Фредериксен возложила ответственность за это на «небольшую группу людей, которые не хотят играть по правилам».

Израиль

Правительство страны согласовало отмену части ковидных ограничений. Теперь в Израиле разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе. Зрителей будут пускать не больше тысячи человек, зато с них не будут требовать предъявить «зеленый знак», то есть свидетельство о вакцинации. Для помещений действуют те же самые правила с поправкой на масштаб — не более сотни зрителей.

Кроме того, раньше при скоплении народу на улице (например, в центре города в оживленное время дня) требовалось носить маску. Теперь это условие отменено.

Сингапур

Борьба с антиваксерами здесь выходит на новый уровень. Власти Сингапура приняли решение, что перестанут бесплатно лечить тех, кто не привился и угодил в больницу с коронавирусаом. Данная мера начинает действовать с 8 декабря, так что у всех желающих еще есть время одуматься и сделать хотя бы первую прививку.

В местном Минздраве объясняют такое решение просто: подавляющее большинство мест в ковидных больницах занимают именно непривитые граждане, чем создают непропорционально большую нагрузку на систему здравоохранения. Конечно, вообще без медицинской помощи их не оставят, но после выписки придется оплатить счет за лечение.

Это не касается детей для 12 лет, которых пока не вакцинируют, а также тех, кому прививку не сделали по медицинским показаниям.

Китай

В КНР ищут источник очередной вспышки ковида — причем на границе с Россией. Власти города Хэйхэ, который стоит на берегу Амура напротив Благовещенска, объявили награду в 100 тысяч юаней (больше 1,1 млн рублей) за информацию, которая поможет установить источник заражения коронавирусом в округе. В частности, население убедительно просят сообщать обо всех известных им фактах незаконного пересечения границы.

Больше того, если жители Хэйхэ заказывали что-то импортное через интернет в октябре, им следует продезинфицировать упаковку и сдать покупку в местный центр по контролю и профилактики заболеваний, чтобы там его проверили на наличие вируса на поверхности предмета. В самом Хэйхэ действует жесткий локдаун, после того как в его пригороде подтвердился случай коронавируса.

Статистика по коронавирусу в мире

Данные на 10 ноября 2021 года:

Всего заболевших 250 767 534

Всего умерших 5 062 673

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 131 483 Умерших: 40 007

Всего:

Заболевших: 46 676 053 Умерших: 756 974

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 146 959 Умерших: 4 126

Всего:

Заболевших: 9 412 092 Умерших: 142 556

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 002 259 Умерших: 29 883

Всего:

Заболевших: 8 727 817 Умерших: 244 588

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 786 388 Умерших: 5 946

Всего:

Заболевших: 8 290 135 Умерших: 72 510

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 565 874 Умерших: 14 606

Всего:

Заболевших: 3 253 327 Умерших 78 017

По данным Университета Джона Хопкинса.