Александр Проханов - о Леониде Брежневе: Про него сочиняли анекдоты, потому что люди устали от фальши. И приход разрушителя Горбачёва был закономерен

Александр Проханов. Фото: Иван МАКЕЕВ

10 ноября - годовщина смерти Леонида Брежнева. (Генсек скончался в 1982-м.) «Какое наследство нам оставил Леонид Ильич?» Ответы наших экспертов на этот непростой «Вопрос дня» мы публикуем в «Комсомольской правде» (столичный выпуск) за среду.

В числе тех, кто принял участие в нашей заочной дискуссии, был и главный редактор газеты «Завтра», Великий писатель-буревестник Александр Проханов. Вот наш с ним разговор, который состоялся накануне...

- ... Александр Андреевич, итак - какое, на ваш взгляд наследие оставил нам Брежнев?

- Леонид Ильич оставил нам печальное наследие, может быть, даже трагическое...

- Серьезно? Прямо вот так?

- ...Потому что царствование Брежнева знаменуется окончательным испепелением коммунистической советской идеологии. И замена этой идеологии - квазиидеологией потребительства, привела к тому, что окончательно исчезла и рухнула та ослепительная, прекрасная, но и страшная в чем-то идеология Сталина. Которая звала народ на создание нового государства, нового народа.

Эта идеология подтвердила себя в Победе в Великой Отечественной войне и последующих рывках советского строя - в космосе, в ядерной энергетике, в преобразовании природы.

- А разве не Хрущев был ниспровергателем этой сталинской идеологии?

- Никита Сергеевич смял, растоптал эту идеологию и сказал, что главное предназначение советского государства - в том, чтобы советские люди жили хорошо, чтобы они жили удачно, удобно, в хороших квартирах, и - пора догонять Америку.

- И что же здесь плохого-то?

- Задача советского государства сместилась с возвышенной - в эти «хрущевские» квартиры, в эти супермаркеты и в эту изнурительную гонку за недогоняемой для нас Америкой.

При Брежневе это потребительство и это забвение тех ослепительных высот, куда звал Сталин, - это забвение состоялось полностью. И поэтому общество Леонида Ильича - это было общество без развития, без рывка, без стремления ввысь, в бесконечность, в эту загадочную, таинственную даль, куда стремились все люди Земли и за что они любили Советский Союз. Сталинский Советский Союз, полагая, что сталинский Советский Союз выводит человечество на новую абсолютно ступень развития.

- Но не все же думают так, как Проханов...

- У Брежнева все это вернулось к мелкобуржуазным инстинктам.

Управленцы стали тяготиться управлением и захотели стать собственниками, развилась коррупция, возникло чудовищное неравенство.

Сама по себе политика стала имитационной.

Люди понимали, что политическая доктрина брежневского Советского Союза, - она лживая, она пустая, она изнурительная.

Над ним (над Брежневым. - А.Г.) смеялись, создавались эти анекдоты, потому что люди устали от фальши.

И, по существу, Леонид Ильич заложил начало перестройки.

- А разве не Андропов?

- Именно Леонид Ильич не сумел организовать этот экономический прорыв, эту эволюцию, которая произошла в Китае. В Советском Союзе не нашлось своего Дэн Сяопина. И поэтому все захлебнулось.

- Зато при Хрущеве и потом - при Брежневе - не было массовых расстрелов, и вообще - репрессий.

- Да, при Брежневе не было расстрелов, не было репрессий, при нем можно было воровать, при нем было достаточно сытно. Советский Союз накопил жирок, который позволял всем жить сносно более или менее. Но в плане развития государства это был финал, это была заря вечерняя. Она должна была быть - не золотой зарей, не алой, не малиновой, а - зарей какой-то тусклой.

Поэтому, брежневское время я вспоминаю как время великого заката, великой печали, после которой Черненко (стал генсеком ЦК КПСС после Брежнева. - А. Г.) был закономерен.

А потом - приход проандроповского Горбачева с его идеей сокрушения всего оставшегося, это тоже было естественно и объяснимо...

- Александр Андреевич! Но есть и такое мнение - например, Ивана, читателя сайта KP.RU: «Я опрос читал - никто не хотел бы жить в эпоху Сталина или Ельцина. Но почти все - при Брежневе. Он человечный был. Это был золотой век СССР. И почти все - газопроводы, нефтяные скважины, заводы, самолеты и дороги - построено ещё при Леониде Ильиче».

- Ты же спрашивал - как оцениваю я наследие Брежнева...