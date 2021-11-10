Бывшая жена Кончаловского высказалась о впавшей в кому после аварии дочери Высоцкой

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский с дочкой Машей в 2009 году на похоронах отца режиссера Сергея Михалкова. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Восемь лет назад в жизни Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой случилась страшная трагедия. Отдыхая во Франции вместе с дочкой Машей, супруги попали в аварию. Сидевший за рулем режиссер и его жена не пострадали. А Маша, находившаяся в момент ДТП на заднем сиденье, получила серьезную травму головы. Девочку срочно доставили в госпиталь, но врачи так и не смогли привести ее в сознание. Мария Кончаловская впала в кому.

Сейчас девушке 22 года, уже восемь лет о ней ничего не известно. О нынешнем состоянии Маши звездные супруги предпочитают не рассказывать прессе. Близкие и друзья семьи в разговорах тоже стараются обходить эту тему стороной. По словам бывшей жены Кончаловского, знаменитой актрисы Натальи Аринбасаровой, на вопросы о Маше наложен негласный запрет. Все знают, что эта тема слишком болезненна для режиссера.

- Это табу. Мы никогда ничего не спрашиваем, не разговариваем, чтобы не ранить, - рассказала 75-летняя актриса в программе «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Лишь однажды Юлия Высоцкая в интервью глянцевому журналу несколько лет назад осторожно упомянула, что ее дочери стало лучше:

- Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно, - рассказала актриса.

По одним данным, девушка несколько лет назад вышла из комы, по другим - нет. Тем не менее, Кончаловский и Высоцкая надеются на ее выздоровление и называют это главной целью своей жизни.

Наталья Аринбасарова была второй женой режиссера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У супругов есть еще один ребенок, их сыну Пете 18 лет. В отличие от многих актерских детей, Петр решил не идти по стопам родителей. В этом году он поступил в вуз, его будущая профессия связана с архитектурой.

84-летний режиссер за свою жизнь влюблялся много раз. Первой супругой Кончаловского, с 1955 по 1957 годы была балерина Ирина Кандат. Актриса Наталья Аринбасарова стала второй женой мэтра. Они прожили вместе пять лет, у них родился сын Егор Кончаловский, тоже ставший впоследствии режиссером. По словам Аринбасаровой с Кончаловским она развелась из-за измен.

В третий раз Андрей женился на француженке Вивиан Годе, востоковеду по профессии. Они прожили с 1969 по 1980 годы. Его четвёртая жена (с 1990 по 1997) — Ирина Мартынова, диктор телевидения.

Брак с Юлией стал пятым для мэтра отечественного кино. Высоцкая и Кончаловский поженились 23 года назад. Они познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр». Будущие супруги ехали вместе в лифте, и между ними проскочила искра. Актрисе тогда было 22 года, режиссеру – 58. Большая разница в возрасте – 36 лет – пару не остановила. Как и то, что Кончаловский тогда еще был женат на Ирине Мартыновой. Режиссер влюбился в Юлию и ушел от Ирины.