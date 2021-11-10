Юлия Пересильд рассказала о романе с Учителем и полете в космос

Юлия Пересильд считает, что Алексей Учитель не имел никакого права запрещать ей лететь в космос. Фото: EAST NEWS

Юлия Пересильд редко говорит о личной жизни. 37-летняя актриса долго скрывала роман с Алексеем Учителем, хотя в их союзе родились две дочери. Лишь когда девочки подросли, актриса рассекретила свои отношения с режиссером. О том, что пара рассталась, тоже стало известно не сразу. Поговаривают, что Юлия устала ждать, когда Учитель сделает ей официальное предложение руки и сердца. Слухи о том, что она встречается с миллиардером Романом Абрамовичем (по версии злых языков, именно олигарх купил Пересильд «билет» в космос), актриса и вовсе не комментирует. Но в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» согласилась ответить на щекотливые вопросы.

Ведущая шоу Катерина Гордеева припомнила, что Алексей Учитель был против полета Пересильд в космос. И даже открыто говорил об этом журналистам. «Вы не ругались с ним из-за этого?», - спросила Гордеева.

- А почему мы должны были ругаться? Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Ругаться - как кто? Мы ругались раньше, когда был повод. Кто меня мог отговорить? По какой причине? И главное, по какому праву? Не очень понимаю, - заявила Юлия.

При этом актриса подчеркивает, что у них с Учителем сохранились прекрасные отношения. Режиссер принимает участие в воспитании дочерей Анны и Марии.

- Мы дружим, у нас очень хорошие отношения. У каждого уже своя история. У нас прекрасные дети, - отметила актриса.

Актриса с юмором относится к слухам, что попала в космос через постель. Фото: EAST NEWS

Юлия прекрасно знает, что ей приписывают отношения с Романом Абрамовичем. К этим слухам она относится с юмором.

- Про тебя все говорят, Юль, что ты свою карьеру и полет в космос сделала… - тут ведущая шоу замялась.

- Через постель? – закончила Пересильд. - Если так про себя почитать, сразу возникает какой-то образ такой, просто прекрасной, я даже не знаю, куртизанки или кого-то. Но это, понимаешь, может быть, так бы и хотелось бы, но слишком много мозга, и это мешает. Потому что несмотря ни на что, ты как бы… ты думаешь: «Так, а вот… О, нет. Нет, спасибо», - говорит артистка.

На вопрос: когда она безоглядно влюблялась в последний раз, так, чтоб потерять голову, звезда экрана призналась:

- Давно. Ну в отца своих детей, конечно, в Алексея Учителя. Но это было давно очень.

Юлия долго скрывала, что встречается с режиссером Алексеем Учителем. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

При этом актриса признается, что она довольно влюбчивая. Но часто не решается сделать первый шаг, поскольку считает, что инициатива должна принадлежать мужчине.

- А влюбляюсь-то я часто. Я, честно говоря, влюбляюсь часто просто в очень талантливых людей, ничего не могу с собой поделать. Я думаю: «Боже, вот таким же талантливым нельзя быть», - поделилась актриса.

Пока Юлия была на МКС, ее дочери оставались с отцом. Фото: Инстаграм.

Пока она бороздила космические просторы, дочери оставались с отцом и с бабушкой (мамой Алексея Учителя). Не обошлось без злоключений: девочки играли с другими детьми, дурачились, и младшая Маша сломала руку.

- Должна сказать, что я достаточно спокойно это пережила. Было какое-то чувство безысходности в первые минуты. Маше больно, ты не можешь ее обнять, ты даже не можешь ей ничего сказать, потому что она едет куда-то в больницу без тебя. Если бы я была сейчас на любых съемках в территории Москвы, я бы прилетела ракетой. Но в тот момент ничем не можешь помочь. И, наверное, они справятся сами, - рассказала Юлия.