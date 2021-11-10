Лидер противников вакцинации в США оказалась давно привитой

Коэн фактически стала лицом движения антипрививочников в Иллинойсе и всей Америке, людей, исповедующих принцип «мое тело – мой выбор»

Учительница из американского Иллинойса, ставшая в США символом движения против обязательной вакцинации, призналась, что несколько месяцев назад сделала прививки против коронавируса.

Каденс Коэн, преподавательница математики из средней школы в Спрингфилде, получила общенациональную известность после того, как отказалась делать прививку против COVID-19, либо проходить еженедельное ПЦР-тестирование в соответствии с государственной программой по борьбе с коронавирусом. Она предпочла уйти в неоплачиваемый отпуск, лишь бы не подчиняться требованиям властей.

С тех пор Коэн фактически стала лицом движения антипрививочников в Иллинойсе и всей Америке, людей, исповедующих принцип «мое тело – мой выбор».

И вот она нанесла своим «соратникам» сокрушительный удар, рассказав, что на самом деле привилась от коронавируса еще этим летом. Мало того, она отправила школьным властям сертификат о вакцинации и загрузила его изображение на свою страницу в Facebook.

Свои действия Коэн пояснила тем, что на самом деле никогда не протестовала против самой вакцинации, а лишь выражала недовольство ее принудительной формой, и лишь риск потерять работу заставил ее пересмотреть свое отношение к вопросу.

- Я не хотела предъявлять карту вакцинации, потому что не думаю, что это законно или уместно, но если вы попросите меня выбрать между моими личными убеждениями и моими учениками, мои ученики выиграют. Я не могу представить свою жизнь без преподавания, – цитирует Коэн издание Independent.