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Туризм10 ноября 2021 9:39

На Новый год российские туристы летят в Москву и Турцию – а мечтают об Италии

Авиабилеты на зимние каникулы на внутренние рейсы по России покупают очень активно. С зарубежными маршрутами туристы не торопятся
Юлия СМИРНОВА
Юлия СМИРНОВА
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На зарубежные маршруты приходится 9% всех проданных авиабилетов

На зарубежные маршруты приходится 9% всех проданных авиабилетов

Фото: REUTERS

До Нового года меньше двух месяцев. В доковидные времена все любители путешествий уже давно купили бы билеты в Париж и туры в Таиланд, забронировали отели в Красной Поляне. Сейчас все по-другому. Туристы не торопятся тратить деньги, даже если речь идет о пиковых датах – таких, как новогодние каникулы. Пандемия и связанные с ней ограничения научили: все может измениться в любой момент. То QR-коды введут, то без вакцинации не пустят. Или наоборот – вдруг разрешат въезд в страну, по которой соскучился! А на возврат денег от турфирм в случае проблем рассчитывать сложно. Так что планы и тем более покупки очень многие откладывают на последний момент.

Но не все, конечно. Продавцы авиабилетов говорят, что спрос на полеты в новогодние каникулы заметно вырос уже в начале октября. В первую очередь популярны внутренние рейсы по России. На зарубежные маршруты приходится 9% всех проданных авиабилетов. По сравнению с прошлым годом заметно вырос интерес к Калининграду – туда продано на 45% больше билетом, чем осенью 2020 года, а также к Казани – туда хотят отправиться на 20% больше пассажиров (это данные сервиса планирования путешествий OneTwoTrip).

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ НА НОВЫЙ ГОД

По России

По России

По России

...и за границу

...и за границу

...и за границу

По данным OneTwoTrip о продажах авиабилетов на даты между 30 декабря 2021 года и 9 января 2022-го.

Эти цифры отражают реальность: по России сейчас путешествовать проще и надежнее, несмотря на то, что и в наших регионах введено множество ограничений. Из зарубежных маршрутов, что вполне логично, популярны страны, открывшие границы для граждан РФ. И те, с которыми наша страна возобновила авиасообщение (единственное исключение в рейтинге – Грузия, туда можно долететь только с пересадками).

Но есть еще и мечты, и надежды. Оптимисты ждут, что к Новому году для наших туристов откроется Италия (таких 19,5%), Чехия (о ней мечтают 16%), Испания (6,5%), Германия (5,5%), Франция (4,3%) и Индонезия (3,7%).

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