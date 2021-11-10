На Новый год российские туристы летят в Москву и Турцию – а мечтают об Италии

На зарубежные маршруты приходится 9% всех проданных авиабилетов Фото: REUTERS

До Нового года меньше двух месяцев. В доковидные времена все любители путешествий уже давно купили бы билеты в Париж и туры в Таиланд, забронировали отели в Красной Поляне. Сейчас все по-другому. Туристы не торопятся тратить деньги, даже если речь идет о пиковых датах – таких, как новогодние каникулы. Пандемия и связанные с ней ограничения научили: все может измениться в любой момент. То QR-коды введут, то без вакцинации не пустят. Или наоборот – вдруг разрешат въезд в страну, по которой соскучился! А на возврат денег от турфирм в случае проблем рассчитывать сложно. Так что планы и тем более покупки очень многие откладывают на последний момент.

Но не все, конечно. Продавцы авиабилетов говорят, что спрос на полеты в новогодние каникулы заметно вырос уже в начале октября. В первую очередь популярны внутренние рейсы по России. На зарубежные маршруты приходится 9% всех проданных авиабилетов. По сравнению с прошлым годом заметно вырос интерес к Калининграду – туда продано на 45% больше билетом, чем осенью 2020 года, а также к Казани – туда хотят отправиться на 20% больше пассажиров (это данные сервиса планирования путешествий OneTwoTrip).

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ НА НОВЫЙ ГОД

По России

По России

...и за границу

...и за границу

По данным OneTwoTrip о продажах авиабилетов на даты между 30 декабря 2021 года и 9 января 2022-го.

Эти цифры отражают реальность: по России сейчас путешествовать проще и надежнее, несмотря на то, что и в наших регионах введено множество ограничений. Из зарубежных маршрутов, что вполне логично, популярны страны, открывшие границы для граждан РФ. И те, с которыми наша страна возобновила авиасообщение (единственное исключение в рейтинге – Грузия, туда можно долететь только с пересадками).

Но есть еще и мечты, и надежды. Оптимисты ждут, что к Новому году для наших туристов откроется Италия (таких 19,5%), Чехия (о ней мечтают 16%), Испания (6,5%), Германия (5,5%), Франция (4,3%) и Индонезия (3,7%).