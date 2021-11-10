К 80-летию героической обороны Тулы откроют новый музей

Тула готовится отметить 80-летие героической обороны города. Фото: Александр Рюмин/ТАСС.

Тульская область готовится почтить память защитников, отразивших удар немецких войск в конце ноября – начале декабря 1941 года. Военная операция, вошедшая в историю как героическая оборона Тулы, остановила врага на южных подступах к Москве и создала условия для советского контрнаступления. Город выдержал яростную атаку двух армий противника, оставаясь почти в полном окружении. В честь 80-летия обороны Тулы в регионе откроются новые музеи, воинские мемориалы и общественные пространства, пройдут образовательные проекты и исторические акции.

Одним из главных событий станет открытие Музея обороны Тулы. Идею его создания, предложенную губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, поддержал президент России Владимир Путин. Исторический комплекс расположился в тульском парке «Патриот». 6 декабря он примет первых посетителей. На площади в 3 тысячи квадратных метров разместились 27 экспозиционных, 64 мультимедийных и видеопроекционных комплексов. Экспозиция оформлена так, чтобы посетители могли максимально ощутить атмосферу осажденного города. Для музея были бережно собраны более тысячи подлинных предметов времен Великой Отечественной войны. Это экспонаты из фондов музейного объединения, приобретённые раритеты и вещи, отданные в дар жителями города. Свою лепту в пополнение коллекции внесли предприятия оборонно-промышленного комплекса Тульской области, общественные организации и поисковые отряды.

Кроме раритетов военного времени о событиях тех дней посетителям расскажут современные мультимедийные технологии. В экспозиции использованы сенсорные экраны, акустические системы, проекторы, электронные энциклопедии. В музее установлены инсталляции и скульптуры, некоторые из которых сохраняют портретное сходство с реальными прототипами.

Специально к празднованию юбилейной даты в регионе выпустили медаль «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой». Ее получили более 12 тысяч человек - участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники, инвалиды и труженики тыла. Еще одним ожидаемым событием станет открытие сквера, посвященного 80-летию обороны Тулы. Новое общественное пространство создается по поручению губернатора Алексея Дюмина. При разработке проекта учитывались два важных момента: сквер должен стать не только мемориалом, но и комфортной зоной отдыха. Поэтому он разделен на две части: «мирную» и посвященную непосредственно обороне города. Центральным элементом площадки станет мультимедийная мемориальная стена, на которой будут транслировать фотографии и имена защитников Родины. Как и Музей обороны Тулы новое общественное пространство откроется 6 декабря. А в городских троллейбусах в эти дни зазвучит созданный к юбилею аудиогид. Во время аудиоэкскурсии жители и гости города смогут больше узнать о Тульской оборонительной операции.

Готовясь к памятной дате, в области благоустроили и обновили воинские мемориалы. В Белевском районе готовится к открытию мемориал «Доченька, я вернусь!», в Рогожинском парке Тулы - скульптурная композиция, посвященная Тульскому рабочему полку. Памятник бойцам 239-й стрелковой дивизии напоминает о подвиге тысячи солдат и офицеров, погибших в 1941 году при обороне Новомосковска. Еще один памятник - знаменитому уроженцу Тульской области маршалу Советского Союза Василию Чуйкову был открыт на территории Первомайского кадетского корпуса. Во время юбилейных торжеств жители региона возложат к мемориалам цветы, почтят память защитников минутой молчания и отдадут погибшим героям воинские почести.

В России 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. По традиции в этот день в библиотеках и школах страны пройдут Уроки мужества. В областном центре первый межрегиональный Урок мужества «Тульский рубеж» проведут в стенах Тульского кремля. Мероприятие будет транслироваться в онлайн-формате, так что присоединиться к нему смогут не только жители города, но и всей России.

Еще одну памятную акцию в регионе решили сделать традиционной. С 27 октября по 5 ноября по инициативе «Бессмертного полка» прошел первый «Диктант обороны Тулы». В очном формате акция стартовала в 26 муниципальных образованиях региона. Свои знания по истории Великой Отечественной войны участники проверяли на 213 площадках, открывшихся в образовательных учреждениях, библиотеках, домах культуры, молодежных центрах. А с 5 ноября в течение девяти дней диктант можно было написать онлайн в социальных сетях. Число участников акции впечатляет: к ней присоединились более 60 тысяч человек, поэтому «Диктант обороны Тулы» было решено проводить каждый год.