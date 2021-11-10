Крупный подрядчик ВМС США 30 лет подделывал результаты испытания стали для подлодок

Десятилетия американские подлодки строились из недостаточно прочного материала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупный подрядчик военно-морских сил США, поставлявший высокопрочную сталь для изготовления корпусов американских подводных лодок, оказался замешан в подделке сертификатов на свою продукцию. Как сообщает Associated Press, виновной оказалась эксперт-металлург предприятия, которая должна была тестировать изделия.

Следствие установило, что 67-летняя Элеонора Мари Томас, работавшая технологом, а потом и директором по этому направлению на заводе в штате Вашингтон, регулярно предоставляла ВМС документы, в которых она завышала показатели прочности сырья. И делала это женщина ни 1-2 раза, а 240 раз в течение 30 лет - с 1985 по 2017 род. То есть десятилетия американские подлодки строились из недостаточно прочного материала!

Махинации вскрылись, когда в 2017 году на место Томас на должность эксперта-металлурга пришел другой специалист, обнаруживший странности в отчетах своего предшественника. Он предупредил руководство, которое и начало проверку. Оно уволило Томас и предупредило представителей ВМС.

Пентагон пока не стал раскрывать данные о том, на какие корабли была потрачена сталь с завода-фальсификатора, и вызвала ли она какие-либо проблемы для боевой службы. Минобороны ограничилось заявлением, что некачественная сталь «составила значительную часть в поставках завода для нужд ВМС», а журналисты утверждают, что «порченой» оказалась половина всего объема.

Сама Томас пытается выкрутиться из ситуации, настаивая, что не нанесла никакого ущерба национальной безопасности. Например, через своего адвоката она «назвала глупыми требования ВМС о проведении тестов на прочность металла при температуре не выше 70 градусов» и считает, что «проводимые ею тесты не могли привести к реальным проблемам с подлодками», настаивая, что подмена не была обусловлена «жадностью или желанием личного обогащения».

Понять экс-директора можно, ведь за подобные выкрутасы с тестированием металлопроката ей грозят штраф в миллион долларов и 10 лет тюрьмы. Впрочем, министерство юстиции США заявило, что будет рекомендовать назначить минимальный тюремный срок, не пояснив причину такого решения.

А пока компания Bradken, которой с 2008 года принадлежит завод, уже добровольно выплатила почти 11 миллионов долларов. Поможет ли ей этот шаг избежать новых штрафов, неизвестно, ведь в Пентагоне заявили о том, что им пришлось потратить дополнительные средства на обследование своих кораблей, чтобы убедиться в их безопасности.