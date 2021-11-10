«Вылечить ковид – это полдела: последствия вируса не менее опасны»

Бросив все силы на борьбу и купирование ковида, медики не рассчитывали, что последствия заболевания окажутся не менее опасными. И более непредсказуемыми.

Уже выписавшись из больницы, многие пациенты спустя время продолжали ощущать симптомы, которые ухудшают качество жизни. Проблема приняла такие огромные масштабы, что даже появилось новое понятие «постковидный синдром».

Вскоре оно было введено в международную классификацию болезней (МКБ-10). А Всемирная организация здравоохранения впервые дала определение явлению.

Согласно ВОЗ, постковидный синдром – это состояние после COVID-19, которое обычно наблюдается у пациентов спустя три месяца от начала заболевания и протекает с симптомами, длящимися не менее двух месяцев. При этом их нельзя объяснить никакими другими причинами.

Из наиболее частых симптомов встречаются:

• выраженная утомляемость,

• одышка,

• снижение когнитивных функций (сообразительность, внимание, память и так далее),

• длительные воспалительные изменения носоглотки,

• нарушения памяти,

• кашель,

• изменения голоса,

• нарушения слуха,

• желудочно-кишечные расстройства,

• поражения легких и сердца,

• повышение восприимчивости к другим инфекциям

На конгрессе были упомянуты результаты исследования, проведенного командой Сеченовского университета: оказывается, даже через полгода после выписки из госпиталя у 47,1 процента пациентов отмечаются симптомы, наиболее частые – слабость, одышка, нарушения памяти. По другим данным, у 15% переболевших пациентов после выздоровления отмечают наличие как минимум одного сохраняющегося симптома в течение 8 месяцев.

«Очень важно, что остается в легких пациента после того, как он перенес заболевание», – подчеркнула пульмонолог, доктор медицинских наук Ирина Демко. По ее словам, восстановление функций внешнего дыхания, включая улучшение бронхиальной проходимости и альвеолярной вентиляции, – это первое, что должны получать пациенты в качестве реабилитации.

«Иногда требуется направлять пациента к пульмонологу для того, чтобы определить, какой именно процесс у человека в легких. Это может быть как раз тип организующейся пневмонии, и тогда требуется длительная терапия. Для профилактики осложнений назначается медикаментозная терапия, в частности, антикоагулянты».

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ: НОВОСТЬ ХОРОШАЯ

Однако одних антикоагулянтов оказаться недостаточно для решения проблемы. Иногда могут стать необходимыми препараты, направленные на устранение остаточных изменений в легких. Но пока таких препаратов, учитывая тот факт, что ковид явление новое, немного.

Поэтому по всему миру, и в России в том числе, проводятся исследования, призванные определить, какие медикаментозные средства помогут вернуть переболевшим людям здоровье. На конгрессе обсуждались результаты клинического исследования российской разработки – препарата «Лонгидаза». Его испытания проходили с участием 13 медцентров и 160 пациентов со средним возрастом 54 года.

«Согласно результатам исследования, терапия с использованием препарата может улучшать функцию легких», – сообщила хорошую новость заведующая кафедрой терапии Института дополнительного профессионального образования ЮУГМУ Минздрава РФ, д. м. н., проф. Галина Игнатова. По ее словам, положительный эффект препарата был отмечен не только в отношении форсированной жизненной емкости легких, но и в отношении общего физического состояния – снижение одышки, повышение толерантности к физической нагрузке и степени насыщения крови кислородом.

Симпозиум № 33 "Реабилитация при постковидном синдроме"

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ: НОВОСТЬ ПЛОХАЯ

Однако зачастую проблема состоит не в определении подходов к реабилитации пациентов, а в том, что – по словам пульмонолога, д. м. н., проф. Владимира Антонова – никакой реабилитации не происходит вовсе.

Он огорошил всех, признав, что «реабилитация в большинстве случаев присутствует только на бумаге»:

– Все те подходы, которые мы на сегодняшний день имеем, в большей степени хаотичные, хотелось бы их упорядочить, чтобы был единый подход. Выработка и наработка этих подходов сейчас в приоритете, потому что пандемия не останавливается, и таких пациентов с каждым днем все больше.

Медики надеются, что исправить ситуацию поможет повсеместное внедрение единых правил реабилитации постковидных пациентов, а также внедрение новых медикаментозных препаратов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• У 47% пациентов с COVID-19 при их выписке из больницы отмечаются нарушения газообмена

• У 25% определяется снижение общей жизненной емкости легких.