Место Анастасии Заворотнюк в обновленном шоу «Две звезды» заняла Жанна Бадоева: теперь там поют папы, мамы и дети

Фото: Максим ЛИ

В последний раз зрители видели шоу «Две звезды» в 2014 году под Новый год. С тех пор проект был на паузе. И вот теперь возвращается в несколько видоизмененном формате. За категорию любителей в дуэтах шоу теперь будут отвечать кровные родственники: дочки-сыночки.

Фото: Максим ЛИ

Именно они — Родион Газманов, Никита Малинин, Артем Маршал, Денис Повалий и другие — вокалом попытаются ответить на дерзкую народную пословицу про детей талантливых родителей, на которых зачастую отдыхает природа.

Впрочем, многие из «новичков» вовсе не дилетанты: сыновья Газманова и Малинина давно выступают отдельно, а Елизавета Трофимова, как мы помним, пробовала штурмовать шоу «Голос.Дети». Тогда это вызвало волну негодования у зрителя. Интересно, что будет сейчас?

Фото: Максим ЛИ

Вот полный список участников шоу «Две звезды. Отцы и дети»:

1. Наташа Королева и сын Архип

2. Олег Газманов и сын Родион

3. солист группы «Сябры» Анатолий Ярмоленко и дочь Алеся

4. Александр Малинин и сын Никита

5. Сергей Трофимов и дочь Лиза

6. Варвара и сын Ярослав

7. Александр Маршал и сын Артем

8. Михаил Турецкий и дочь Эммануэль

9. Таисия Повалий и сын Денис.

Если предыдущий сезон шоу вела Анастасия Заворотнюк, то в этот назначили Жанну Бадоеву. Помогать ей освоиться в вокальном проекте будет гуру Дмитрий Нагиев.

Фото: Максим ЛИ

— На этом проекте для меня все в новинку, я абсолютно в новой роли, — объяснила Бадоева. — Общаться с таким количеством звезд в неформальной обстановке – это очень здорово. Работать вместе с Димой, потрясающим профессионалом и партнером, стоять с ним на одной сцене – это моя сбывшаяся мечта. Когда папы поют со своими дочерьми или мамы со своими сыновьями – это очень трогательно, песни звучат совершенно по-другому и приобретают какое-то новое прочтение. Мне кажется, это очень интересный проект.

Фото: Максим ЛИ

В первом выпуске программы, который выйдет в эфир в следующее воскресенье, участники споют дуэтом с детьми самые известные песни из собственного репертуара. А в жюри вошли Максим Галкин, Валерия, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.

«Две звезды. Отцы и дети», Первый, с 21 ноября в 17.35