Сбербанк снижает ставки по кредитам до 5% годовых

Во вторник и среду в четверг и пятницу (11 и 12 ноября) пройдет традиционный «Зеленый день» Сбера. В этом году он приурочен к юбилею - 180-летию со дня открытия банка. По этому случаю клиенты смогут получить специальные предложения и скидки. Причем не только от банка, но и от других компаний экосистемы Сбера и ее партнеров.

Так, можно получить взаймы деньги по выгодным ставкам. Для этого нужно подать заявку на кредит наличными 11 или 12 ноября. В этом случае кредит на срок 13 месяцев и больше можно получить по ставке 5% годовых в первый месяц действия договора. А для клиентов с действующей годовой подпиской СберПрайм+ льготная ставка будет зафиксирована на три первых месяца.

«По истечении этого срока, будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки», - говорится в официальном сообщении Сбербанка.

Базовая ставка, кстати, тоже снижена. Для кредитов до 12 месяцев включительно она составит от 8,9% годовых. А для более длинных займов (от 13 месяцев) - от 10,9% годовых.

- Оформление потребительского кредита, как правило, связано с важными событиями, которые требуют дополнительных затрат – отпуск, ремонт, дорогостоящие покупки. И мы понимаем, как важно снизить финансовую нагрузку в первое время после покупки. Поэтому мы решили снизить процентную ставку на этот период, чтобы клиенты могли более комфортно пользоваться нашими продуктами, - пояснил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

При этом специальные предложения есть не только для заемщиков, но и для вкладчиков. Доходность повысится по депозиту «СберВклад Прайм». Предложение актуально для держателей годовой подписки «СберПрайм+». Вклад с повышенной ставкой можно открыть с 11 по 14 ноября. Если положить средства на три года, максимальная ставка составит 6,99% годовых. А капитализация увеличит реальную доходность вклада до 7,75% годовых.

Кстати, помимо банковских скидок можно получить выгоду у других компаний экосистемы Сбера и ее партнеров: Okko, СберМаркет, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. В частности, генеральный директор Okko Максим Евдокимов пообещал, что 11 и 12 ноября обладатели подписок СберПрайм и СберПрайм+ смогут посмотреть бесплатно порядка 2000 фильмов, сериалов, образовательных и развлекательных программ дополнительно к объёму контента в подписке Okko. Самые последние новинки и кинохиты, не включенные в акцию, можно приобрести в обмен на бонусы от СберСпасибо (до 99% от стоимости покупки).

Генеральный директор СберМегаМаркет Соломон Кунин сообщил, что в «Зеленые дни» более 15 000 товаров будут доступны со скидками от 5% до 60%. Также за заказы по ряду позиций клиентам будет начислено до 40% от суммы покупки в виде бонусных рублей программы лояльности СберМегаМаркет, которыми можно оплатить до 50% стоимости следующих заказов. Кроме того, клиенты маркетплейса могут воспользоваться услугой приобретения товаров от «Покупай со Сбером» в рассрочку на более выгодный период — 18 месяцев. Услуга действует при покупке от 3 000 рублей и доступна всем владельцам карт Сбера, подключённым к «Мобильному банку» и «СберБанк Онлайн». Рассрочка не суммируется с промокодами и распространяется не на всех продавцов маркетплейса. Розничные продавцы сегмента малого и среднего предпринимательства при подаче заявки на подключение к СберМегаМаркету на специальном лендинге с 11 по 17 ноября могут получить индивидуальные коммерческие условия — фиксированную ставку 1% на комиссии маркетплейса по товарным категориям на 180 дней.

Информация обо всех скидках и акциях «Зеленого дня» - на сайте www.sber.ru/greenday.