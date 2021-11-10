Для российских инвалидов откроется новое окно возможностей по получению ТСР*

Фото: Shutterstock

В нашей стране разработан и постепенно запускается современный цифровой сервис - электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации. Отвечаем на самые важные вопросы о нем.

В этом году вступил в силу новый механизм обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации - приобретение ТСР с использованием электронного сертификата. В конце сентября 2021 года

Минтруд России совместно с Минцифры России, Федеральным казначейством, Национальной системой платежных карт и Фондом социального страхования (ФСС РФ) сообщили о технологическом запуске системы электронных сертификатов.

Речь идет о новом платежном инструменте для людей с инвалидностью. Такой сервис поможет самостоятельно и с удобством выбирать и приобретать льготные технические средства реабилитации (ТСР). К ним относятся и кресла-коляски, и протезы, и средства ежедневного ухода, и многие другие изделия, которые предоставляются за счет государства, если они предусмотрены в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) либо в программе реабилитации пострадавшего от трудовых травм и профзаболеваний.

27 сентября 2021 года государственная информационная система «Электронный сертификат» открылась для подключения банков и продавцов технических средств реабилитации. Она была разработана Федеральным казначейством, которое обеспечивает развитие, эксплуатацию и является оператором информационной системы.

1 ноября производители и поставщики ТСР встретились с ведущими экспертами рынка и представителями органов власти, чтобы обсудить особенности подключения к электронному сертификату.

Руководитель Департамента ФСС РФ Валерий Иванов отметил, что введение сертификата, безусловно, упростит для людей с инвалидностью получение средств реабилитации, которые им необходимы. «У человека появилось право выбора в многообразии представленных изделий. Электронный сертификат - не замена уже действующим способам обеспечения средствами реабилитации, а дополнение к ним. Выбор остается за гражданином», - подчеркнул представитель ФСС.

«Комсомолка» вместе со специалистами подготовила ответы на самые важные вопросы.

1. Куда обращаться за сертификатом и что иметь при себе?

Законодательство предусматривает максимально простой и быстрый способ получения электронного сертификата на приобретение ТСР.

Заявление о его выдаче можно подать тремя способами:

• при личной явке в территориальное отделение ФСС РФ,

• в МФЦ,

• дистанционно через портал Госуслуг.

При обращении в МФЦ или отделение ФСС понадобятся:

• заявление;

• документ, удостоверяющий личность (паспорт);

• Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) либо Программа реабилитации пострадавшего (если инвалидность наступила в результате трудовой травмы или профессионального заболевания);

• номер карты МИР, выпущенной любым банком.

Для оформления сертификата через портал Госуслуг достаточно будет заполнить заявление в электронной форме и указать реквизиты карты МИР.

2. Что можно будет приобрести?

Действие электронного сертификата распространяется на технические средства реабилитации, предусмотренные программой реабилитации инвалида. Как сообщается

на сайте Минтруда РФ, с помощью сертификата можно будет приобретать, в частности, трости, костыли, опоры и поручни, кресла-коляски с ручным приводом, с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, ортопедическую обувь, противопролежневые матрасы и подушки и др.

На первом этапе электронный сертификат будет применяться для приобретения готовых изделий. Покупка ТСР, которые изготавливаются для инвалида индивидуально под заказ, станет доступна чуть позднее.

3. Как это будет работать?

Чтобы воспользоваться сертификатом, понадобится сделать несколько простых шагов.

• Открыть электронный каталог технических средств реабилитации на сайте ФСС РФ по ссылке: https://ktsr.fss.ru/

• Найти в каталоге необходимый товар - техническое средство реабилитации, предусмотренное индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) либо программой реабилитации пострадавшего.

• Узнать стоимость электронного сертификата на данный товар в своем регионе (где проживает получатель ТСР).

• Посмотреть точки продаж по электронному сертификату на карте и выбрать удобный магазин. Либо заказать изделие онлайн с доставкой.

Важные нюансы:

• Производители ТСР, банки, магазины и другие участники системы реализации продаж ТСР по электронным сертификатам будут подключаться постепенно - по мере этого будет расти наполнение каталога по видам изделий, точкам продаж и т. д.

• При оформлении электронного сертификата деньги на приобретение ТСР будут резервиваться, но не перечисляются на карту МИР напрямую. При оплате картой выбранного изделия, которое предусмотрено в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, средства поступят напрямую продавцу.

4. Как определяется сумма, на которую рассчитан номинал сертификата?

Сумма сертификата будет определяться по цене таких технических средств реабилитации, которые Фонд социального страхования приобрел по государственному контракту для обеспечения граждан. Причем согласно действующему законодательству учитывается последний исполненный контракт в данном регионе. При этом при расчете компенсации по электронному сертификату не используются те закупки, когда поставщик демпинговал.

5. А если понравится изделие подороже?

Человек не обязан покупать технические средства реабилитации в пределах лимита, который установлен по электронному сертификату, поясняют эксперты.

Если получателю ТСР понравится изделие по цене, превышающей номинал сертификата, то все равно можно будет с его помощью оплатить покупку. При этом нужно будет доплатить из собственных средств разницу в цене. Важное условие: это работает, если выбранное изделие соответствует индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида либо программе реабилитации пострадавшего.

*Технические средства реабилитации (кресла-коляски, протезы, сложная ортопедическая обувь, средства ежедневного ухода и др.).