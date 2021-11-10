Как платные подписки в Instagram, Twitter и Telegram изменят социальные сети

Социальные сети грозят превратиться из общедоступного средства связи в предмет роскоши. Фото: Shutterstock

Социальные сети грозят превратиться из общедоступного средства связи в предмет роскоши. Мировые платформы одна за другой вводят платные подписки, наделяя часть пользователей привилегиями. Для этих небожителей доступен виртуальный мир соцсетей без назойливой рекламы, открыт расширенный функционал и недоступные широкому кругу зрителей посты.

На днях стало известно о нововведениях в Instagram. Сотрудники издания TechCrunch заметили, что в разделе «Встроенные покупки» на странице Instagram в AppStore появилась новая строка «подписки в Instagram». Как ранее предупреждали разработчики платформы, благодаря этой функции популярные блогеры смогут делиться с подписчиками уникальным контентом. Например, сторис инфлюенсера будут доступны только его подписчикам. В США стоимость подписки варьируется от 99 центов до 4,99 долларов, в России цена будет единая - 99 рублей.

Кроме того, появятся значки, которые пользователи смогут покупать во время прямых трансляций и таким образом проспонсировать любимого блогера. В российском сегменте цена будет колебаться от 99 до 499 рублей.

О введении платной подписки ранее говорили и владельцы микроблогов Twitter. Тестовая версия Twitter Blue прошла в июне в Австралии Канаде. Новый этап начался в начале ноября на пользователях из США и Новой Зеландии.

Пользователи платной версии платформы смогут читать новостные сообщения без рекламы, быстрее просматривать популярные твиты, а также получат доступ к эксклюзивным иконкам и новым темам. Кроме того, у владельцев платной подписки будет возможность загружать видео продолжительностью до 10 минут. Подписка обойдется в 2,99 долларов в месяц.

В конце октября основатель Telegram Павел Дуров «обрадовал» пользователей тем, что мессенджер готовится к запуску собственной рекламной платформы. Стоимость рекламы будет варьироваться от 2 евро за 1000 показов, а сообщение ограничиваться 160 символами. Правда, те, кто захочет оградить себя от просмотра такого контента, сможет отключить показ рекламы за отдельную плату. Пользователи тут же припомнили обещания Дурова сохранить мессенджер бесплатным, без подписок и рекламы.

Первые объявления появились 6 ноября, а на следующий день стало известно, что рекламные объявления закупили всего 18 каналов. Владельцы крупных каналов предупредили, что не несут ответственность за те рекламные блоки, поскольку повлиять на их появление пока не могут.

Все эти новости заставляют пользователей соцсетей насторожиться: сегодня платная подписка, а завтра и платная регистрация. Может, владельцы платформ войдут во вкус и, поняв, что люди уже плотно подсели на соцсети, сделают их полностью платным?

- Не буду говорить уже о бесплатном сыре в мышеловке, но это обычное дело для бизнеса, а соцсети - это не развлечение, как считают многие пользователи, а самый настоящий бизнес, ориентированный на деньги, - говорит kp.ru шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. - Сначала он тестирует, насколько он нужен потребителю. Привлекает как можно больше пользователей, составляет статистику, после этого он начинает общаться с рекламодателями: «если вы сделаете маленькую рекламу и заплатите деньги, то ваш товар будут покупать». Пользователей приучат, что можно не только переписываться с другом из Австралии, но еще и найти что-то интересное, прочитать отзывы и прикупить, то есть быть полноценным потребителем.