Достоевский против Толстого

Фото: YouTube

Федор Михайлович Достоевский и Лев Николаевич Толстой-между ними 7 лет разницы. Достоевский родился в 1821 году, а Лев Николаевич Толстой родился в 1828 году. Они жили и творили в одно и то же время, но так никогда и не познакомились очно.

Шанс быть представленными друг другу у них был еще в 1878 году. В этом году Владимир Соловьев читал лекцию про Бога человечества в Петербурге и оба писателя на ней присутствовали.

Из воспоминаний Анны Григорьевны Достоевской – это жена Достоевского, мы узнаем, что чета достоевских на лекции заприметила своего тогдашнего друга критика Николая Николаевича Страхова. Страхов дружил и с Достоевским, и с Толстым, но Толстой был все же ему ближе.

И вот на лекции чета Достоевских видит Николая Страхова, машет ему руками, но он к ним не подходит, и никак на них не реагирует. Уже после, когда они вновь встретились со Страховым, они спросили не стряслось ли с ним чего в тот вечер, на лекции, смутился и по своему обычаю не то посмеялся, не то откашлялся:

— Кхе-кхе, случай-то был особенный: я, видите ли, не один был, а с графом Толстым Львом Николаевичем...

— Как! С вами был Толстой!.. — не сумел даже скрыть своего горького изумления Достоевский. — Я, конечно, не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет, но зачем же вы хотя бы не шепнули мне, кто с вами. Я бы хоть посмотрел на него!

— Да разве по портретам не знаете?

— Что портреты... Иногда одного живого взгляда достаточно, чтоб почувствовать человека, запечатлеть его в сердце навсегда. Никогда не прощу вам этого, Николай Николаевич... «Чем вызвана такая холодность?»

Страхов же ответил, что был с Толстым, сослался на то, что Толстой же попросил его ни с кем не знакомить. Уже после смерти Достоевского, встречаясь с женой Достоевского, с Анной Григорьевной, Толстой, узнав об этом, сказал: «Не могло быть». И вроде бы как во всем остался виноват Страхов.

Толстой и Достоевский не только ходили на одни и те же лекции, они и путешествовали в один и те же духовные места. Одним из таких мест стала Оптина Пустынь. Дело в том, что в Оптиной Пустыни были очень известные старцы. Там Федор Михайлович встречался со старцем Амбросием, тем самым, который у Достоевского станет прототипом старца Зосимы в «Братьях Карамазовых».

Писатель отправился в Оптину Пустынь в июне 1878 года после смерти сына Алексея. Его сопровождал Соловьев, и для Достоевского это был важный духовный путь, который он в буквальном смысле преодолевал. Достоевский не только сделал его прототипом одного из самых светлых героев Братьев Карамазовых, но еще и научился манере старца сначала внимательно выслушивать собеседника и как бы входить в его мир, и уже давать совет, исходя из жизненного опыта собеседника.

Толстой тоже общался со Амбросием, но они остались чрезвычайно недовольны друг другом. Лев Николаевич в своем дневнике напишет: -«Учит, а не видит то, что нужно». Амбросий про Толстого сказал: «Горд очень».

Помимо Страхова, о котором говорилось ранее, большую роль в жизни обоих писателей играла Александра Андреевна Толстая. Она была фрейлиной, философом, и оба писателя чрезвычайно ее уважали. Сохранилась обширная переписка между нею и Толстым. И в одном из писем Толстой раскрывает, можно сказать, свой символ веры, суть своего отношения к Богу. Вот показательный отрывок из этого письма:

«Я живу, и мы все живем как скоты. И также и сдохнем. Для того, чтобы спастись от этого ужасного положения, нам дано Христом спасение. Кто такой Христос – Бог или человек? Он то, что он говорит. Он говорит, что он сын Божий, он говорит, что он сын человеческий, он говорит: «Я то, что я говорю вам – я путь и истина».

До Достоевского уже дошли слухи о новом этическом духовном учении Толстого. Он очень хотел его понять и попросил Александру Андреевну растолковать ему это учение. Александра Андреевна сказала «да, конечно, пожалуйста. Приходите ко мне и Вам дам переписанные письма Левочки» - так она называла Льва Николаевича. Федор Михайлович к ней явился, специально, чтобы он мог легко прочитать те духовные письма, которые Толстой ей писал, она ему их переписала. И вот, что она вспоминает про его реакцию «Вижу еще теперь перед собой Достоевского, как он хватался за голову и отчаянный голосом повторял «Не то, не то!» Он не сочувствовал не единой мысли Льва Николаевича». Не смотря на то, он забрал все, что лежало написанное на столе: оригиналы и копии писем Льва. Из некоторых его слов я заключила, что в нем родилось оспаривать желание ложные мнения Льва Николаевича» - так она написала Софье Андреевне Толстой. И еще она Софье Андреевне написала так: «Достоевский, как и Левочка, горел любовью к людям, но как-то шире, без рамки, без материальных потребностей и всех тех мелочей…»

Итак, Толстой остался жить. Достоевский умер. И внешне они кажутся очень разными. Чем они различаются? Прежде всего по происхождению. Достоевский был из древнего, сильного, но уже сильного захудалого рода. Он всю жизнь очень сильно нуждался. Другое дело Лев Николаевич Толстой - семья древняя, очень уважаемая, графская семья, и хотя материальные обстоятельства случались здесь тоже разные, так как Достоевский, Лев Николаевич не бедствовал никогда. У них был, конечно, разный жизненный путь. Федор Михайлович Достоевский прошел семеновский плац, смертный приговор, ружья, которые смотрят прямо в лицо, а позже каторгу. Там он видел самый разный народ, а не только идеализированный народ, который показан в образе Платона Каратаева у Льва Толстова.

Продолжение истории взаимоотношений между Федором Михайловичем Достоевским и Львом Николаевичем Толстым можно узнать на ютьюб-канале «Лекторий Достоевский» в мини-фильме «Достоевский против Толстого», созданном на основе материалов, предоставленных Гаянэ Степанян-филологом, преподавателем в РУДН, автором шести учебников и учебных пособий, посвященных истории русской литературы.