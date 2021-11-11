Как спасают больных коронавирусом в резервном госпитале на ВДНХ в Москве: фоторепортаж из «красной зоны»

Новейшее оборудование помогает врачам спасать жизни.
Фото: Иван МАКЕЕВ
ВДНХ - любимое место для прогулок москвичей всех возрастов. Уникальная архитектура, современное парковое пространство и море развлечений на любой вкус. Но мало кто знает, что чуть в стороне от оживленных аллей здесь расположился резервный госпиталь для больных ковидом - отделение ГКБ №24.
«Поступление больных не останавливается, это люди разного возраста: и молодые, и пожилые. Большая часть пациентов - невакцинированные. И за счет этого тяжесть их состояния оставляет желать лучшего. Врачи работают каждый день не покладая рук. Какие могут быть рекомендации? Необходимо вакцинироваться, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих близких. А также важно соблюдать необходимые меры предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома. Такие ограничительные меры помогут разорвать цепочку вируса и стабилизировать ситуацию с коронавирусом», - говорит Светлана Рустамовна Зейналова, Заместитель главного врача ГКБ №24, руководитель резервного госпиталя на ВДНХ.
Работы у врачей много: постоянно на ногах, все время бегом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пост медсестры в терапевтическом отделении.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Большая часть пациентов - не вакцинированная.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Зарядка помогает восстановиться после тяжёлой болезни.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Реанимационное отделение временного госпиталя на ВДНХ.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вирус не щадит ни молодых, ни старых.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Больным необходимо обильное питье.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Врач готовит пациента к исследованию ЭКГ.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За новым пациентом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Терапевтическое отделение временного госпиталя на ВДНХ.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Врачи каждый день борются за жизни пациентов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вот они, герои "красной зоны".
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новые пациенты поступают постоянно.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За белыми халатами скрываются настоящие ангелы.
Фото: Иван МАКЕЕВ