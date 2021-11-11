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Здоровье11 ноября 2021 20:16

Как спасают больных коронавирусом в резервном госпитале на ВДНХ в Москве: фоторепортаж из «красной зоны»

За работой врачей в «красной зоне» наблюдал фотокорреспондент «Комсомольской правды» Иван Макеев
Авторы (2):
Иван МАКЕЕВ
Александр ШПАКОВСКИЙ
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Новейшее оборудование помогает врачам спасать жизни.

Новейшее оборудование помогает врачам спасать жизни.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ВДНХ - любимое место для прогулок москвичей всех возрастов. Уникальная архитектура, современное парковое пространство и море развлечений на любой вкус. Но мало кто знает, что чуть в стороне от оживленных аллей здесь расположился резервный госпиталь для больных ковидом - отделение ГКБ №24.

«Поступление больных не останавливается, это люди разного возраста: и молодые, и пожилые. Большая часть пациентов - невакцинированные. И за счет этого тяжесть их состояния оставляет желать лучшего. Врачи работают каждый день не покладая рук. Какие могут быть рекомендации? Необходимо вакцинироваться, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих близких. А также важно соблюдать необходимые меры предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома. Такие ограничительные меры помогут разорвать цепочку вируса и стабилизировать ситуацию с коронавирусом», - говорит Светлана Рустамовна Зейналова, Заместитель главного врача ГКБ №24, руководитель резервного госпиталя на ВДНХ.

Работы у врачей много: постоянно на ногах, все время бегом.

Работы у врачей много: постоянно на ногах, все время бегом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пост медсестры в терапевтическом отделении.

Пост медсестры в терапевтическом отделении.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Большая часть пациентов - не вакцинированная.

Большая часть пациентов - не вакцинированная.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Зарядка помогает восстановиться после тяжёлой болезни.

Зарядка помогает восстановиться после тяжёлой болезни.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Реанимационное отделение временного госпиталя на ВДНХ.

Реанимационное отделение временного госпиталя на ВДНХ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирус не щадит ни молодых, ни старых.

Вирус не щадит ни молодых, ни старых.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Больным необходимо обильное питье.

Больным необходимо обильное питье.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач готовит пациента к исследованию ЭКГ.

Врач готовит пациента к исследованию ЭКГ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За новым пациентом.

За новым пациентом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Терапевтическое отделение временного госпиталя на ВДНХ.

Терапевтическое отделение временного госпиталя на ВДНХ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи каждый день борются за жизни пациентов.

Врачи каждый день борются за жизни пациентов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот они, герои "красной зоны".

Вот они, герои "красной зоны".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые пациенты поступают постоянно.

Новые пациенты поступают постоянно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За белыми халатами скрываются настоящие ангелы.

За белыми халатами скрываются настоящие ангелы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

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