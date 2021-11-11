Гроб с телом жертвы коронавируса в одной из больниц Бухареста, Румыния. Фото: REUTERS

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) обнародовала горькую для Европы статистику: смертность от коронавируса в этой части света всего лишь за неделю выросла на 10%. При этом Старый свет остается единственным местом на Земле, где уровень заболеваемости также неуклонно растет.

Дания

В сентябре Дания стала первой европейской страной, отменившей все ограничительные меры, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса. Но некоторые из этих мер решено вернуть, и теперь в бары, кафе и рестораны, а также другие точки общепита в Дании можно будет попасть только при предъявлении сертификатов о вакцинации или медицинской справки о перенесенном COVID-19. Причиной возврата ограничений стал рост заболеваемости коронавирусом.

ФРГ

Власти страны подтвердили очередной пик заражений коронавирусом. Германия который день подряд обновляет максимум по количеству новых инфицирований COVID-19. На утро вчерашнего дня коэффициент заражаемости составил 232,1 случая на 100 тыс. населения, при этом всего лишь месяц назад, в октябре он равнялся куда меньшему показателю – 66,1.

Израиль

Израильские СМИ чуть было не спровоцировали панику в мире, когда объявили, что правительство еврейского государства готовится к распространению нового штамма коронавируса, получившего название «омега». На деле же, «омега» - придуманный враг, главный предмет ситуативного обсуждения и симулятивных учений, который проведут профильные службы Израиля с целью проверки своей готовности к возможному продолжению пандемии из-за появления более опасного штамма COVID-19.

Статистика по коронавирусу в мире

Данные на 11 ноября 2021 года:

Всего заболевших 251 314 939

Всего умерших 5 071 155

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 104 503 Умерших: 39 312

Всего:

Заболевших: 46 768 814 Умерших: 758 646

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 142 003 Умерших: 4 205

Всего:

Заболевших: 9 451 717 Умерших: 142 772

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 012 844 Умерших: 30 112

Всего:

Заболевших: 8 764 713 Умерших: 245 794

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 781 190 Умерших: 5 905

Всего:

Заболевших: 8 317 394 Умерших: 72 713

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 573 251 Умерших: 15 096

Всего:

Заболевших: 3 277 772 Умерших 78 865

По данным Университета Джона Хопкинса.