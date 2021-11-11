Гроб с телом жертвы коронавируса в одной из больниц Бухареста, Румыния.
Фото: REUTERS
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) обнародовала горькую для Европы статистику: смертность от коронавируса в этой части света всего лишь за неделю выросла на 10%. При этом Старый свет остается единственным местом на Земле, где уровень заболеваемости также неуклонно растет.
Дания
В сентябре Дания стала первой европейской страной, отменившей все ограничительные меры, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса. Но некоторые из этих мер решено вернуть, и теперь в бары, кафе и рестораны, а также другие точки общепита в Дании можно будет попасть только при предъявлении сертификатов о вакцинации или медицинской справки о перенесенном COVID-19. Причиной возврата ограничений стал рост заболеваемости коронавирусом.
ФРГ
Власти страны подтвердили очередной пик заражений коронавирусом. Германия который день подряд обновляет максимум по количеству новых инфицирований COVID-19. На утро вчерашнего дня коэффициент заражаемости составил 232,1 случая на 100 тыс. населения, при этом всего лишь месяц назад, в октябре он равнялся куда меньшему показателю – 66,1.
Израиль
Израильские СМИ чуть было не спровоцировали панику в мире, когда объявили, что правительство еврейского государства готовится к распространению нового штамма коронавируса, получившего название «омега». На деле же, «омега» - придуманный враг, главный предмет ситуативного обсуждения и симулятивных учений, который проведут профильные службы Израиля с целью проверки своей готовности к возможному продолжению пандемии из-за появления более опасного штамма COVID-19.
Данные на 11 ноября 2021 года:
Всего заболевших 251 314 939
Всего умерших 5 071 155
США
За последние 28 дней:
Заболевших: 2 104 503 Умерших: 39 312
Всего:
Заболевших: 46 768 814 Умерших: 758 646
Великобритания
За последние 28 дней:
Заболевших: 1 142 003 Умерших: 4 205
Всего:
Заболевших: 9 451 717 Умерших: 142 772
Россия
За последние 28 дней:
Заболевших: 1 012 844 Умерших: 30 112
Всего:
Заболевших: 8 764 713 Умерших: 245 794
Турция
За последние 28 дней:
Заболевших: 781 190 Умерших: 5 905
Всего:
Заболевших: 8 317 394 Умерших: 72 713
Украина
За последние 28 дней:
Заболевших: 573 251 Умерших: 15 096
Всего:
Заболевших: 3 277 772 Умерших 78 865
По данным Университета Джона Хопкинса.