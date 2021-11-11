Покорила Милан: Алина Кабаева впервые за долгое время вышла в свет

Алина Кабаева прилетела в Милан на спортивный кинофестиваль. Фото: кадр видео.

Алина Кабаева в последнее время нечасто появляется на публике. Но ради высшей награды международного фестиваля в Милане знаменитая спортсменка сделала исключение. Алина прилетела в Италию на 39-й Международный кинофестиваль спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021, где ей вручили золотой Венок почета. Эта награда считается спортивным «Оскаром». Решение о ее присуждении принимает Международная федерация кино и телевидения в области спорта. В нее входят представители 123 стран.

Кабаевой вручили золотой Венок почета - эта награда считается спортивным «Оскаром». Фото: кадр видео.

Высокую награду Алине вручили за популяризацию спорта и приобщение к нему молодежи. С 2009 года Кабаева ежегодно проводит благотворительный международный детский фестиваль «Алина», помогающий юным гимнасткам продемонстрировать свои таланты и получить уроки мастерства от олимпийской чемпионки. Миланский спортивный кинофорум традиционно награждает выдающихся атлетов, артистов, общественных деятелей за продвижение спорта, и в этом году выбор экспертного жюри пал на Кабаеву.

Для церемонии награждения 38-летняя Алина выбрала достаточно романтичный образ. Спортсменка вышла на сцену в белом платье-миди с цветочным принтом, украшенном на груди черным бантом. В ушах у Кабаевой сияли серьги-кольца с крупными жемчужинами. К слову, именно в этих серьгах Алина появилась на публике в прошлый раз, когда в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» прокомментировала ситуацию с Диной Авериной, которую засудили на Олимпиаде в Токио. Видимо, это любимое украшение спортсменки.

Для церемонии награждения Алина выбрала достаточно романтичный образ. Фото: кадр видео.

Приз за популяризацию спорта Алине вручили девочки из сборной Италии по художественной гимнастике. Получив золотой Венок почета, Кабаева показала спортивному сообществу видеофильм с самыми яркими эпизодами детских выступлений, отметив, что «Алина» - это уникальный фестиваль.

- Во-первых, у нас учувствуют дети. Во-вторых, в зале у нас сидят дети. Дети из интернатов, дети из спортивных школ. И все эти билеты распространяются бесплатно, - рассказала олимпийская чемпионка в интервью Первому каналу. - И всегда, когда девочки выходят на помост, я говорю: «Не волнуйтесь, вы делаете праздник для детей». Дети делают праздник для детей.

Миланский спортивный кинофорум традиционно награждает выдающихся атлетов, артистов, общественных деятелей за продвижение спорта. Фото: кадр видео.

Напомним, Алина Кабаева уже семь лет занимает должность председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». Олимпийская чемпионка сменила спорт на медиа-бизнес, но по-прежнему поддерживает юных гимнасток. Ежегодно накануне 1 июня - Дня защиты детей - благотворительный фонд Алины Кабаевой проводит детский фестиваль художественной гимнастики «Алина». Чемпионка всегда лично принимает участие в подготовке фестиваля: репетирует с девочками номера и делится с будущими гимнастками секретами мастерства. Последние два года - в 2020-м и в 2021-м фестиваль «Алина» не проводился из-за пандемии коронавируса.