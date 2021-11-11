Анна Семенович призналась, что полтора года жила в гостевом браке с иностранцем

Вокруг Анны всегда много поклонников. Фото: Инстаграм.

Анна Семенович – одна из самых знойных артисток на российской сцене. Неудивительно, что вокруг нее всегда вьются толпы поклонников. Причем не только отечественных. Певица рассказала, что полтора года жила с иностранцем в гостевом браке.

- В свое время у меня был мужчина, который жил за границей. У нас был гостевой брак, и меня в тот момент это устраивало. Отношения длились полтора года, мы не отчитывались друг перед другом. Мне хотелось радости, веселья, счастья, и я получала все это. Здесь нет ничего плохого, ведь надо делать то, что ты хочешь, - разоткровенничалась 41-летняя Семенович в интервью Иде Галич на МУЗ-ТВ.

Сейчас исполнительница настроена решительно: она ищет не просто партнера для романтических приключений, а отца своего будущего ребенка. За певицей ухаживают сразу два кавалера, и самая пышногрудая звезда нашего шоу-бизнеса пока не определилась, кого из них предпочесть.

- Мне нужен мужчина, которому я рожу ребенка. Мне надо, чтобы он был хорошим отцом. Серьезно подхожу к своему выбору. У меня есть пара достойных претендентов. Один человек — молодой предприниматель, он не из шоу-бизнеса, все пробивается ко мне. Второй — постарше, тоже бизнесмен — я склоняюсь к нему. Но молодой очень настырный. Сейчас у нас стадия ухаживания, держим кулачки, - шутит Анна.

Певица заморозила свои яйцеклетки и теперь сможет родить в любой момент. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несмотря на многочисленные романы, артистка никогда не была замужем. Певица уверена, что у нее еще обязательно будет семья и дети.

- Меня можно осуждать , что в 40 лет я еще не замужем, и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Живу так как хочу. Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем , с кем мне будет в кайф, ведь я умею кайфовать от жизни! – рассказала как-то экс-«Блестящая» в Инстаграме.

Разборчивость звезды легко объяснима, ведь Семенович – завидная невеста. Артистка говорит, что не могла бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше ее. К тому же Анна – владелица дорогой недвижимости. Несколько лет назад она стала обладательницей шикарной квартиры в центре Москвы площадью в 170 квадратных метров. Известно, что квартиру певице подарил ее бывший возлюбленный, банкир Иван Станкевич. Недвижимость стала прощальным презентом на их расставание. Артистка всерьез рассчитывала выйти за бизнесмена замуж, но в итоге они разошлись.

Певица уже сделала первый шаг к будущему материнству: месяц назад она заморозила яйцеклетки. Семенович говорит, что планирует стать мамой уже в следующем году. Но если не сложится, благодаря замороженным яйцеклеткам она сможет это сделать в любой момент.

- Я думаю пока родить традиционным способом, а если через десять лет я захочу еще детей, а своих яйцеклеток уже не будет, то смогу взять замороженные. Но не исключаю, что могу воспользоваться ими и уже в ближайшее время. Я всегда хотела девочку, но главное, чтобы ребенок был здоров, поэтому сын - это тоже будет очень хорошо, - рассказывала звезда в интервью «КП».