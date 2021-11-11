Трансгендеры в Швеции помолодеют

Если законопроект пройдет, Швеция пополнит список стран, в которых разрешена смена пола несовершеннолетним Фото: Shutterstock

Минздрав Швеции подготовил новый законопроект, который предусматривает юридическую смену пола детьми с 12 лет с согласия их родителей.

Прежде всего это будет означать официальное изменение пола во всех документах.

На данный момент подобное действие в Швеции разрешено с 18 лет. И разрешение родителей при этом уже не требуется, а вот справка от врача должна быть. Кроме того, для хирургического вмешательства по смене пола нужно заключение специальной комиссии.

Если же нововведения утвердят, комиссия станет лишней – для операции будет достаточно направления от семейного доктора. Правда, сами операции так и будут проводить не раньше, чем с 18 лет.

Похожий законопроект в Швеции уже появлялся 3 года назад, тогда камнем преткновения стало положение о том, что операции по смене пола могли быть разрешены с 15 лет без согласия родителей или опекунов ребенка.

На этот раз формулировки несколько смягчили и, соответственно, проект имеет все шансы быть получить статус закона.

– Для человека важно иметь возможность жить с тем полом и идентичностью, которые он сам определяет. Изменение половой идентификации в реестре населения – это не то же самое, что медицинское вмешательство в гениталии, – заявила министр соцзащиты королевства Лена Халленгрен.

Если законопроект пройдет, Швеция пополнит список стран, в которых разрешена смена пола несовершеннолетним. Сейчас это доступно в Великобритании, Дании, Норвегии и США.

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