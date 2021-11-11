«Я – единственный выживший»: Путешественник во времени утверждает, что в 2027 году человечество погибнет

Владелец аккаунта утверждает, что он - путешественник во времени, застрявший в 2027 году

Пользователь TikTok стал размещать на своей странице видеоролики, на которых запечатлен пустынный испанский город.

Владелец аккаунта утверждает, что он - путешественник во времени, застрявший в 2027 году. И, по его словам, он – единственный выживший на Земле.

– Меня зовут Хавьер, и я один в мире, – значится на странице пользователя с красноречивым ником unicosobreviviente («единственный выживший»).

В видеороликах, загруженных Хавьером, есть здания, машины, даже голуби. А вот людей нет.

По заявлению парня, на Земле случилась катастрофа, и он остался единственным ее жителем. Наверное, именно поэтому он так упрямо скрывает свое лицо.

Впрочем, Хавьер не объясняет того факта, каким именно образом он публикует видео из 2027 года сейчас.

С другой стороны – все это не так уж важно, поскольку у Хавьера более 6 миллионов подписчиков, а каждый его ролик буквально сразу же набирает десятки и сотни тысяч просмотров, лайков и комментариев.

Некоторые пользователи пытаются разоблачить креативного тиктокера, утверждая, что свои видео он снимает в определенное время, тщательно выбирая безлюдные места. Кроме того, недавно его обвинили в редактировании видеоматериалов. Но, так или иначе, за новинками от Хавьера следят многие, а некоторые его ролики действительно выглядят несколько пугающе.

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