Известного музыканта Юрия Звездного держали в заложниках из-за 15 тысяч рублей

Несколько дней назад Юрий Звездный обратился с заявлением в полицию Фото: ВКонтакте

45-летний Юрий Звездный — известный музыкант, композитор и автор-исполнитель. Около 30 лет мужчина занимается творчеством и даёт концерты вместе с коллективом, который создал совместно со своей супругой. Группу причисляют к отечественному андеграунду, а сам Юрий гордится тем, что создал собственное музыкальное направление.

Несколько дней назад Юрий Звездный обратился с заявлением в полицию. Музыкант был сильно встревожен и рассказал полицейским, что двое мужчин долго держали его в заложниках и требовали деньги.

— Пострадавший сообщил, что в помещении ресторана на улице Шаболовка неизвестные насильно удерживали его, выдвигая требования имущественного характера о передаче денежных средств в сумме 14 800 рублей под угрозой физической расправы, — сообщил источник kp.ru.

Всё продолжалось довольно долго, а угрозы от незнакомцев становились всё красочнее. Но несмотря на запугивания, музыкант платить вымогателям не собирался. Нужной суммы у артиста с собой всё равно не было. Когда ситуация утомила не только Юрия, но и тех кто требовал от него деньги, последние решили взять с музыканта хоть что-то. Мужчины достали из кармана Звёздного кошелёк и покинули заведение.

— У потерпевшего открыто похитили принадлежащий гражданину кошелек с денежными средствами в сумме 3 100 рублей, — сообщил источник kp.ru.

После случившегося музыкант сразу отправился в полицию и описал напавших на него людей. По данному факту завели уголовное дело, а самих вымогателей задержали уже на следующий день.

— По подозрению в совершении преступления задержаны 37-летний уроженец Тверской Области и 41-летний житель Москвы. Один из подозреваемых ранее был осуждён по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", — сообщил источник kp.ru

Cейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе пока не известно, как музыкант оказался в ресторане во время локдауна.