Виталий Коротич: Американцам очень хочется устроить маленькую войнушку в Европе? Но их «мечты» разобьются о выдержку России

Виталий Коротич на фоне своих советских и российских наград у себя на даче в Подмосковье Фото: Александр ГАМОВ

...Виталий Алексеевич, пока не забыл - а какую фотографию поставить, допустим, в этот раз к нашей с вами беседе?

- Какую угодно. Сами выберете. (шутит) Если бы вы меня захотели представить какой-нибудь девушке, какую бы фотографию ей показали?

- Я тогда поищу - может, то, что я снимал на даче у вас. Можно?

- Просто все… Какой Коротич есть, такой есть. А мне хочется быть покрасивше. (смеётся) Спасибо! Пока...

- Стойте - стойте, пару-тройку вопросов.

- Вот он я, да.

- Вот просто по нашей с вами повестке сразу несколько таких новостей. Вы в курсе? Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию во всех провокациях в Донбассе. В том числе, в передвижении войск на украинской границе. Об этом он заявил во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Вот. И он почему-то, как это ни странно, выразил обеспокоенность тем, что Москва может повторить ошибку 2014-го, когда Россия якобы “накопила силы вдоль границы, пересекла ее, проникла на суверенную территорию Украины».

- В каком, они говорят, это было году? В 2014-м?

- Но такого вообще никогда не было. И странно, что… Как бы это вот вы - на фоне новостей о заходе кораблей американских в Черное море, - прокомментировали?

- Знаете, в чем дело? Мне кажется, что каждый человек всегда устанавливает себе какие-то рамки собственного поведения, так сказать, собственноручно. В зависимости от своего воспитания и так далее.

То же самое с государственной... (линией). Государство, по мере своих сил, определяет свои пределы, пределы своей компетенции. Соединенные Штаты никак не могут отвыкнуть от того, что им до всего есть дело. Наверное, это нормально. Наверное, надо, чтобы любая страна интересовалась тем, что происходит в мире, но Соединенные Штаты при этом всех поучают и объясняет, как себя надо вести.

Интересно, что один раз даже архипослушные украинские власти сделали заявление о том, что по их наблюдениям (это было неделю назад), никаких особенных российских сил на границе у них не имеется.

- Да, такое заявление было, точно!

- Сейчас все больше говорят о том, что, все-таки, американцам (не знаю, мне бы очень не хотелось в это верить) очень хочется устроить маленькую войнушку где-нибудь в Европе, чтобы тут повоевали, попортили друг другу территорию, бюджеты, население, все остальное... И - все это было бы далеко, далеко за океаном, далеко от них.

И вот сейчас, я не хочу в это верить, повторяю, но, действительно, на Черном море стоят военные корабли стран НАТО и Соединенных Штатов, естественно. Вот.

Сегодня корабль, качающийся где-нибудь там, в Черном море, запросто может крылатыми ракетами дострелить куда угодно. До Донбасса - запросто.

И вот ходят слухи, особенно в Украине, пускают их просто неимоверно энергично... Я получил несколько писем от своих знакомых из Киева - о том, что у них говорят...

- И что же?

- А то, что - вообще нечего там сейчас какие-то мирские дела делать, что-то еще... И что - могут начать войну, наверное, начнется она где-нибудь еще до конца этого года. И поэтому…

- Это кто, интересно, вам пишет? Просто интересно.

- Мне пишут многие… Последнее такое письмо я получил от одного кинокритика их Киева. У нее свои проблемы, не хватает денег там, еще чего-то, но она пишет, что все вокруг говорят, что какими-то мирскими делами заниматься не надо, скоро будет война.

И вот, вы знаете, вот так вот внезапно нарастает такое ощущение...

В Украине сейчас с правительством и его усилиями очень плохо, не хватает - ни чем печки топить, ни чем на металлургических комбинатах металл плавить. Не хватает ни угля, ни газа, ни отопления для домов. В Киеве дома наполовину отапливаются чуть-чуть, да и то электричество отключают время от времени. Людям плохо.

- Это вам тоже пишут, да?

- Это мне все пишут, да. Конечно, это плохо. Конечно, кто-то в этом виноват. У нас традиционно находили кого-то виноватым.

С начала года это были определенные национальности, меня очень беспокоит, когда у нас и сейчас начинают находить национальные приметы у тех, кто не дает нам жить хорошо. Какие-то социальные приметы именно национальные.

- Вот еще. Извините, я перебиваю, чтобы успеть. Вот Блинкен пообещал Кулебе, что Штаты продолжат поставки летальных вооружений.

- В том-то и дело. Они продолжают поставки именно летальных вооружений, то есть, вооружений, необходимых для того, чтобы убивать.

Это уже (средства) не оборонные..

То есть, понимаете, в чем дело? Что бы ни происходило, если бы у меня сегодня заболел живот, и я был бы американским гражданином, в этом тоже можно было бы обвинить Россию. Сегодня - что бы ни происходило во всем мире, очень удобно все это сваливать на Россию.

Ага, нечем топить, значит? Россия! Там мигранты накопились на границе? (Белорусско-польской. - А.Ян.) Это - опять Россия. И так далее, и так далее.

Это очень похоже на неудачный брак, когда жена во всем обвиняет мужа, начиная от плохой погоды и кончая пригоревшей картошкой.

- Понятно. Скажите, пожалуйста, вот мы перекинули с вами мостик к России. В последние дни были очень яркие заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова и, вообще, чувствуется, что Москва проявляет такую невиданную выдержку. Вы, как человек, который хорошо знаете характер и американцев... И, я бы сказал, поведение украинской власти, тоже вам, в общем-то, понятно... Как бы вы оценили позицию России в этой вот ситуации?

- Знаете, мне очень хочется верить, я почти уверен в том, что ни Россия, ни Соединенные Штаты не хотели бы столкнуться в стрельбе друг в друга. И, если в Черном море «катаются» американские корабли, наш президент говорит о том, что их можно видеть в прицел... Но очень не хотелось бы, чтобы эти прицелы были уже приведены в боевую готовность, и шла стрельба.

Я верю, что ни Соединенные Штаты, ни Россия этого не хотят.

- Но вот что хочет Украина?

- Понятия не имею. Понимаете, я думаю, что для того, чтобы выпутаться из этой ситуации... Надо прежде видеть карой-то выход.

Ведь исторически в Украине бывало все. И бывали ситуации, когда, начиная где-то с ХVII века, а то и раньше, оказывались во всем виноваты евреи. Я помню, что были еврейские погромы когда-то, потому что они не подавали в кабаках, в корчмах на закуску не кошерное сало и ветчину.

Все, что угодно можно придумать как предлог.

Потом были такие вот ситуации, когда, в общем-то, в несчастьях народа были виноваты уже какие-то классовые враги: там немцы, то есть, буржуи, еще кто-то, еще что-то.

Понимаете, в чем дело? Неумение смотреть на себя и нести ответственность за свои поступки – что примуле сейчас украинской власти - очень опасное состояние.

- А США и Россия?

- Соединенные Штаты и Россия сегодняшняя, мне кажется, обладают умением останавливаться вовремя. И отвечать за свои поступки. Молодое же государство - Украина - такими способностями не обладает.

- Ну, у России выдержки хватит, да? Как вы считаете?

- Хватит. И мне хочется верить, что Соединенные Штаты тоже не заинтересованы в том, чтобы стать инициаторами заварухи.

Но вот что случится с Украиной, которая еще недостаточно опытна и в государственном отношении, и во всех других делах, во многом живет за счет чужого оружия, которое им сейчас присылают, за счет чужих денег, которые берутся взаймы, за счет всего остального, что надо будет отрабатывать... Я очень боюсь, что им подскажет кто-нибудь способ отработки, который может заключаться в столкновении с Россией. И я очень бы этого не хотел. Потому что, не представляю, как могут Россия и Украина стрелять друг в друга. И такое представление - далеко не только у меня одного. И поэтому - выдержки должно хватать у всех.

Очень хотелось бы, чтобы ее хватило у Украины, когда у Америки и России (продолжаю верить) выдержки для того, чтобы выстоять и, все-таки, не дойти до военного прямого конфликта, должно хватить. Верил в это. И продолжаю верить.

А вот что будет с Украиной? Понятия не имею.

- Спасибо огромное. Привет супруге. До свидания.