Как Дмитрий Шепелев заразился COVID-19: «Среди нас был человек с поддельным паспортом о вакцинации»

Дмитрий Шепелев заболел после путешествия. Фото: канал «Россия»

38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев вакцинировался от ковида более полугода назад. Собирался ревакцинироваться, но не успел. Шепелев переболел COVID-19 в легкой форме (без температуры и поражения легких), по словам Дмитрия все обошлось без последствий для здоровья, благодаря «Спутнику».

В октябре Дмитрий Шепелев и его гражданская жена Екатерина летали на неделю в Италию. Там они прошли обучение в кулинарной школе на вилле в Сицилии. Такое полезное развлечение для богачей в кулинарной школе Ники Белоцерковской стоит – 8200 евро (за человека). Плюс номер на вилле – 2700 евро, перелет – 45 тыс. руб. В результате поездка на двоих стоила телеведущему почти два миллиона рублей. А после возвращение он заболел.

Сейчас Дмитрий получил отрицательный тест – он уже здоров. Поэтому решился рассказать свою ковидную историю. Шепелев написал в инстаграме: «Я и еще около десяти человек заразились одновременно во время путешествия. Несмотря на то, что мы сдавали тесты перед вылетом и по прилету, сейчас большинство из нас склоняются к мнению, что причина заражения оказалась очень простой. Среди нас был человек с поддельным паспортом о вакцинации. Пусть это останется нашими догадками, это не имеет сейчас существенного значения. Но важно другое - желание обмануть систему приводит к неприятным и стыдным последствиям: один человек врет - 10 болеют». Скорее всего, такими осторожными словами Дмитрий Шепелев старается подстраховаться и не подставить коллегу по путешествию. Если бы он не владел информацией о поддельном сертификате, то не стал бы писать эту версию. К сожалению, «герои», которые своими преступными действиями подвергают опасности окружающих – теперь встречаются нередко. Вот и Шепелев пострадал.

Шепелеву повезло: «Мои симптомы были похожи на легкую простуду: небольшой насморк и головная боль. Никакой температуры. И всё. В остальном я чувствовал себя ну в общем даже хорошо! Я разумеется сел на самоизоляцию. Вызвал врача, сдал кровь, принял решение поддерживать организм витаминами и самыми простыми нетоксичными препаратами. И уже через шесть дней я получил отрицательный тест. Самое неприятное, что произошло: примерно на неделю у меня пропало обоняние и вкус».

Дмитрий назвал причину такого везения: «Мой ковид был похож на легкую прогулку. И главная причина этому – вакцина (это был Спутник), которую я сделал весной. Знаю, многие набросятся на меня типа: зачем делать, если все равно заболел? Так вот именно за тем, чтобы не загибаться от температуры и не страдать от лютых последствий».

Сейчас Шепелев уже снимается, занимается детьми и домашними хлопотами. Никаких последствий для здоровья после ковида у него нет. Телеведущий советует: «Я уже вернулся на прежнюю скорость и не ощущаю последствий. Мой дружеский совет всем и каждому простой - пожалуйста, вакцинируйтесь! Ради себя, ради своей семьи, ради детей. Не обманывайте и не обманывайтесь. И будьте здоровы».