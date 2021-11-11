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Происшествия11 ноября 2021 13:27

«Не боись, тут мелко!». Последние минуты жизни двух охотников на Камчатке попали в объектив видеорегистратора

Они хотели переехать реку на машине, но утонули. Видео, на котором они спорят за минуту до смерти попал в соцсети
Авторы (2):
Милана СОКОЛ
Милана СОКОЛ
Оксана КРУЧЕНКО
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Глупой смертью закончилась вылазка на природу троих мужчин на Камчатке.

Глупой смертью закончилась вылазка на природу троих мужчин на Камчатке.

Глупой смертью закончилась вылазка на природу троих мужчин на Камчатке. 55-летний Дмитрий - житель Петропавловска-Камчатского, 59-летний Павел и их 73-летний приятель, имя которого пока неизвестно, поехали приятно провести время в лесах в окрестностях реки Плотникова в Усть-Большерецком районе: поохотиться, порыбачить. По данным регионального управления МВД, дело было 7 ноября недалеко от села Апача. Как пишет «КП»- Владивосток», через четыре дня жуткое видео трагедии, которая с ними случилась по глупости – по- другому не скажешь – попало в соцсети.

На нем запечатлены последние минуты жизни приятелей. Этот ролик снял видеорегистратор, установленный на машине «Тойота -Хайлюкс-Сурф», на которой охотники вздумали форсировать реку. Возможно, приятели присмотрели на противоположном берегу реки место для рыбалки.

Все могло бы обойтись, если бы Дмитрий не стал слушать Павла и настоял бы на своем. Ведь он не советовал лезть в воду и призывал к здравому смыслу, но безрезультатно. На видео видно, как Паша ходит вдоль берега, долго всматривается вдаль, оценивает течение и дно, а потом предлагает проехать прямо через реку. Хотя всего в трех километрах от того места, где произошел несчастный случай, есть мост, по которому спокойно можно перебраться на другой берег.

-Вот здесь поедем, не боись, тут мелко, - настаивает уверенный в своей правоте Павел. – Вот дорога.

-Я против. Я бы не поехал… , - пытается урезонить друга Дмитрий, но тому все ни по чем. Он уверен, что внедорожник справится.

В итоге Дмитрий сдается. Павел жмет на газ и уже через пару секунд машина заваливается на бок.

Мужчины ругаются на чем свет стоит.

-Машину утопили! – сокрушается Дмитрий. – Говорил же, не надо ехать.

-Газ запал, - нервничает Павел.

-Вправо крути! ты руль не крутишь!

- А я куда?

-Уже вода здесь. Все!

Слышно, как вода заполняет салон. Машина тонет.

-Что делать-то? -паникует Дмитрий.

-Что делать, вылезать…, - отвечает ему Павел.

-Дверь не открывается, - это последние слова Димы.

Секунда - и в поле зрения регистратора одна вода….

Этот ролик снял видеорегистратор, установленный на машине «Тойота -Хайлюкс-Сурф», на которой охотники вздумали форсировать реку.

Этот ролик снял видеорегистратор, установленный на машине «Тойота -Хайлюкс-Сурф», на которой охотники вздумали форсировать реку.

Ни Дмитрий, ни Павел спастись не смогли. Их мертвые тела позже вытащили спасатели. А 73-летний друг погибших такой дурацкой смертью охотников выбрался из тонущей машины живым. Он сидел на заднем сидении и у него было чуть больше времени сориентироваться: машина погружалась в воду носом.

Чудом спасшийся охотник и вызвал экстренные службы.

ЧППроисшествия: ЧП