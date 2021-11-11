«Не боись, тут мелко!». Последние минуты жизни двух охотников на Камчатке попали в объектив видеорегистратора

Глупой смертью закончилась вылазка на природу троих мужчин на Камчатке.

Глупой смертью закончилась вылазка на природу троих мужчин на Камчатке. 55-летний Дмитрий - житель Петропавловска-Камчатского, 59-летний Павел и их 73-летний приятель, имя которого пока неизвестно, поехали приятно провести время в лесах в окрестностях реки Плотникова в Усть-Большерецком районе: поохотиться, порыбачить. По данным регионального управления МВД, дело было 7 ноября недалеко от села Апача. Как пишет «КП»- Владивосток», через четыре дня жуткое видео трагедии, которая с ними случилась по глупости – по- другому не скажешь – попало в соцсети.

На нем запечатлены последние минуты жизни приятелей. Этот ролик снял видеорегистратор, установленный на машине «Тойота -Хайлюкс-Сурф», на которой охотники вздумали форсировать реку. Возможно, приятели присмотрели на противоположном берегу реки место для рыбалки.

Все могло бы обойтись, если бы Дмитрий не стал слушать Павла и настоял бы на своем. Ведь он не советовал лезть в воду и призывал к здравому смыслу, но безрезультатно. На видео видно, как Паша ходит вдоль берега, долго всматривается вдаль, оценивает течение и дно, а потом предлагает проехать прямо через реку. Хотя всего в трех километрах от того места, где произошел несчастный случай, есть мост, по которому спокойно можно перебраться на другой берег.

-Вот здесь поедем, не боись, тут мелко, - настаивает уверенный в своей правоте Павел. – Вот дорога.

-Я против. Я бы не поехал… , - пытается урезонить друга Дмитрий, но тому все ни по чем. Он уверен, что внедорожник справится.

В итоге Дмитрий сдается. Павел жмет на газ и уже через пару секунд машина заваливается на бок.

Мужчины ругаются на чем свет стоит.

-Машину утопили! – сокрушается Дмитрий. – Говорил же, не надо ехать.

-Газ запал, - нервничает Павел.

-Вправо крути! ты руль не крутишь!

- А я куда?

-Уже вода здесь. Все!

Слышно, как вода заполняет салон. Машина тонет.

-Что делать-то? -паникует Дмитрий.

-Что делать, вылезать…, - отвечает ему Павел.

-Дверь не открывается, - это последние слова Димы.

Секунда - и в поле зрения регистратора одна вода….

Этот ролик снял видеорегистратор, установленный на машине «Тойота -Хайлюкс-Сурф», на которой охотники вздумали форсировать реку.

Ни Дмитрий, ни Павел спастись не смогли. Их мертвые тела позже вытащили спасатели. А 73-летний друг погибших такой дурацкой смертью охотников выбрался из тонущей машины живым. Он сидел на заднем сидении и у него было чуть больше времени сориентироваться: машина погружалась в воду носом.

Чудом спасшийся охотник и вызвал экстренные службы.