«В ее сумке было больше сотни презервативов»: Что известно о матери, бросившей двоих детей в фуре незнакомого дальнобойщика

На трассе в Ивановской области Ирина вместе с дочкой и сыном голосовала на дороге. Подвести мамочку с детьми решил дальнобойщик Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти трое суток полиция ищет 37-ленюю уроженку города Иваново Ирину С., которая подбросила двои детей совершенно незнакомому ей дальнобойщику. Все случилось еще 8 ноября. На трассе в Ивановской области Ирина вместе с дочкой и сыном голосовала на дороге. Подвести мамочку с детьми решил дальнобойщик. Ирина вместе с детьми забралась в кабину фуры, которая двигалась в сторону Москвы. Но до столицы так и не доехали.

- В Орехово-Зуевском районе Московской области женщина вышла из машины под предлогом похода в туалет и пропала. Детей позже в полицию привез водитель грузовика, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Восьмилетнюю девочку и ее трёхлетнего братика сразу же увезли в больницу. У брошенных детей диагностировало ОРВИ. Они до сих пор ждут, что мама за ними вернется. Но, похоже, зря. По всему выходит, что женщина умышленно бросила детей, а если говорить языкам закона – оставила их в опасности.

- По данному факту проводится проверка. Личность матери уже установлена. Ведется работа по ее розыску. Кроме того, следствие устанавливает личность отца детей, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Мамаша-кукушка официально не была замужем. С дочкой и сыном она жила в городе Иваново и никогда нигде официально не работала. По одной из версий, женщина могла быть проституткой.

- В сумке, которую она забыла в фуре было обнаружено более сотни презервативов, - сообщил собственный источник kp.ru в правоохранительных органах.

Сейчас за судьбу детей отвечают органы опеки. Кроме того, ситуацию на контроль взяла детский омбудсмен Подмосковья.

- Дети в больнице, но к счастью, их жизни ничто не угрожает. Мы следим за ситуацией и оказываем детям всю необходимую помощь, - сообщила kp.ru Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области.