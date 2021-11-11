Кристина Асмус объяснила причину любви к Олегу Меньшикову: «За то, что у меня всегда главные роли»

В свой день рождения народный артист уволил больше десяти артистов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

8 ноября был день рождения у Олега Меньшикова. Ему исполнился 61 год. Народный артист пышно отпраздновал некруглую дату в ресторане, куда пригласил Данилу Козловского, Александра Петрова, Стасю Милославскую, Александру Бортич, балерину Марию Александрову и солиста Большого театра Владислава Лантратова, режиссера Евгения Писарева и многих других знаменитостей. После праздника Меньшиков поделился фотоотчетом с мероприятия. «Олег Меньшиков сногсшибателен и прямо светится изнутри, как тысяча солнц», - написали его фолловеры.

Поздравила «шефа» актриса Кристина Асмус. Она написала большой пост в своем микроблоге: «За 10 лет нашей работы, дружбы и тёплых доверительных отношений не было ещё ни дня, чтобы я не встретила Олега Евгеньевича словами: «Как вы потрясающе выглядите!» И ни разу эти слова не были сказаны просто из вежливости. Олег Меньшиков всегда невероятно стильно выглядит, у него всегда горит глаз, он всегда улыбается и сшибает своей энергией всё пространство!

Олег Евгеньевич!!! Наш капитан!!! Спасибо вам за поддержку во всем, за невероятную веру в меня, за то, что всегда отвечаете на смс, за то, что у меня есть возможность выбирать, за то, что к вам не страшно идти в кабинет, за то как сильно вы любите людей и как горите своим делом, за то, что у меня всегда главные роли и за то, что с вами никогда не бывает безвыходных ситуаций! Как же сильно я вас люблю! Как верю вам! И за вами хоть на край света. С Днём рождения, Шеф!»

Многие люди в этот день наговорили Меньшикову комплиментов: «Бесконечно талантливый, красивый, обаятельный, уникальный, непостижимый. Пусть всё в жизни складывается по задуманному вами сценарию...».

И действительно, как будто бы кто-то услышал эти пожелания. В день рождения Олега Меньшикова были уволены из Театра им.Ермоловой 11 артистов. Это вторая партия из так называемого «расстрельного списка». Напомним, несколько месяцев назад стало известно, что в Театре им.Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков, грядет сокращение штата. Так решило руководство театра – в целях экономии бюджета в период пандемии коронавируса. Около 20 артистов, не занятых в репертуаре, попали под сокращение.

Месяц назад была уволена первая партия артистов, среди них: Николай Токарев, Мария Бортник и Елена Папанова... Они уже судятся с администрацией театра. Сейчас подтянулась вторая партия. Всего 13 артисты подают свои иски в суд. Они-то уверены, что Меньшиков праздновал не только свой день рождения, но и сокращение труппы. Главное, чтобы Олег Евгеньевич не переусердствовал с ликованием.