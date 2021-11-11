Дмитрий Чернышенко: Конгресс молодых ученых станет знаковой площадкой для определения приоритетов российской науки

Дмитрий Чернышенко

Конгресс молодых ученых пройдет 8-10 декабря 2021 года в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Мероприятие станет одним из ключевых событий Года науки и технологий, объявленного по инициативе Президента России Владимира Путина в 2021 году.

Конгресс молодых ученых объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников. Регистрация участников открыта на сайте Конгресса.

- Объявленный Президентом России Год науки и технологий ознаменован яркими и содержательными событиями: в регионах стартовало создание карбоновых полигонов, российский модуль «Наука» пристыковался к Международной космической станции, началось строительство установки класса мегасайенс — Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», спущено на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М» — уникальный корабль с технологией безэкипажного судовождения и много других открытий. Ключевым финальным мероприятием Года науки станет Конгресс молодых ученых в Сириусе. В рамках него будут подведены итоги прошедших тематических месяцев и определены приоритеты российской науки на будущие годы. Для всех нас важно, чтобы высокая планка этого года не снижалась. Уверен, наши молодые исследователи способны подхватить эстафету фундаментальных достижений великих российских ученых. Именно конгресс станет площадкой для содержательного диалога разных поколений ученых по основным направлениями научно-технологического развития страны. Вместе мы обсудим планы по созданию условий для работы молодежи в научной сфере, которые обеспечат процветание российской науки и удержание лидерских позиций России в мире, — прокомментировал заместитель председателя Правительства, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

На конгрессе представят основные результаты Года науки и технологий в России. Отдельное внимание будет уделено тематическим месяцам, проведение которых стало одной из главных особенностей этого Года. Так, март Года науки и технологий был посвящен новой медицине, апрель — освоению космоса, май — «Новым вызовам и угрозам. Безопасности». В июне главной темой стали «Новые производственные материалы и технологии». Освещались темы «Связанности территорий и освоения пространства» (июль), «Климата и экологии» (август), «Генетики и качества жизни» (сентябрь), «Энергетики будущего» (октябрь), «Искусственного интеллекта» (ноябрь) и «Человека, природы, общества и технологий» (декабрь). Сценарии месяцев составлялись на стратегических сессиях с привлечением ведущих ученых и представителей технологических компаний. Такие сценарии представляли собой справочники, содержащие информацию о передовых разработках, основных задачах, научных центрах, основных мероприятиях и интересных фактах, связанных с темой месяца. В октябре один из сценариев был презентован на «Российской энергетической неделе», вошедшей в план основных мероприятий Года науки и технологии. Другие сценарии месяцев были представлены на пресс-конференциях, а также опубликованы на сайте годнауки.рф в разделе «О годе».

В рамках деловой программы Конгресса молодых ученых пройдут круглые столы, сессии, дискуссии и обсуждения в других форматах по различным тематикам научно-исследовательской деятельности. Участники конгресса получат возможность презентовать свои инициативы в области науки и технологий, а также рассказать о современных научных достижениях и разработках, соответствующих месяцам Года науки и технологий.

Мероприятие будет проходить с учетом всех требований Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Организаторами конгресса молодых ученых выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Фонд Росконгресс. Оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации – АНО «Национальные приоритеты».