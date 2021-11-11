«У энергетиков, как и у алкоголя, нет безопасных доз»

В природе хватает растений, которые веками использовались как энергетики. Индейцы поднимали боевой дух и силы с помощью падуба парагвайского (проще - мате). На Востоке пили крепкий бодрящий чай (не чета тем, что мы завариваем из пакетиков). В Африке употребляли орехи кола. Европейцы создали подобные стимуляторы в ХХ веке в виде энергетических напитков. Не прошло и 100 лет - а весь мир уже бьет тревогу, призывает сократить потребление энергетиков, где-то вообще запрещают их продажу. Что не так с энергетическими напитками? Давайте разберемся.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Сначала в Европе энергетики продавали как лекарство. Так, в 1929 году в Великобритании пациентам в больницах давали энергетический напиток на основе глюкозы для ускорения выздоровления, а в открытую продажу энергетики поступили только в 1980-х.

Из чего состоят энергетики?

В составе современных энергетических напитков нет запрещенных веществ, и в основном встречаются: кофеин, сахар, аминокислоты таурин и L-карнитин, витамины группы В, экстракты женьшеня, гуараны или мате. Правда, если рассматривать эти вещества как ингредиенты энергетических напитков, проблема не в них самих, а в их гигантских количествах, сомнительных химических соединениях и большом количестве добавленного сахара. Посмотрите, как воздействие безобидного и даже полезного вещества меняется при передозировке.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Энергетик попадает в организм и заводит нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы. В возбужденном состоянии организм работает с повышенной нагрузкой, в кровь выбрасывается большая доза адреналина, вызывая эйфорию. Человек чувствует прилив сил и становится гиперактивным, однако это состояние кратковременное. В скором времени потребуется новая порция адреналина. Потом еще одна. Так организм начинает работать на износ.

Энергетик - стресс для организма

Что происходит, когда человек опустошает баночку энергетика, вливая в себя этот коктейль, в котором количество каждого ингредиента превышает физиологически безопасный? Рассказывает Наталья Карамнова, кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России.

- Энерготоники - этот полностью рецептурный продукт, который не содержит натуральных ингредиентов. Благодаря жидкой форме они максимально быстро усваиваются организмом. Коктейль из кофеина, таурина, большого количества витаминов группы В вызывает у человека ощущение «бодрости». На самом деле это стрессовое возбуждение в организме, которое выхолащивает нервную систему и сопровождается спазмом - сужением сосудов. Как правило, после употребления таких напитков повышается артериальное давление. И если у человека есть заболевания сердца или сосудов, риск развития инфаркта или инсульта на фоне употребления энергетических напитков усиливается многократно.

Самый вредный ингредиент

Сахар и так признан белой смертью, а в энерготониках его присутствие настолько опасно, что об этом надо рассказать отдельно!

Опасность №1 - риск развития сахарного диабета

- Сахар, как и углекислый газ, который тоже содержится в напитках, - это стимулятор, ускоряющий усвоение продукта. А в составе энергетических напитков практически каждый элемент является и проводником, и легко усвояемым продуктом. - объясняет Наталья Карамнова. - Быстрое усвоение большого количества сахара приводит к моментальному повышению уровня глюкозы крови после употребления такого напитка. Для организма это стресс, и в ответ он сразу же запускает нейтрализующий механизм - вырабатывает инсулин, чтобы нормализовать уровень глюкозы крови. При употреблении жидких форм продукта все происходит мгновенно. Защитный механизм выработки инсулина быстро изнашивается, ломается, а это прямой путь к развитию сахарного диабета.

Опасность №2 - риск развития ожирения

- Организм вырабатывает инсулин и быстро утилизирует излишки глюкозы в ближайшую жировую ткань, увеличивая ее в объеме, - так возникает абдоминальное ожирение, которое сопровождается не только увеличением талии, но и образованием жировой капсулы, окутывающей жизненно важные внутренние органы (печень, поджелудочную железу и др.) Это приводит к кислородному голоданию и снижению работы внутренних органов.

Опасность №3 - кариес

- При употреблении сладких газированных напитков риск возникновения кариеса увеличивается многократно, - предупреждает Наталья Карамнова. - Энерготоники создают идеальные условия для моментального его возникновения. Кислоты, которые содержатся в углекислом газе, разъедают зубную эмаль, делают ее очень рыхлой, сахар проникает в микротрещинки и создает питательную среду для развития бактерии - процесс кариеса запущен.

Энерготоники вызывают зависимость?

- Энергетические напитки обязательно будут вызывать привыкание, - подтверждает специалист. Это и нервно-эмоциональная зависимость, и физиологическая потребность. Вариант один - волевым решением убирать эти продукты из рациона питания. Чтобы не было резкого синдрома отмены, можно заменить энергетические напитки приемом фруктов. Фрукты содержат большое количество натуральных сахаров, и процесс их употребления будет напоминать организму «эффект сахара» из энерготоников, но в абсолютно безопасной форме, поскольку в составе фруктов присутствуют еще и пищевые волокна, сдерживающие быстрое усвоение сахаров. В целом это обеспечит организм энергией и бодростью за счет вкусных и полезных источников - фруктов.

С чем категорически несовместимы энергетические напитки?

С алкоголем

- Эти два напитка сами по себе вредны для здоровья. Энерготонику удается замаскировать влияние алкоголя, из-за чего человек теряет контроль над количеством выпитого. Неудивительно, что случаи алкогольного отравления, связанного с употреблением энергетиков, не редкость.

С тренировками

- Энергетик вызывает кратковременное сужение сосудов, и силовые нагрузки, которые сопровождают спортивные занятия, только усилят этот эффект. Поэтому риск возникновения инфаркта или инсульта возрастает в геометрической прогрессии, если кто-то решит взбодриться перед тренировкой баночкой энергетика.

Чем заменить энергетический напиток?

Есть ситуации, в которых просто жизненно необходимо взбодриться быстро и надолго. Например, нужно срочно ехать за рулем на дальнее расстояние, а на дворе ночь. Или работать в незапланированную ночную смену, дежурить у постели тяжелобольного. Баночка энергетика в таких случаях не повредит? Наш эксперт в этом вопросе непреклонна:

- Как и в случае с алкоголем, нет абсолютно безопасного количества энергетических напитков! Любое количество несет риск. Нет такой дозы энерготоника, которую рекомендовали бы врачи. В случае крайней необходимости безопасно для организма выбрать один натуральный продукт, обладающий тонизирующими качествами (пример: экстракт женьшеня) и употреблять без каких-либо дополнений (сахар). Безопасный аналог можно найти всегда, пример: слабо заваренный иван-чай комнатной температуры.

ТРИ НАИВНЫХ ВОПРОСА О КОФЕИНЕ

Кофеин - один из основных стимуляторов в энергетических напитках. Он же содержится и в кофе, который часто используют для того, чтобы взбодриться. Можно ли сравнивать кофе и энергетик?

- Кофе - натуральный напиток. И в нем содержится небольшое количество пищевых волокон, которое замедляет процесс усвоения. Ингредиенты в составе энергетика не натуральные, и там нет ничего, что препятствовало бы моментальному усвоению.

Кофе тоже может вызывать зависимость?

- Да. Например, у молодежи популярны различные вариации кофе с молоком и сливками - латте, капучино, моккачино и т. п. Это тоже своего рода зависимость, аналогичная зависимости от энергетических напитков, и объясняется она углеводной составляющей в виде молока или сливок. Если кофе, то свежесваренный, черный. И лучше всего совмещать его с сухофруктами, орешками или ягодами (в любом виде). Высокое содержание пищевых волокон в этих продуктах - препятствие для моментального усвоения стимулирующих веществ, эффект тонизации будет и,кстати, продержится он дольше, - советует Наталья Карамнова.

- В каком количестве кофеин безопасен для здоровья?

- Рекомендуемого количества нет, но есть безопасный уровень - он эквивалентен 3 - 4 чашкам одинарного эспрессо в день.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Кому энергетические напитки могут нанести большой вред:

- Беременные и кормящие женщины

- Дети

- Пожилые люди

- Люди с нарушением сна, склонным к депрессиям, резким перепадам настроения и имеющим высокие психоэмоциональные нагрузки.