Ржевский победил Наполеона, а Зеленский - Гальцева

Такое решение можно было бы только приветствовать. Кино это – на редкость несмешная пошлятина, исполненная вся в жанре "ниже пояса"

Украина одержала новую перемогу. На территории Незалежной запретили к показу фильм "Ржевский против Наполеона". Тот самый, в котором нынешний президент Владимир Зеленский сыграл роль французского императора. Ну, как запретили? Скорее, не разрешили к показу.

Такое решение можно было бы только приветствовать. Кино это – на редкость несмешная пошлятина, исполненная вся в жанре "ниже пояса". Но дело тут совсем не в соображениях нравственности и морали, а следствие политического решения. Нет, Зеленскому не стало стыдно за свою трактовку Наполеона. Просто в этой ленте одну из ролей второго плана (можно даже сказать – эпизодических) исполнил российский комик Юрий Гальцев. Именно его 6 октября 2015 года включили в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, поскольку он поддержал воссоединение Крыма с Россией.

Можно сказать, что Зеленский в данном случае победил Гальцева. Точно так же, как несколькими днями ранее Минкульт Украины внес в "черный список" угроз Украине пародиста из России Максима Галкина. Причем, Галкин не отличается особо патриотической позицией, а его прегрешения перед Киевом, судя по всему, заключаются в пародии на Зеленского в статусе президента. Стратегическая перемога. Есть в списке угроз Украине и ныне живущие Валерия, Чичерина, Пенкин, Розенбаум, Газманов и многие другие. Но особенно успешно у Киева получается бороться с умершими российскими деятелями культуры – Элиной Быстрицкой, Иосифом Кобзоном, Василием Лановым, Олегом Табаковым, Ириной Богачевой, Владимиром Меньшовым, Валентином Гафтом, Станиславом Говорухиным и т.д. Которые умерли (давно или недавно), но и мертвые несут в себе угрозу национальной безопасности Незалежной.

Ситуация с фильмом "Ржевский против Наполеона" не блещет оригинальностью. На Украине уже запрещали фильм "8 первых свиданий" с участием Зеленского из-за съемок там также угрожающей нацбезопасности страны Екатерины Варнавы, но Зеленский еще не вступил на пост президента. Там же вырезали из снятого "Служебного романа. Наше время" (где Зеленский исполнил еще одну главную роль) все сцены с Иваном Охлобыстиным для телепоказа. Поскольку Охлобыстин ого-го какая угроза этой самой безопасности. Но кто мог подумать, что Зеленский в разгар президентской каденции так ополчится на Ржевского? Или на Наполеона. Ой, на того самого Гальцева. И последнему теперь есть чем гордиться.

Нет, конечно, в свете современных европейских тенденций на Украине могут снять новое кино, например, "Ржевский не против Наполеона". И поставить возрастное ограничение "18+". Главное, не снимать в нем Гальцева или Галкина. И, вообще, никого из России лучше не снимать. Вдруг да потом скажет что-нибудь не то.

Как сказал один из хорошо знавших Зеленского по "Кварталу 95" его бывший коллега по артистическому цеху: "Зеленский очень ранимый. Он болезненно реагирует на критику после того, как стал Президентом. Поэтому ему запрещают читать Facebook и комментарии, чтобы он не расстраивался". И мог бы Владимир Александрович, апеллируя к своей тонкой душевной организации, использовать реальный шанс прикинуться "психическим", сославшись на запрещенный ныне на Украине фильм, в котором он сыграл французского императора. Но он им не воспользовался.

Кого бы еще Украине теперь победить? Глаза разбегаются – много в России артистов, писателей, музыкантов…