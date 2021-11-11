Пенный змий. Как не попасть в лапы пивного алкоголизма

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…Моя 55-летняя бывшая соседка - взрослая женщина, мать и уже бабушка - рассказывала, что плохо спит, часто видит кошмары, и только пиво помогает ей уснуть и отдохнуть ночью. Уверяла, что 0,5 литра пенного напитка - это вообще не та доза, с которой может начаться привыкание. Спустя несколько месяцев я случайно зашла к ней домой и увидела целую батарею пустых пивных бутылок разного калибра. А еще - женщину с изможденным лицом и мешками под глазами, уверявшую, что она в последнее время высыпается как никогда раньше. Разговоры о том, что с пивом надо завязывать, пресекались на корню: «Пивного алкоголизма не бывает!» Знаете, а ведь она права. Нет алкоголизма с привязкой к конкретному напитку.

- Понятие «пивной алкоголизм» - преимущественно бытовое. Связано оно с тем, что у некоторых людей пиво - основной алкогольный напиток, который они пьют. Но официально такого диагноза нет, - сразу расставил точки над i Борис Горный, ведущий научный сотрудник отдела первичной профилактики неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России. - Есть алкогольная зависимость - заболевание с четкими критериями, обозначенными международной классификацией болезней. И там нет понятия «пивной алкоголизм», как и «водочный алкоголизм», «винный алкоголизм» и т. д.

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Почему к пиву привыкают легко и незаметно?

На это есть несколько причин:

- Пиво часто позиционируется как безобидный и даже в чем-то полезный напиток.

- Пенный напиток содержит небольшое количество алкоголя.

- Пиво вызывает легкое опьянение, и на первых порах после его употребления нет тяжелых последствий, как после напитков покрепче: головная боль, тошнота, подавленное настроение и т. д.

- Пивные алкоголики (позволим себе все же иногда употреблять этот бытовой термин) очень редко «доходят до ручки», деградируя, теряя человеческий облик, способность нормально выполнять свою работу.

Привычка погружаться в состояние легкого опьянения, от которого «ничего не будет», приводит к психологической зависимости от пива, и это самая большая проблема пивного алкоголизма.

А что происходит на самом деле?

«Безобидный» напиток действует на организм разрушительно, причем медленно и исподтишка.

- Пиво - слабоалкогольный напиток, поэтому связанные с ним проблемы со здоровьем могут развиваться длительное время. Но симптомы психической и физической алкогольной зависимости общие для всех алкоголиков, независимо от спиртного напитка - будь то пиво, водка или что-то еще.

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По каким местам пиво бьет больнее всего?

Пристрастие к пиву затрагивает все органы и системы человеческого организма, но больше всего страдают:

Сердце. Тот, кто наслаждается легким опьянением от пива, должен знать, что с каждым бокалом его сердце постепенно увеличивается в объеме, его стенки и полости утолщаются, сердечная мышца становится дряблой и хуже качает кровь, в ней развиваются некрозы. Такое сердце еще называют пивным, бычьим или баварским. Немецкий профессор Боллингер дал ему описание на основании вскрытия трупов пивоваренных рабочих. А вы думали, что в странах, где потребление пива стало культом, от него не болеют? Как бы не так.

Мозг. Из-за любого алкоголя клетки головного мозга отмирают. Пиво не исключение. Напротив, это еще большее зло, потому что кроме всех прочих вредных веществ присутствует кадаверин - подобие трупного яда. Чем больше пива попадает в организм, тем больше страдает интеллект и приближается слабоумие.

Гормональная система. Пиво подавляет у мужчин выработку главного мужского гормона тестостерона. Последствия - женоподобная фигура с округлыми бедрами, заметным животиком и выразительной грудью. Глядя на такую «коррекцию», трудно согласиться, что пиво - мужской напиток, как утверждает реклама. А вот женщины действительно становятся мужественнее. При регулярном употреблении пива их голос грубеет, над губой пробиваются «пивные» усики. К тому же риск бесплодия или рака молочной железы стремительно растет. А половое влечение снижается как у мужчин, так и у женщин, употребляющих много пива.

Печень и желудок.

Пивные возлияния держат печень в постоянном напряжении. Непрерывная работа по детоксикации алкоголя приводит к очаговым воспалениям, жировой инфильтрации и циррозу. Достается и желудку. В ответ на регулярное раздражение слизистой он включает механизм самозащиты, вырабатывая все больше и больше слизи. А когда этот ресурс иссякнет, нарушается пищеварение, пища застаивается в кишечнике, вызывая боль. Рак толстой кишки - одно из последствий неумеренного потребления пива.

Почки.

Пиво обладает хорошим мочегонным эффектом. А значит заставляет почки работать в авральном режиме. Мало того, что усиленными темпами из организма вымываются полезные вещества, так еще и почечные сосуды слабеют, есть большой риск кровоизлияния.

Типичные заболевания пивного алкоголика:

- Алкогольный гепатит и цирроз печени

- Синдром «пивного сердца» (кардиомиопатия)

- Варикозное расширение вен

- Гастрит или язва желудка

- Хронический панкреатит

- Ожирение (в частности, в области живота)

- Рак толстой кишки.

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СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Организм устает прокачивать огромное количество жидкости

- Пиво - калорийный напиток. Поэтому любовь к пенному напитку приводит к появлению пивного живота. А наличие в пиве женских гормонов фитоэстрогенов также способствует увеличению жировых отложений. И даже приводит к гормональным нарушениям, снижению либидо, - добавляет Борис Горный. - Еще одна особенность пива - его, как правило, пьют литрами. Из-за больших объемов жидкости возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, почки, печень, поджелудочную железу. Это, можно сказать, еще один отрицательный момент, связанный с употреблением слабоалкогольных напитков. К примеру, чтобы достичь эффекта эйфории, который возникает от двух рюмок водки, надо выпить бутылку пива.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ ПИВНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

- Тучное, рыхлое тело

- Мешки под глазами

- Шумное тяжелое дыхание

- Лицо синюшного цвета

- Специфический запах ацетона или моченых яблок (признак нарушения работы поджелудочной железы).

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Тяжелые последствия «легкого» напитка

От употребления пива хронический алкоголизм развивается в три раза быстрее, чем от крепкого алкоголя - это подтвердили нескольких исследований, проводившихся в разных странах. Но при этом зависимость от пива особенная, на первых порах не предвещающая ничего трагичного. У пивных алкоголиков нет тяжкого похмелья, они, как правило, не выпадают из жизни из-за своего пристрастия, не рушат карьеру. Пока нет серьезных проблем со здоровьем, человека сложно убедить отказаться от пива. Полная победа над «пенным змием» - это большая психологическая работа.

Избавиться от пивной зависимости сложно, но при поддержке специалиста и собственной силы воли можно покончить с «пенным змием» раз и навсегда. Первый шаг - осознать, что есть проблема.

Избавиться от пивной зависимости можно только радикально. То есть отказаться от пива полностью. Большинство алкоголиков не могут вернуться к состоянию, когда можно выпить бокал-другой пива и на этом остановиться. А вот совсем отказаться от употребления алкогольных напитков могут! Даже хроническим алкоголикам, которые пили много лет, удается справляться с этой зависимостью.

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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Почему пиво сравнивают с наркотиком

Один из обязательных ингредиентов пива - хмель. А это растение, как выяснилось, является ближайшим родственником конопли, из которой получают такие известные наркотики, как марихуана и гашиш. Наркотические веществ в хмеле хоть и в меньшем количестве, но содержатся. Поэтому опьяняющий эффект от пива такой особенный, а привыкают к нему быстрее, чем к другим алкогольным напиткам. Со временем человек уже не представляет себе отдыха и релакса без бутылочки пива, а избавиться от этой зависимости ему сложнее, чем от пристрастия к более крепким напиткам.

ТЕСТ

А вы независимы?

Если вы или ваши знакомые любите пиво и регулярно его употребляете, ответьте честно на несколько вопросов, чтобы проверить силу вашей привязанности к напитку.

Если на два вопроса ответ был «да» - возможна алкогольная зависимость.

Если вы положительно ответили на три-четыре вопроса - высока вероятность алкогольной зависимости.