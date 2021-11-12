COVID-19 все активнее маскируется под другие болезни и все сильнее бьет по детям

Заболеваемость и смертность от коронавируса в нашей стране по-прежнему держатся на очень высоком уровне. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость и смертность от коронавируса в нашей стране по-прежнему держатся на очень высоком уровне. При этом возбудитель инфекции постепенно меняет свои свойства, что отражается, в том числе, на внешних признаках болезни. Об этом и других важных моментах, которые влияют на ход эпидемии, рассказал в эфире программы «Антиковид» на радио «Комсомольская правда» доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Дмитрий Еделев.

«ВЗРОСЛЫЕ, НЕ УБИВАЙТЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ»

На этой неделе в Москве стартовала третья фаза клинических исследований вакцины против коронавируса для подростков. Она называется «Спутник М» и содержит те же компоненты, что «Спутник V», но в дозировке 1/5 от взрослой. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, прививка для детей 12-17 лет может быть зарегистрирована уже к концу нынешнего года. Но если в России до сих пор так много противников вакцинации среди родителей - насколько велики шансы успешно организовать прививочную кампанию для подрастающего поколения? Ведь его представители, как уже четко доказано, являются активными переносчиками «Дельта-штамма» коронавируса.

- Дети не только переносят инфекцию, но и сами тяжело болеют. Сегодня детские отделения, особенно в региональных больницах - это фильм ужасов, - говорит Дмитрий Еделев. - Родителей-антиваксеров стоило бы отправлять туда на экскурсию. Представьте ситуацию: грудничок, которому нет года жизни, лежит весь синий, открывает ротик, чтобы вздохнуть, но не может, потому что у него от ковида «сгорели» легкие.

Шесть таких отделений находятся в детском хирургическом центре в Иркутске, сейчас перепрофилированном под ковид. Прекращена полностью медицинская помощь детям с другими заболеваниями, потому что места заняты ковидными грудничками. Главврач больницы выходит и в отчаянии говорит: взрослые, которые не привились, умирайте сами, но не убивайте ваших детей! Вакцинируйтесь наконец!

«СВОЮ ВАКЦИНУ НЕ ХОТИМ, ЗА ИНОСТРАННОЙ МЧИМСЯ»

- Как вы считаете, почему наши люди, не желая прививаться здесь, отправляются в Черногорию, Хорватию, Венгрию, чтобы уколоться зарубежными вакцинами? Работает принцип «заграничные джинсы всегда лучше советских»?

- Наше население слишком долго жило в убеждении, что мы не способны произвести ничего толкового. Не можем пошить джинсы, не производим мобильные телефоны, хорошее медицинское оборудование. Попробуйте найти русский чайник, чтобы вскипятить воду. Вы его не найдете. Поэтому, когда говорят, что русская вакцина самая лучшая, люди отвечают: да вы тут нам кипятильник сделать не можете, а про вакцину, биотехнологическое изделие, сказки рассказываете.

- Что же будет с лекарствами от ковида? На этой неделе стало известно, что очередной этап испытаний прошел препарат «Мир», на который возлагают большие надежды.

- Каждые полторы-две недели выходят новости, что появилось очередное лекарство-панацея от коронавируса. Но ни одной внятной публикации, научного исследования с убедительными доказательствами эффективности таких лекарств до сих пор нет. И я не думаю, что в ближайшее время появится действительно высокоэффективный препарат против SARS-CoV-2. Поэтому главным способом борьбы с ковидом остается и будет вакцинация.

- А в чем проблема с лекарствами? Вакцин уже вон сколько сделали, новые испытывают, в том числе, для впрыскивания в нос.

- Открою вам страшную тайну. В этом году исполнится 17 лет прообразу той вакцины, которую мы сегодня используем («Спутник V». - Ред.). В 2004 году была разработана прививка против SARS-CoV-1, старшего брата нынешнего коронавируса. Поэтому говорить о создании принципиально новой вакцины я бы не стал. Наши ученые успешно модернизировали уже испытанную, прошедшую огромный путь вакцину, а не создали абсолютно новую с нуля. Так же поступили и разработчики «оксфордской» вакцины от AstraZeneca.

То есть технология уже давно известна. И я не совсем понимаю, почему у нас засекретили все постпрививочные реакции. Мы знаем осложнения, которые возникают на векторные вакцины («Спутник», AstraZeneca), хорошо изучили их и умеем лечить. Делать из этого едва ли не государственную тайну, наверное, ошибка. Доверия людей это точно не прибавляет.

На самом деле сегодня в нашей стране госпитализируется не более 20% заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

«СОПЛИ ПУЗЫРЯМИ ДВЕ НЕДЕЛИ ПОДРЯД»

- Недавно профессор НИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная заявила, что первые симптомы ковида все больше стали напоминать ОРВИ, обычные простуды, либо кишечный грипп. Получается, появились сопли - сразу нужно делать тест на коронавирус?

- Да, сейчас нужно поступать именно так. На днях я смотрел пациентку, которой никогда бы не поставил диагноз «COVID-19». Классический длительный ринит. Еще в народе это называется «сопли пузырями» вторую неделю подряд. Никаких других проявлений. Температура до 37 градусов. Вроде бы обычная ОРВИ, но выздоровления не происходит. На всякий случай, понимая, что такой длительности ОРВИ не может быть (стандартный срок простуды - 7 дней. - Ред.), делаем тест на ковид. Результат положительный.

Сегодня у нас все больше и больше пациентов с так называемыми ОРВИ-версиями ковида. Вирус начинает маскироваться под менее опасные болезни, но при этом смертность от него, увы, не уменьшается. Это характерно для ситуации, когда возбудителя инфекции слишком много в окружающей среде.

- Получается, способность вируса вызывать тяжелые формы болезни не ослабевает?

- Мы не видим падения смертности, но нет и радикального роста. То есть по смертности ковид «завис». Это очень мудрое «решение» вируса. Потому что, если он будет вызывать большую летальность, то быстрее уйдет из окружающей среды вместе с погибшими хозяевами. Вместо этого SARS-CoV-2 нашел равновесное состояние, когда и не уходит, и не возвращается. Доказательством этого является то, что в нашей не привитой стране нет ни одной закончившейся волны. Вам любой инфекционист скажет, что волна – это когда вспышка возникла и закончилась. У нас ни разу не было, чтобы она закончилась. Волна возникает, начинает спадать, затем снова нарастает. Это уже даже не волны, а такие американские горки, на которых нас качает. Вирус к нам приспособился, мы стали основными источниками его жизни. К сожалению, это печальная реальность, с которой надо смириться.

- А чем и когда закончится пандемия?

- Если мы все будем правильно себя вести, вакцинируемся, то сможем снизить потери от вируса до приемлемого минимума. Если не привьется большинство, то умрет огромный слой населения – минимум 20% невакцинированных.

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Не слишком ли часто зараженных забирают в больницы?

- Дмитрий Аркадьевич, в соцсетях сейчас бурно обсуждают пост одного из публицистов о том, что больных с ковидом в России далеко не всегда оправданно госпитализируют. Мол, много избыточных случаев, когда человек мог нормально пролечиться и выздороветь дома. А в «ковидарии» внутрибольничные бактериальные инфекции присоединяются. И вообще, медперсонала не хватает, из-за «лишних» пациентов врачи не успевают помочь тем, кто действительно нуждается. И, в том числе, поэтому смертность растет.

- Это абсолютная неправда. В последней версии рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19 четко написано, что госпитализации подлежат пациенты с тяжелым, крайне тяжелым течением ковида и люди с сопутствующими заболеваниями, для которых эти болезни создают угрозу тяжелого и крайне тяжелого течения.

На самом деле сегодня в нашей стране госпитализируется не более 20% заболевших. Это очень немного, и, тем не менее, при 290 тысячах ковидных коек у нас не хватает на это количество коек лекарственных препаратов. Обеспеченность кислородом, по некоторым данным, не превышает 60%. И у нас гигантский дефицит врачей, на ковид брошены уже все, включая студентов-третьекурсников. Поэтому смертность, естественно, высокая.

Для сравнения: в Великобритании каждые сутки сейчас выявляется порядка 50 тысяч новых случаев ковида. При этом госпитализированных у них в 29 раз меньше, чем в России. Если бы у нас сегодня прошла так же успешно кампания по вакцинации, то было бы не 290 тысяч госпитализированных, а 10 тысяч, грубо говоря. И, я вас уверяю, смертность была бы минимальная.